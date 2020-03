5 meilleurs films Bond (et 5 pires), classés selon Rotten Tomatoes

Lorsque l’écrivain britannique Ian Fleming a créé l’espion de fiction James Bond en 1953, il n’aurait aucunement pu imaginer que 007 deviendrait l’un des personnages les plus populaires et les plus connus de l’histoire de la fiction. Bien que Fleming lui-même n’ait écrit que 14 romans mettant en vedette Bond, l’agent fringant du MI6 a été repris par quelques auteurs depuis – avec l’autorisation de la succession, bien sûr.

En plus de cela, les œuvres de Fleming ont été adaptées à d’autres médias, à commencer par une adaptation télévisée d’une heure du Casino Royale diffusée en 1954. Pour cette adaptation, CBS n’a versé à Fleming que 1 000 $ (environ 9 000 $ en argent d’aujourd’hui). Inutile de dire que la valeur de 007 a depuis augmenté, la franchise collective Bond ayant rapporté 7 milliards de dollars au box-office.

Tous les films Bond ne sont pas gagnants – bien que beaucoup aient été acclamés par la critique. Voici les 5 meilleurs (et 5 pires) films mettant en vedette James Bond, selon Rotten Tomatoes.

10 Pire: Tomorrow Never Dies (1997) – 57%

Le deuxième film à présenter Pierce Brosnan en 007, Tomorrow Never Dies suit Bond alors qu’il tente d’empêcher un magnat des médias de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Comme tout le matériel existant de Fleming avait été adapté, les scénaristes ont été obligés de repartir de zéro – et la photographie principale a commencé alors qu’ils étaient encore au travail.

Malgré des critiques mitigées, le film n’a nullement été un échec, avec 333 millions de dollars de recettes sur un budget de 110 millions de dollars. Michelle Yeoh rejoint Brosnan en tant qu’espionne chinoise Wai Lin, reconnue par certains comme l’une des filles Bond les plus intéressantes et les mieux écrites de toute la franchise.

9 meilleurs: Skyfall (2012) – 92%

Skyfall, le troisième film à incarner Daniel Craig dans le rôle de Bond, a rapporté plus d’un milliard de dollars dans le monde, représentant à lui seul un septième des revenus de la franchise. Il était peut-être destiné à la grandeur dès le départ, dirigé par le réalisateur primé aux Oscars Sam Mendes (American Beauty, 1917), avec une photographie du collaborateur habituel Roger Deakins.

Il suit 007 alors qu’il enquête sur une attaque contre le siège du MI6 et s’implique dans le passé mouvementé de M. L’actrice française Bérénice Marlohe apparaît comme Bond girl Sévérine, bien qu’elle ait un rôle réduit par rapport aux anciennes Bond girls.

8 pire: le monde ne suffit pas (1999) – 52%

Pierce Brosnan a dépeint Bond dans quatre films – plus que certains autres acteurs – mais son passage est généralement reconnu comme le pire du groupe. The World Is Not Enough, son troisième film en 007, trouve Bond en course pour empêcher l’assassinat de la fille d’un milliardaire, tout en contournant une fusion nucléaire à Istanbul.

Les filles Bond de ce film manquent particulièrement de caractère, bien que Denise Richards, qui joue le scientifique nucléaire Dr. Christmas Jones, pense que son rôle avait beaucoup de profondeur. Les fans ne semblaient pas s’en soucier – le film a rapporté 362 millions de dollars dans le monde.

7 Best: Dr.No (1962) – 95%

Bien qu’il s’agisse du tout premier film de la franchise James Bond, le Dr No tient le coup près de soixante ans plus tard. Bond, incarné par Sean Connery, se rend en Jamaïque pour enquêter sur la disparition d’un autre agent du MI6 et s’implique dans un complot plus profond du superviseur Dr No pour saboter un lancement spatial américain.

Ursula Andress rejoint Connery en tant que fille Bond originale, Honey Ryder. La première apparition d’Andress dans le film, émergeant de l’océan dans un bikini blanc, est considérée comme l’un des moments par excellence de Bond – bien que ce que la plupart des gens ne savent pas, c’est que son accent signifiait qu’elle devait être doublée par une autre actrice.

6 Le pire: l’homme au pistolet d’or (1974) – 44%

Comme le Dr No, The Man with the Golden Gun est en fait adapté d’un des romans de Ian Fleming. Contrairement au Dr No, il a rencontré des critiques mitigées à négatives. Le blâme a été placé à la fois sur le script et sur le jeu de Roger Moore, le seul élément à sortir indemne étant la performance de Christopher Lee en tant qu’antagoniste Francisco Scaramanga.

Le film a beaucoup emprunté au genre des arts martiaux, qui était populaire à l’époque. Bien qu’il ait rapporté 97 millions de dollars sur un budget de 7 millions de dollars, c’était le quatrième film Bond le moins rentable de tous les temps, et certains soupçonnaient même que cela mettrait fin à la franchise.

5 Best: From Russia With Love (1964) – 95%

Le deuxième film de la série et le deuxième à interpréter Sean Connery, From Russia with Love, trouve 007 essayant d’aider un agent soviétique à faire défaut en Turquie. Mais ce ne sont pas toutes des escapades romantiques avec Bond girl Tatiana Romanova – SPECTRE, l’ennemi juré de Bond, est également à la recherche de sang, cherchant à venger le meurtre de leur opératrice, le Dr No.

La rumeur dit que Connery lui-même a choisi l’actrice italienne et finaliste de Miss Univers Daniela Bianchi pour le rôle de Tatiana Romanova. Bien qu’elle ait commencé à apprendre l’anglais afin de prendre le relais, ses lignes ont finalement été doublées – tout comme Ursula Andress.

4 pire: Octopussy (1983) – 41%

Octopussy était le sixième film Bond de Roger Moore et le treizième au total. Il tire son titre, mais pas son contenu, de la collection de nouvelles de Fleming, Octopussy et The Living Daylights, et c’est un peu un oiseau étrange, sorti la même année qu’un autre film de Bond – Never Say Never Again.

En raison d’un snafu juridique compliqué datant des années 1960, une société cinématographique en plus d’Eon Productions avait conservé les droits sur l’un des romans de Fleming, Thunderball. Et ils avaient également braconné Sean Connery sous le nez d’Eon afin que Moore et lui soient tous deux parvenus à honorer le paravent en tant que Bond la même année.

3 Meilleur: Casino Royale (2006) – 95%

Quatre ans après la chanson du cygne de Brosnan dans Die Another Day (2002), Daniel Craig est apparu sur la scène en tant que James Bond entièrement redémarré au début de sa carrière, au Casino Royale. Considéré par beaucoup comme le meilleur film de James Bond, Casino Royale voit Bond envoyé à Monaco en mission pour mettre en faillite le financier terroriste Le Chiffre dans un tournoi de poker à enjeux élevés.

Ce film présente l’une des filles Bond les plus aimées et nuancées de tous les temps – Vesper Lynd. Jouée par Eva Green, Lynd est la fille qui affecte Bond plus que quiconque, avec sa mort – ainsi que sa vie – jouant un rôle important dans l’origine du public que Bond connaît et aime.

2 pire: une vue pour tuer (1985) – 36%

Le dernier film à interpréter Roger Moore en 007, A View to a Kill comprenait une chanson titre de Duran Duran et un premier à l’écran de la superstar Dolph Lundgren (Rocky IV, The Expendables). Bien qu’il ait attiré le feu dans les cercles critiques pour l’âge avancé de Moore – il avait 58 ans au moment de la sortie du film – le film a rapporté 152 millions de dollars dans le monde et a représenté un retour pour la franchise.

Moore est rejointe à l’écran par Tanya Roberts en tant que Stacey Sutton et Grace Jones en tant que May Day, deux filles Bond très différentes. Mais même une excellente bande-son et une performance emblématique de Jones n’étaient pas suffisantes pour sauver ce film d’un échec critique.

1 meilleur: Goldfinger (1964) – 98%

Basé sur le roman de Fleming du même nom, Goldfinger est tout au sujet du numéro atomique 79. Il trouve Bond, joué par Connery, enquêtant sur les activités de contrebande d’or du magnat de l’or Auric Goldfinger, et ses plans pour contaminer le dépôt de lingots des États-Unis à Fort Knox. Avec autant d’or dans le mélange, il n’est pas surprenant que ce film se classe au premier rang.

Honor Blackman est l’emblématique Bond girl Pussy Galore, aux côtés de Shirley Eaton en tant que Jill Masterson moins connue. Le film présente également Harold Sakata en tant que serviteur de Goldfinger, Oddjob, sans doute l’homme de main le plus célèbre de tous les temps.

