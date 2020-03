5 mouvements que les plateformes Big Tech comme Google et Instagram devraient faire au milieu de la crise COVID-19 – .

PDG de SparkToro, Rand Fishkin. (Photo SparkToro)

Il ne fait plus de doute: la majorité des habitants des économies avancées vivent l’événement le plus bouleversant des 40 dernières années.

Catastrophes naturelles, guerres, turbulences économiques, changements politiques, bouleversements technologiques – tout cela est pâle par rapport à l’ampleur, à la vitesse et à la quantité brute de changements mondiaux prolongés de COVID-19. Cela ne signifie en aucun cas de minimiser les répercussions massives et terribles des guerres, des tsunamis, des sécheresses, des famines, des attaques terroristes, des effondrements de marché ou de tout autre événement dramatique. C’est juste que presque tout avant cela a été quelque peu limité, limité par le temps ou limité par la géographie des personnes potentiellement affectées. La pandémie n’a ni l’un ni l’autre.

Vous pourriez faire valoir que dans les guerres ou les catastrophes naturelles, beaucoup plus de personnes ont été tuées que ce n’était jusqu’à présent par ce virus. C’est sans aucun doute vrai, mais tragiquement ignorant de la courbe exponentielle de COVID. Les meilleurs scénarios évaluent (seulement) des millions de décès dans le monde; le pire des cas, des centaines de millions. Et il ignore une autre réalité tragique: la récession mondiale dans laquelle nous sommes déjà, celle qui va empirer avant de s’améliorer, tuera presque certainement des millions de personnes (mais indirectement, en raison de la forte relation entre le déclin économique et la baisse de l’espérance de vie) ).

Si cela n’avait pas été évident auparavant, c’était lundi; il y aura encore plus de changement, à un niveau d’intensité encore plus grand, pendant longtemps. Le plan du gouvernement américain prévoit actuellement 18 mois. C’est assez difficile à traiter. Mais, j’ai fait une promenade dans le principal quartier des affaires de mon quartier aujourd’hui et l’écriture est sur le mur littéral. Chaque magasin, chaque restaurant et bar, chaque endroit où vous pourriez aller a des signes comme ceux-ci:

Pourquoi * écrivez-vous à ce sujet, Rand?

Je suis un spécialiste du marketing et fondateur de startup, donc ce n’est pas à moi de spéculer sur les impacts économiques, politiques et sociologiques massifs de notre monde pandémique. Mais, je crois que c’est la responsabilité de tous ceux qui ont de l’influence, des privilèges et de la perspicacité de faire ce qu’ils peuvent pour aider les autres, doublement en cas de crise. C’est pourquoi, dans cet article, je vais faire un remue-méninges public sur les façons dont je pense que les entreprises technologiques peuvent amortir la crise économique imminente, tout comme les tests robustes, la distanciation sociale, le lavage des mains et le maintien du foyer F peuvent aider à la crise médicale.

Vous avez probablement vu que les marchés financiers du monde entier ont chuté de manière abrupte, bon nombre d’entre eux affichant leur plus grand pourcentage ou baisse de points depuis les krachs des années 80. Dans ce cas, la peur sous-estime probablement la gravité future de la situation. Même ceux qui ont tout à gagner de l’optimisme projeté, politicien et banquier, conviennent que nous n’avons jamais rien vu d’aussi mauvais. Mais, contrairement à de nombreux effondrements antérieurs, nous savons que cela arrive, et cette connaissance peut nous aider à adoucir le coup.

nous sommes tous des peintures de trémie edward maintenant pic.twitter.com/gpcmSiavkD

– Michael Tisserand (@m_tisserand) 16 mars 2020

Qui a le plus besoin de notre aide en ce moment?

Les économies avancées du monde ont depuis longtemps deux piliers cruciaux: les dépenses de consommation et les petites entreprises. COVID-19 frappe ces plus durement. Aux États-Unis seulement, Amazon pourrait embaucher 100000 travailleurs pour essayer de répondre à la demande. Mais, dans l’intervalle, 5 fois plus d’emplois seront probablement perdus dans l’industrie du tourisme de New York SEUL. Les grandes entreprises technologiques iront bien. À l’exception possible d’Apple, chacune a des unités commerciales (ou, dans le cas de Netflix et d’Amazon, un modèle complet) qui ont tout à gagner des tendances concernant le travail à distance, l’augmentation de la consommation Web et la dépendance au commerce électronique.

C’est là que les gens dépensent un revenu discrétionnaire, où ils vont quand ils sortent, ce qu’ils font quand ils se rassemblent, à qui ils achètent en marchant dans la rue – ces entreprises seront les plus touchées. Les petites entreprises, en particulier celles qui dépendent des dépenses de consommation, sont les plus vulnérables. Et les aider n’est pas seulement de la charité, pas seulement la bonne chose à faire, c’est aussi le meilleur moyen d’empêcher une récession de frapper tous les autres secteurs. Lorsque les consommateurs ne dépensent pas et que les petites entreprises n’ont pas d’argent, elles consomment moins d’énergie, font moins de voyages, donnent aux gens moins de raisons de sortir et ont un impact négatif sur la demande dans tous les autres secteurs. Être désintéressé en ce moment pourrait être la bonne chose à faire, mais grâce aux interconnexions du capitalisme, c’est aussi la meilleure façon d’être égoïste.

Que peuvent faire les grandes plateformes technologiques?

Aujourd’hui, une quantité énorme de recherches sur où dépenser et comment commence à trois endroits: sur le moteur de recherche de Google et sur les plus grands réseaux de médias sociaux: YouTube, Facebook et Instagram. Ces propriétés représentent à elles seules plus des 2/3 du trafic Web. Ils ont le pouvoir de changer où la demande des consommateurs en ligne est motivée et comment. Facebook a déjà commencé sur cette voie en fournissant une aide directe avec son fonds de 100 millions de dollars pour les petites entreprises. Je serais surpris que Google et d’autres ne suivent pas ces traces.

Mais, je ne vais pas concentrer mes idées sur les transferts monétaires directs ou les prêts (même si les deux sont absolument la bonne chose à faire et j’espère que les gouvernements et l’industrie privée intensifieront). Je vais me concentrer sur les mouvements basés sur la plate-forme que les géants de la technologie peuvent faire dans leurs sites Web et applications qui pourraient faire la différence.

Un avertissement rapide: Ces suggestions sont imparfaites. Ils peuvent ne pas être la meilleure utilisation absolue du temps et des ressources de ces entreprises. Mon espoir en les partageant n’est pas d’exiger leur mise en œuvre ou de faire honte à quiconque de ne pas y investir, mais plutôt d’élargir la façon dont les gens dans nos domaines pensent des façons dont ils pourraient faire la différence. Si j’ouvre même quelques esprits de cette façon, ce message sera un succès. Passons aux idées:

1. Il est temps d’activer les liens sur Instagram

Instagram a construit une plate-forme où les liens externes dans les publications n’existent pas. Beaucoup ont salué cette décision, mais je crois qu’elle ne sert que les intérêts de Facebook (la société mère d’IG). Ça garde les gens sur Instagram, oui. Cela oblige les entreprises qui souhaitent que le trafic provenant d’Instagram le paie, oui. Mais s’il y a déjà eu un temps pour voir ce que l’IG peut apporter au monde du commerce électronique et du commerce local en autorisant les liens, c’est maintenant.

Une version limitée est très bien. Un lien tous les dix messages par utilisateur l’est également. Laissez simplement les gens promouvoir les entreprises locales qu’ils aiment et envoyez-leur un trafic précieux sur le Web, car nous ne pouvons pas y aller en personne. C’est la bonne chose à faire, et je pense que cela pourrait donner des résultats remarquables qu’Instagram et Facebook n’ont jamais réalisé parce qu’ils ne l’ont jamais essayé.

Google est responsable d’environ 70% + des références Web (y compris Gmail + YouTube), mais si Facebook autorisait les liens sur les publications Instagram, cette image pourrait changer rapidement.

Je suppose que Instagram pourrait envoyer autant ou plus de trafic sortant que Facebook si les liens dans les publications étaient activés. Ce trafic pourrait entraîner des milliards de dollars de commerce supplémentaire désespérément nécessaire.

2. Google Maps doit revoir les listes locales dès que possible

Moshi Moshi, mon Izakaya local préféré, n’ouvre plus à 16 heures. Et vous ne pouvez plus “trouver une table” sur OpenTable. Il est temps que Google Maps prenne des mesures drastiques.

Les revenus à long terme de Google Maps dépendent des petites entreprises, des entreprises locales et de la publicité qu’elles font. Il est maintenant temps de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider ces gens, et diriger le trafic vers les listes Maps, IMO, n’est pas la meilleure chose à faire. Au lieu de cela, je proposerais de mettre en évidence les sites Web des entreprises locales, d’activer les achats de cartes-cadeaux via Google Pay sur Google Maps, de créer plus de visibilité pour les listes de diffusion des restaurants et des entreprises locales, de diriger les visiteurs de Maps vers des opportunités de commerce électronique ou des menus à emporter ou quoi que le propriétaire de l’entreprise indique que Google leur apporte le plus de revenus et de secours en ce moment.

Dans certains cas, cela pourrait en fait envoyer leurs visiteurs à un concurrent! J’ai parlé à Charlie (le copropriétaire de Moshi Moshi aujourd’hui), et ils seront fermés pour les prochaines semaines, peut-être plus longtemps. Charlie adorerait rediriger ses listes Google Maps vers un endroit productif, où les gens peuvent trouver des plats à emporter ou des livraisons, mais sans l’aide de Google, ils ne peuvent pas le faire.

Je comprends qu’en temps normal, Google Maps échange certains de ce qui fonctionne le mieux pour les entreprises locales contre des choses qui profitent principalement à Google. Mais, le moment est venu de mettre de côté les intérêts de Google pour aider ces entreprises à rester en activité. On peut dire que c’est la seule décision sensée, car Google lui-même souffrira massivement plus longtemps que ces petites entreprises n’auront pas de clients à entretenir.

3. Gmail devrait envisager une plus grande visibilité pour les e-mails promotionnels à haute résonance

Masquer l’onglet Promotions était une innovation intelligente, mais c’est le bon moment pour tester plus de visibilité pour les promotions commerciales locales dans nos boîtes de réception principales.

Aujourd’hui, j’ai parcouru mon onglet promotions dans Gmail, acheté des cartes-cadeaux de deux entreprises locales préférées et effectué quelques transactions de commerce électronique dans quelques autres. Je soupçonne que des dizaines de millions d’utilisateurs de Gmail pourraient faire de même si ces e-mails apparaissaient dans leurs onglets principaux plutôt que promotionnels. Nous n’avons pas besoin de voir tous les e-mails de mise à jour COVID pour le moment, mais nous pourrions probablement utiliser quelques rappels supplémentaires des entreprises que nous aimons pour savoir comment les aider.

J’ai ignoré le titre du courriel mal orthographié et j’ai acheté à mon frère une carte-cadeau de Verve.

Google a la capacité d’aider unilatéralement de nombreuses personnes qui pourraient désespérément utiliser un boost. Je suis convaincu que leurs systèmes d’apprentissage automatique pourraient identifier les promotions par e-mail les meilleures, les plus résonnantes et les plus authentiques des petites entreprises et les mettre devant nous. Et, à mon avis, cette décision pourrait faire une grande différence pour la durée de cette tragédie.

4: Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et tous les autres réseaux à grande échelle devraient imiter le programme “Secret Santa” de Reddit

Imaginez ceci: vous visitez Twitter et au lieu des tendances promues, la plate-forme affiche un message implorant les gens d’acheter à leurs amis Twitter un cadeau d’une entreprise locale et d’en obtenir un en retour! Vous accédez à une page qui recueille des informations, puis vous dirige vers une liste des entreprises locales dans la zone de votre ami (cartes-cadeaux de restaurant, un jeu de société, un livre, un nouveau porte-clés génial, peu importe!).

Une fois que vous avez choisi et acheté un cadeau, vous transférez le reçu et vous êtes maintenant dans le groupe de personnes à recevoir. Twitter peut suggérer des amis qui ont déjà participé à vous donner lorsque vous voyez la boîte, ou ils peuvent avoir une liste de personnes qui n’ont pas encore participé qu’un système basé sur ML pense être susceptible de faire. Quoi qu’il en soit, nous pouvons tous participer à un projet qui injecte potentiellement des centaines de millions ou des milliards de dollars dans les économies locales de partout.

Reddit le fait déjà chaque hiver autour de Noël. Ils l’appellent Secret Santa. La joie que vous pouvez voir des personnes qui y participent est merveilleuse, mais nous avons besoin d’un niveau de dépenses et de demande des consommateurs pour Noël, aussi artificiel soit-il.

5: Étendre les crédits d’inventaire publicitaire aux secteurs les plus touchés

Google, Facebook, Amazon et Microsoft ont accès à un accès extraordinaire aux données sur lesquelles les entreprises et les secteurs sont les plus négativement affectés par COVID-19. Je serais ravi de les voir utiliser ces données pour identifier des cibles solides pour les crédits publicitaires et les proposer à ces entreprises de la même manière qu’avec les organisations à but non lucratif.

D’après ce que j’ai compris des entreprises du secteur du marketing numérique, l’inventaire publicitaire est déjà devenu moins cher la semaine dernière, car la demande baisse considérablement et les entreprises tentent d’économiser de l’argent. Les principaux réseaux publicitaires – recherche, affichage, reciblage, commerce électronique et local – peuvent aider à soutenir cette demande en accordant des crédits publicitaires, tout en stimulant le commerce dont nous avons tant besoin sur le Web en attendant le retour du monde réel. en ligne. Google a déjà un programme comme celui-ci, l’étendre semble être un mouvement à faible effort et à fort retour sur investissement.

Que puis-je faire en tant qu’individu?

Si vous avez les moyens, vous pouvez contribuer à petite échelle à votre économie locale. Achetez ces cartes-cadeaux, rendez-vous sur les sites Web de vos magasins préférés et ramassez des cadeaux à livrer à vos amis et à votre famille, prenez des plats à emporter ou des livraisons dans les restaurants du quartier. Faites des achats en ligne. Soutenez un Kickstarter. Allez chercher quelques abonnements Patreon.

Mais, plus que cela, vous pouvez soutenir des politiques qui aideront votre ville, votre état et votre pays à traverser la tempête et à rebondir le plus rapidement possible. Vous pouvez voter – en soutenant les politiciens que vous croyez les plus capables d’utiliser le pouvoir du gouvernement pour nous remettre sur la bonne voie. Si vous êtes un conservateur politique, je vous exhorte à rejeter votre tendance réflexive à ne pas faire confiance ou à compter sur le gouvernement. Et si vous êtes libéral, je vous exhorte à rejeter vos tendances à ne pas faire confiance aux sociétés et aux banques. Nous allons avoir besoin que toutes ces organisations fonctionnent au mieux pour renverser la vapeur.

Je suis pessimiste à court terme, mais optimiste à long terme. Je pense que le pire est devant nous, mais il passera. Et le meilleur reste à venir. Restez en sécurité. Reste à la maison. Soutenez vos entreprises locales, comme vous le pouvez.