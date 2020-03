5 personnages qui ont obtenu des terminaisons (et 5 qui méritaient plus)

L’émission à succès Game of Thrones s’est terminée l’année dernière avec une saison qui a considérablement divisé les fans. Beaucoup de choix faits par les créateurs, producteurs, écrivains et autres personnes impliquées dans l’histoire ont frotté la plupart des membres du public dans le mauvais sens, les laissant insatisfaits après chaque épisode.

Cela ne veut pas dire que tout ce qui concerne la dernière saison, ou Game of Thrones dans son ensemble, n’était pas satisfaisant. Le large éventail de personnages a rencontré une variété de destins qui sont venus d’une combinaison de la chance et de l’habileté des personnages ainsi que de ce que les écrivains ont estimé nécessaire pour l’histoire. Ainsi, certains personnages ont eu des terminaisons adaptées, tandis que d’autres ne l’ont pas fait, comme évoqué dans un article publié précédemment. Malgré cela, voici cinq autres personnages qui ont reçu des terminaisons adaptées et cinq autres personnages qui méritaient de meilleures terminaisons.

10 Fin du montage: Yara Greyjoy

Yara Greyjoy était la fille de Balon, le seigneur des îles de Fer. Elle a été formée au combat militaire et par les événements de la série, a commandé sa propre flotte. Elle et Theon rivalisaient tous les deux pour prétendre succéder à leur père, bien que leur père pensait que Yara méritait mieux le titre en raison de son leadership et de ses compétences militaires.

Après la mort de Theon et de son oncle Euron lors de la dernière saison, Yara était la dernière Greyjoy vivante et a été nommée Lady of the Iron Islands, un titre qu’elle a plus que gagné tout au long de la série.

9 mérité plus: Gendry

Gendry était le fils bâtard de Robert Baratheon qui a été envoyé pour rejoindre la Garde de Nuit. Au cours de son voyage, il a rencontré Arya Stark, puis s’est lié et a développé des sentiments pour elle. Les deux ont fini par dormir ensemble la nuit avant la bataille de Winterfell et Gendry lui a proposé plus tard après avoir été légitimé en tant que Baratheon et elle l’a refusé.

Gendry a pu conserver son nouveau statut de Baratheon légitime, qu’il méritait. Ce qu’il ne méritait pas, c’est de tomber amoureux d’Arya alors qu’elle n’éviterait pas inévitablement ses sentiments. Les deux étaient grands comme amis, et Gendry méritait un arc qui maintenait leur amitié, plutôt que d’avoir le cœur brisé.

8 Fin du montage: Jorah Mormont

Jorah Mormont était le fils de Jeor Mormont et a été exilé par Ned Stark pour avoir vendu illégalement des braconniers comme esclaves. Il a finalement rejoint Daenerys Targaryen dans sa quête pour récupérer le trône de fer. Au début, il l’a fait pour conspirer à la faire tuer, mais il a ensuite changé ses habitudes et est tombé amoureux de Dany.

Jorah a été tué par des marcheurs blancs lors de la bataille de Winterfell protégeant sa reine. En raison du lien étroit qu’il avait avec Dany ainsi que de ses sentiments romantiques non réciproques envers elle, il est normal qu’il meure au combat tout en la protégeant.

7 mérité plus: Missandei

Missandei a commencé comme esclave et a été libérée par Daenerys. Une fois libérée, Missandei a choisi de rester avec Dany dans sa quête pour reconquérir le trône de fer. Missandei a fait preuve de loyauté envers Dany tout au long de la série, même lorsque Dany a montré sa capacité de cruauté.

Missandei a commencé timide et incertaine d’elle-même. À la dernière saison, elle était devenue confiante et forte au point de se tenir aux côtés de Dany, même face à la mort. Elle a été tuée par The Mountain sur ordre de Cersei pour ne pas avoir renoncé à Dany. Alors que la raison pour laquelle elle a été tuée convient à son personnage, elle, de tous les disciples éventuels de Dany, méritait une vie longue, heureuse et paisible après une vie d’esclavage et de guerre.

6 mérité plus: Daario Naharis

Daario Naharis était temporairement l’amour de Danaerys alors qu’elle régnait toujours directement sur Meereen au pays d’Essos. Dans la sixième saison, où il fait sa dernière apparition, il avoue à Dany son amour pour elle. Cela ne l’empêche pas de partir pour Westeros afin de récupérer le trône de fer, et elle le laisse gouverner Meereen à sa place.

Comme mentionné ci-dessus, la sixième saison est la dernière que les téléspectateurs voient de Daario, avec peu de mention de lui alors que la série continue dans ses septième et huitième saisons. Daario méritait plus de temps d’écran et méritait de se battre aux côtés de Dany dans les batailles qui ont suivi lors de la dernière saison.

5 mérité de plus: Lyanna Mormont

Lyanna Mormont était la directrice de sa maison, même si elle n’était encore qu’une enfant. Elle était féroce, indépendante et forte, et elle n’avait pas peur de dire ce qu’elle pensait. Elle a veillé à ce que la maison Mormont ne faiblisse jamais dans sa loyauté envers les Starks et soit celle qui proclamait Jon roi du Nord. Elle a insisté pour être formée aux tactiques militaires car elle pensait que les filles et les garçons devraient avoir les mêmes chances de le faire.

Elle a été tuée pendant la bataille de Winterfell par un géant des glaces, mais elle n’est pas descendue sans se battre. Elle a abattu le géant avec elle. Comme la mort de Missandei, sa mort convenait au personnage, mais elle méritait de vivre pour voir le Nord gagner son indépendance et devenir un leader fort pour la maison Mormont.

4 Fin du montage: le chien

Le Chien, également connu sous le nom de Sandor Clegane, avait un arc de personnage compliqué et un passé encore plus compliqué. Il était à l’origine décrit comme travaillant pour les Lannister à un titre similaire à son frère Gregor, ou The Mountain. Cependant, la relation entre The Hound et The Mountain dépasse la rivalité entre frères et sœurs.

Le Chien était déterminé à se venger de son frère pour avoir collé son visage dans un feu quand ils étaient tous les deux des enfants. Pendant le siège de Danaerys à King’s Landing, les deux frères ont eu une confrontation finale au cours de laquelle Sandor s’est jeté lui-même et Gregor dans un incendie plusieurs étages plus bas, où ils se trouvaient dans le donjon rouge. Les frères étaient également appariés, ce qui signifie qu’il est logique qu’ils meurent tous les deux après s’être finalement affrontés.

3 mérité plus: Lord Varys

Alors que Lord Varys est au mieux un personnage moralement ambigu, les téléspectateurs l’ont toujours trouvé beaucoup plus sympathique que Littlefinger. Comme Littlefinger, il a gardé un œil sur tous ceux qui sont importants à King’s Landing et au-delà. Contrairement à Littlefinger, il prétendait le faire pour le bien de Westeros. Il est resté fidèle à cette affirmation jusqu’à sa mort.

Il a été tué par Drogon sur l’ordre de Daenerys après que Tyrion Lannister a révélé que Varys complotait pour inculquer Jon sur le trône de fer au-dessus d’elle. Même si les gens sont généralement conscients des agissements de Varys, il est généralement plus discret et aurait dû être plus sage que d’inclure Tyrion dans son complot pour contourner Daenerys.

2 Fin de montage: Petyr Baelish (Littlefinger)

Petyr Baelish, également connu sous le nom de Littlefinger, s’est rapidement imposé comme un personnage louche à deux visages après avoir trahi la confiance de Ned Stark et avoir pris le parti de Cersei Lannister et Joffrey Baratheon. Il était l’un des personnages les moins sympathiques de la série.

Après que Bran Stark a révélé la véritable nature de Baelish à ses sœurs Sansa et Arya, dont la première représentait Lady of Winterfell, Baelish a été jugé pour ses crimes, puis exécuté. Même avec des sentiments mitigés sur l’écriture globale de la dernière saison, les fans de Game of Thrones étaient heureux de voir Littlefinger être tué et convenaient qu’il méritait vraiment son sort.

1 Fin de montage: Theon Greyjoy

Theon Greyjoy avait un arc rocheux et a passé une grande partie de son temps à déterminer sa place dans le monde et qui était sa vraie famille. Il a commis de nombreuses erreurs en cours de route, brisant des ponts et recherchant des relations familiales avec les mauvaises personnes.

Il a finalement retrouvé le chemin des Starks, qui ont fini par être sa vraie famille. Il a commencé à se racheter en sauvant Sansa de Ramsay Bolton. Son arc de rédemption s’est terminé avec lui étant tué alors qu’il défendait Bran contre le roi de la nuit. Sa mort était le moyen idéal pour mettre fin à son arc de rédemption, montrant qu’il avait vraiment grandi en tant que personnage, voulait vraiment se racheter et avait accepté son destin.

