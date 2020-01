5 moments les plus effrayants de Steven Seagal (et 5 des plus cool)

Steven Seagal est l’un des héros d’action les plus colorés d’Hollywood. Tout au long de sa carrière, il est passé des grandes ligues au marché de la vidéo directe, tandis que les affirmations sur son passé sont de plus en plus examinées et mises en doute.

Néanmoins, Seagal est un gars divertissant. Il n’est pas un grand acteur, mais ses rôles dans des classiques tels que Marked For Death et Out For Justice ont fait de lui un nom familier. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur 5 des moments les plus effrayants de Steven Seagal et 5 des plus cool. Nous vous laisserons décider du reste!

10 “QUELQU’UN VOIT RICHIE?” (RECULER)

Out For Justice trouve Seagal dans le rôle du détective Gino Felino (vraiment?), Un détective du NYPD dans le fouillis avec des liens de voisinage solides avec les entreprises locales et la mafia. Quand le fou dérangé Richie Madano assassine le partenaire de Gino, Bobby Lupo, il se fait un devoir de vengeance.

Gino cherche Richie dans un bar de plongée dirigé par son frère Vinnie et attend les clients dans une séquence de combat mémorable. Au milieu de tout le carnage, Seagal évoque son “meilleur” accent italien et crie à plusieurs reprises “Tout le monde voit Richie? Quelqu’un sait pourquoi Richie a fait Bobby Lupo?” La livraison est pour le moins digne de grincer des dents, et le dernier plan de la scène semble avoir été enregistré longtemps après la fin de la journée de tournage.

9 VIS DE BATAILLE (COOL)

Marked For Death des années 1990 est peut-être le meilleur film de Seagal. En plus de ses séquences d’action accélérées et de l’ultra-violence, c’est aussi l’une des meilleures performances de Seagal. Cela est dû en partie au fait qu’il n’est pas un super-héros invincible et prend sa juste part de coups tout au long du film.

La bataille finale avec le seigneur de la drogue vaudou jamaïcain Screwface est une affaire à deux facettes. Tout d’abord, Seagal croit à tort qu’il a retiré Screwface lors d’un assaut contre sa maison, mais le méchant révèle un secret intelligent – il est en fait un ensemble de jumeaux identiques. Ce dernier jette tout ce qu’il a à Seagal pour se venger d’avoir tué son frère, mettant en place l’une des meilleures séquences de combat dans n’importe quel film Seagal.

8 “C’EST LE MEILLEUR QUE VOUS AVEZ OBTENU, GARÇON?” (RECULER)

Celui-ci est une gracieuseté de The Glimmer Man de 1996, mettant en vedette Seagal dans le rôle du détective Jack Cole, un ancien agent du renseignement mortel qui a adopté les principes bouddhistes pour tenter de vivre une vie plus paisible. Avant-gardiste sur son visage, le film est connu pour ses grands rires et ses séquences d’action amusantes avec la co-star Keenen Ivory Wayans.

Malheureusement, la séquence finale n’est pas tout ce qu’elle est censée être, avec une séquence de combat mal éditée avec des images constamment recyclées alors que Seagal combat son ennemi juré, Cunningham. Après que ce dernier ait eu un coup de chance, Seagal répond: “Est-ce le meilleur que tu aies, mon garçon?” avant de dévier une rafale d’attaques, puis d’ajouter “Si c’est le meilleur que vous ayez, je vais juste devoir vous tuer.” Il restera l’un des moments les plus stupides de la programmation de Seagal.

7 BATTLING STRANNIX (COOL)

Under Siege est probablement le film d’action le plus reconnu de Seagal. Il a réuni une distribution assez éclectique, y compris Tommy Lee Jones, qui a joué le méchant principal du film, Bill Strannix. En plus de voir Jones mâcher des scènes avec son mélange hippie d’anarchisme sociopathique, il affronte également Seagal dans l’une des scènes de combat clés du film.

Après avoir présenté sa performance de style Jones, les deux se livrent à un combat au couteau où Strannix affiche des compétences sérieuses, mais ce n’est pas suffisant pour vaincre Seagal, qui se fend l’œil avant de passer un couteau dans son crâne, puis le jette la tête d’abord dans un écran radar.

6 “À LA BANQUE DE SANG.” (RECULER)

Hard To Kill est l’un des films d’action les plus mémorables de Seagal, avec notre héros dans le rôle du détective LAPD Mason Storm (cripes!), Qui se réveille d’un coma de sept ans après que sa famille a été abattue par des flics corrompus. Avec vengeance en tête (naturellement), Storm commence à traquer les assassins de sa famille avant l’éventuelle confrontation avec un sénateur américain corrompu qui a orchestré le tout.

Alors que Storm garde un œil attentif sur une réunion entre le sénateur et ses amis, le premier fait une blague à propos de “porter cela à la banque”. Seagal, à la manière d’une marque déposée, répond calmement: “Je vais t’emmener à la banque, sénateur Trent. À la banque de sang!”

5 BATTLING RICHIE (COOL)

William Forsythe est un acteur incroyable qui peut assumer une variété de rôles, mais il est à son meilleur en jouant les méchants. Aucun de ses rôles de méchant n’est aussi mémorable que le psychotique Richie Madano d’Out For Justice. Ce personnage complètement détestable joue à un jeu de chat et de souris avec Gino Felino de Seagal, bien que les deux ne se rencontrent jamais jusqu’à la toute dernière scène du film.

Quand ils sont enfin face à face, Gino déchaîne 85 minutes de rage refoulée sur écran argent sur Richie, battant le goudron vivant du méchant dans l’une de ses scènes de combat les plus créatives. L’agression psychotique de Richie ne correspond pas aux compétences de combat calculées de Gino, et cela se termine avec lui battu, ensanglanté et D.O.A. avec un tire-bouchon dans le front.

4 STEVEN SEAGAL RUNNING (CRINGE)

Toute scène où Steven Seagal s’exécute est appelée à augmenter le facteur de grincement à des niveaux sans précédent. Nous avons d’abord assisté à cette action bizarre dans le premier film hollywoodien de Seagal Above The Law, et il est depuis devenu l’une des marques physiques de l’acteur. Nous ne savons pas exactement à quoi pensait Seagal quand il a décidé de courir comme ça; se tordant les poignets comme s’il venait de finir de faire la vaisselle.

Nous supposons que personne sur le plateau n’avait les pierres pour donner à Seagal une petite direction physique quand il s’agissait de courir, c’est pourquoi il a été laissé tel quel. Quoi qu’il en soit, cela ne convient pas exactement à la personnalité du dur à cuire de Seagal, et le manque de conscience de soi de la part de l’acteur rend le tout encore plus décousu.

3 SEAGAL, ​​LE MAUVAIS GARS (COOL)

Le film de grindhouse d’action-exploitation de 2010, Machete, est un jalon dans la carrière de Steven Seagal, le mettant en scène contre le type lorsqu’il a accepté le rôle d’un méchant pour la première fois. Alors que l’ancien Federale est devenu le seigneur de la drogue Rogelio Torrez, Seagal a volé la vedette en tant que méchant intimidant avec un accent mexicain étonnamment bon!

Ce qui est intéressant, c’est que c’est un renversement de rôle virtuel, avec tout autre film d’action opposant le bon gars Seagal au méchant Danny Trejo. Ici, le script bascule, et avec beaucoup d’effet. Non seulement Seagal est allé du côté obscur, mais il est en fait mort dans l’une de ses séquences de combat!

2 LE COUP DE PIED DU CAMION (CRINGE)

Andrzej Bartkowiak s’efforcerait de reproduire les séquences d’action exagérées de Romeo Must Die avec Exit Wounds de 2001, mais c’était loin d’être parfait. Bien qu’il ait mis Steven Seagal dans un type d’action complètement différent, il a également montré à quel point il était mauvais pour ce style particulier.

Nulle part cela n’est plus apparent qu’une scène où Seagal affronte un gang de voyous essayant de s’introduire dans sa camionnette. Après les avoir tous battus, l’un des voyous met un pistolet sur sa tête et appuie sur la gâchette, mais pas avant que Seagal ne recule et ne donne un coup de pied de style Jet Li au visage tout en s’équilibrant d’une main, puis en se redressant. Tout cela se fait dans CGI, ce qui est notoirement difficile à regarder. Nous nous demandons comment Seagal s’est senti quand il a vu la coupe finale.

1 “C’EST POUR MA FEMME, F *** VOUS ET MOURIR!” (COOL)

Celui-ci est une gracieuseté de Hard To Kill. Lorsque Mason Storm rattrape enfin les assassins de sa femme, il leur donne une chance équitable de terminer le travail avant de les envoyer sans cérémonie chacun de manière brutale. C’est le moment qu’il attend depuis longtemps, et ça se voit!

Seagal donne le coup d’envoi en interrompant une partie de billard entre un groupe d’hommes de main, qu’il dépêche rapidement avant de tourner son attention vers sa première cible majeure – Jack Axel, l’homme responsable du tir de sa femme. Il la venge en bloquant une queue de billard cassée dans le cou d’Axel et en marmonnant “C’est pour ma femme, putain et meurs!” avant de lui donner un coup de pied au visage pour l’achever. Cathartique ou autodestructeur? Sois le juge!

