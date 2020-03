5 paramètres confirmés pour la saison 5 (et 5 que nous voulons voir)

Droughtlander est officiellement terminé, et la très attendue saison 5 est là après une année entière. Les deux premiers épisodes ont été fous, et nous attendons avec impatience plus. Claire joue des tours importants ici en apportant des médicaments du 20e siècle et en essayant d’inventer la pénicilline. Jamie va contre tout ce qu’il a combattu toute sa vie.

Ce sera vraiment fascinant de voir comment il parvient à garder sa couverture et plus encore lorsque la vie de son parrain est en jeu. Enfin, la famille ensemble va changer quelques faits historiques graves. Comme toujours, le spectacle présentera une multitude de lieux et d’époques différents. Aujourd’hui, nous allons partager avec vous cinq réglages confirmés pour cette saison et cinq que nous avons dans notre liste de souhaits.

10 Confirmé: Fraser’s Ridge

Rappelez-vous à quel point la première et la deuxième saison étaient magiques? Ils ont eu beaucoup plus de temps d’écran à Jamie et Claire que les dernières saisons. Après avoir traversé beaucoup de choses, Jamie a finalement construit sa maison et assemblé un clan à Fraser’s Ridge.

C’est une maison de rêve pour son sassenach où, espérons-le, nous pourrons à nouveau découvrir cette vieille magie dans la cabine nouvellement construite. Claire a sa propre salle d’opération dans la maison où elle guérit, mélange les herbes et joue au chirurgien. Nous verrons également comment Jamie gère et protège son clan et sa famille.

9 Veux Voir: Écosse

Quelle fille n’aura pas envie d’un Jamie chaud avec le kilt? Honnêtement, la première saison avec les Highlanders et l’ambiance écossaise était rêveuse et envoûtante. Ajoutez à cela la romance torride de Jamie et Claire, et vous ne voudriez rien d’autre qu’une tasse de café chaud pour le regarder encore et encore.

L’environnement fantastique de l’Écosse a ajouté une autre couche de fascination. Si ce n’est toujours pas clair, on donnerait n’importe quoi pour regarder une autre saison en Ecosse avec Jamie et Claire.

8 Confirmé: Hillsborough

Le deuxième épisode met en vedette Hillsborough beaucoup, et il devrait revenir à nouveau comme un endroit cible fréquent pour les régulateurs. Jamie doit suivre et arrêter Murtagh sous les ordres de Tryon.

Un lieutenant Knox l’accompagne à la chasse de l’homme qui, à son insu, est le parrain de Jamie. Lorsqu’ils arrivent sur le site de l’émeute, ils sont présentés aux personnes torturées. Jamie constate que trois montagnards ont été capturés, heureusement Murtagh n’est pas l’un d’eux.

7 À voir: début du XVIIIe siècle

Si vous avez lu les livres, vous savez de quoi nous parlons. Il y a beaucoup plus que ce que le spectacle a décrit jusqu’à présent. Une jeune et belle Geilis voyage à l’époque du 20e siècle pour réparer les erreurs commises par Bonnie Prince Charlie et ses Jacobites préférés, et changer l’histoire.

Elle est découverte par Roger et Buck lorsqu’ils sont partis à la recherche du fils de l’ancien. Beaucoup de mystères entourent la sorcière autoproclamée et nous voulons certainement des réponses. De plus, Geils est un personnage tellement amusant et amusant que nous voudrions sûrement la voir davantage.

6 Confirmé: fin du XVIIIe siècle

En découvrant que Jamie n’est pas mort dans la bataille de Culloden, Claire a voyagé dans le passé vers son seul véritable amour après vingt longues années. Jamie est toujours en vie et travaille comme imprimeur et revendeur local à la fin du XVIIIe siècle.

En la voyant, il est plus qu’extatique, et tous deux s’enfuient en Caroline du Nord et construisent ensemble une maison et le clan Fraser. Il l’a nommé Fraser’s Ridge. Claire a étudié la médecine et la chirurgie à son rythme, alors elle commence sa pratique en tant que guérisseuse.

5 baguette à voir: 20e siècle

La NC coloniale est au bord de la guerre d’indépendance américaine et Roger a vraiment peur pour sa famille. Ils viennent d’avoir un enfant et il serait très difficile de les protéger des conséquences et des conséquences de ce que Claire veut réaliser.

Il en parle avec sa belle-mère et se sent mieux parce qu’elle ressent la même chose aussi. Donc, j’espère que nous pourrions voir Roger, Brianna et le gamin voyager dans leur temps. Il reste à voir si l’enfant peut entendre les pierres chanter et s’il pourrait survivre au voyage dans le temps, ce qui est tout à fait possible, comme le montrent les livres.

4 Confirmé: Wilmington

La ville de la Caroline du Nord ramène Stephen Bonnet dans le match. Pirate, contrebandière et dernièrement hors la loi, Bonnet est celle qui a violé Brianna et engendré son premier-né. Il a certainement eu beaucoup plus de temps d’antenne cette saison, vu qu’au moins un tiers de The Fiery Cross et TBOSAA le présentent.

Cependant, ce qui est intéressant, c’est la majeure partie de la saison, même les scènes de NC sont tournées en Écosse même. Sam Heughen dit qu’ils ont cependant inclus des séquences et des vidéos pour le rendre plus réaliste.

3 A voir: France

Les meilleurs costumes de Claire à ce jour ont été dévoilés en France. Sa garde-robe française est tellement incroyable et à peu près au point avec les créations d’aujourd’hui. Sa robe de princesse rouge sensuelle, qu’elle portait pour voir le roi Louis XV, est de loin la meilleure robe de l’histoire de l’émission de télévision.

Son costume de bar Dior était accrocheur, et la cape jaune était si jolie que les fans ont conçu leurs propres capes inspirées de cela. Nous voudrions qu’elle revienne en France, ne serait-ce que pour voir sa nouvelle garde-robe. Ce sera formidable de voir ce que la créatrice Terry Dresbach a à offrir si elle y retourne.

2 Confirmé: guerre révolutionnaire américaine

Une grande partie de la saison cinq racontera l’histoire de la guerre d’indépendance américaine et des régulateurs. La guerre d’indépendance couvre la majeure partie de l’espace de The Fiery Cross et The Breath Of Snow And Ashes sur lequel cette saison est basée.

Jamie remettra en question son allégeance aux Britanniques. Lui et Claire se mêleront peut-être de la révolution, et il semblerait qu’ils essaieront même d’arrêter la révolution.

1 Envie de voir: l’Amérique moderne, même le 21e siècle

Pourquoi pas? Les acteurs principaux étaient apparus sur une petite vidéo sur YouTube, où Claire apporte un Jamie confus portant un kilt et un costume à un psy ou un conseiller de mariage pour être précis. Assez aimé et vu par des millions de fans, il a imaginé ce qui se passerait s’ils voyageaient à travers les pierres jusqu’à nos jours.

C’était hilarant, et nous aimerions regarder quelque chose comme ça dans l’émission. Dans un épisode de la saison 5, Claire a même été entendue dire: «Le temps, l’espace, l’histoire soient maudits!» Apportez-le à Claire!

