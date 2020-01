5 personnages qui se sont améliorés au fil du spectacle (et 5 qui se sont aggravés)

Trois saisons après le début d’un quatrième opus, Stranger Things de Netflix a continué d’évoluer pour rester frais et intéressant. Certaines de ces évolutions ont changé la donne pour le mieux, tandis que d’autres ont semblé un pas en arrière. Afin de continuer à adapter leurs personnages à des hommages aux films de science-fiction et d’horreur classiques des années 80, les frères Duffer ont modifié les caractérisations de la distribution principale.

Certains personnages ont commencé à ne pas être appréciés et se sont améliorés à mesure que la série progressait, tandis que quelques-uns, malheureusement, sont allés dans l’autre sens. Donc, voici 5 personnages qui se sont améliorés au fur et à mesure que Stranger Things a continué (et 5 qui ont empiré).

10 Mieux: Eleven

Eleven a toujours été l’un des meilleurs personnages de Stranger Things, mais elle semble aller de plus en plus au fil des saisons. Lors de la première saison, elle a à peine dit un mot alors qu’elle se réadaptait à la vie quotidienne en dehors d’un laboratoire gouvernemental.

Au cours de la deuxième saison, elle a développé une dynamique père-fille amusante avec Hopper et s’est diversifiée pour trouver d’autres enfants comme elle qui ont été expérimentés. Et dans la troisième saison, elle est devenue plus indépendante et plus autonome, comme elle l’a montré lorsqu’elle a rompu avec Mike pour lui avoir menti (même s’il n’a menti que parce que Hopper l’a menacé).

9 Pire: Jim Hopper

Lorsque nous avons rencontré Jim Hopper pour la première fois, il était le chef de la police de Hawkins, qui hésitait à faire quoi que ce soit, mais qui a fait ce qu’il fallait lorsque la pression est venue. Et l’acte d’adoption d’Eleven a été une évolution douce. Cependant, il était beaucoup trop protecteur et cela devenait ennuyeux.

À la saison 3, il était essentiellement une parodie de lui-même, s’habillant comme Thomas Magnum et hurlant dans presque toutes ses scènes. Il a également menacé physiquement Mike, qui se sentait très hors de caractère. Son sacrifice à la fin de la saison 3 a été un moment déchirant, mais il aurait été encore plus émouvant avec sa caractérisation de la première saison.

8 Amélioré: Billy Hargrove

Tout le monde détestait Billy Hargrove lorsqu’il a été présenté dans la deuxième saison de Stranger Things. C’était un psychopathe violent qui terrifiait sa propre sœur. Dans la saison 3, les scénaristes ont doublé le jeu de Billy, le montrant à coucher avec des femmes au foyer ennuyées, puis l’ont confronté à un sort terrible.

Son corps a été repris par une force démoniaque extradimensionnelle qui l’a utilisé pour assassiner de nouvelles victimes. Billy a finalement été tué dans la finale de la troisième saison, après qu’Eleven lui ait rappelé un souvenir d’enfance, le ramenant brièvement d’au-delà du bord, et il s’est sacrifié dans le set-up climatique lié au centre commercial.

7 Pire: Joyce Byers

Winona Ryder a vraiment brillé lors de la première saison de Stranger Things. Comme l’histoire de la mystérieuse disparition de son fils qu’elle a refusé d’accepter était aussi simple que le rapport de police le prétendait, Joyce Byers avait beaucoup à faire dans la saison 1; sans parler d’une place claire dans l’histoire. Cependant, dans les saisons suivantes, les écrivains ont eu du mal à trouver une place pour Joyce.

Dans la deuxième saison, on lui a donné un nouveau beau, ce qui était un développement quelque peu intéressant. Mais dans la troisième saison, elle a enquêté sur le magnétisme fluctuant à Hawkins sans autre raison que d’avoir un rôle dans l’intrigue, et après avoir impliqué Hopper, elle était juste en quelque sorte là.

6 Amélioré: Nancy Wheeler

Lorsque la série a commencé, Nancy Wheeler était une adolescente archétypale plus ou moins. Elle est allée à des fêtes au bord de la piscine, elle est sortie avec des jocks et elle a chassé la popularité. Cependant, au fur et à mesure qu’elle se développait, il est devenu clair qu’elle était une étudiante travailleuse, en contradiction avec sa caractérisation stéréotypée.

Au cours de la deuxième saison, son enquête sur la disparition de son amie Barb lui a montré qu’elle était plus intelligente et plus ingénieuse qu’elle ne l’avait été auparavant. Et dans la troisième saison, alors qu’elle est devenue journaliste d’investigation et a dû constamment lutter contre ses supérieurs sexistes et condescendants, Nancy est devenue un personnage vraiment grand avec un arc intéressant.

5 Pire: Jonathan Byers

Dans la première saison de Stranger Things, Jonathan Byers n’était pas nécessairement sympathique, mais à tout le moins, il était complexe. Il était timide, sa vie familiale était troublée et il a été pris pour cible par des intimidateurs. Au fur et à mesure que la série avançait, il empirait.

Il ne semblait pas très réaliste que Nancy sorte avec Jonathan – d’autant plus qu’il avait l’habitude de la photographier secrètement, ce qui revenait à traquer – donc chaque développement de son arc après leur rencontre s’est avéré fallacieux. Et obtenir la fille a en quelque sorte rendu Jonathan encore plus pleurnicheur, car il se plaint constamment de Nancy, mais il n’a même pas l’idée de rompre avec elle.

4 Mieux: Dustin Henderson

Étant donné que la narration se concentrait sur Mike et Eleven au cours de la première saison de Stranger Things, la caractérisation de Dustin ne se limitait pas au départ à être “celui qui a le lisp”. Dans la saison 2, sa relation avec son démon de compagnie “Dart” lui a donné beaucoup plus à faire et l’a établi comme l’un des personnages les plus doux, les plus courageux et les plus intelligents de la série.

Alors qu’il s’est lié d’amitié avec Steve Harrington au cours de la deuxième saison et s’est engagé dans une relation à longue distance que personne ne croyait réelle lors de la troisième saison, Dustin est devenu l’un des joueurs les plus adorables de l’ensemble de Stranger Things.

3 Pire: Will Byers

Depuis qu’il a été piégé dans l’Upside Down pendant la majeure partie de la saison 1, Will Byers n’a pas eu beaucoup de temps d’écran. Dans la saison 2, il a perdu son emprise sur la réalité en hallucinant des monstres dans l’Upside Down. La place de ce personnage dans l’histoire est son lien avec la dimension alternative effrayante. Enlevez cela – comme les scénaristes l’ont fait dans la saison 3 – et il devient un peu ennuyeux.

Dans la saison 3, Will a refusé de grandir, obligeant Mike et Lucas à jouer à des jeux de rôle fantastiques alors qu’ils faisaient face à des problèmes relationnels, et cela s’est fatigué. Il ne peut pas comprendre.

2 Amélioré: Steve Harrington

Dans la saison 1, Steve Harrington n’était rien de plus qu’un tyran. Il pensait qu’il était meilleur que tout le monde et aimait faire descendre les gens. Dans la saison 2, les fans sont devenus plus attachants pour lui alors qu’il assumait un rôle de baby-sitter permanent et se liait à Dustin.

Dans la saison 3, c’était hilarant de voir un Steve humble travailler au centre commercial. Il était autrefois le meilleur chien au lycée, entouré d’une légion de fidèles adeptes, et maintenant, il se tient derrière un comptoir et sert des glaces aux gens tout en portant un uniforme ridicule. Maintenant, il défend toujours les enfants; il est passé d’un tyran à un héros.

1 Pire: Mike Wheeler

Au cours des deux premières saisons de Stranger Things, Mike Wheeler était un adorable gamin stupide qui ferait n’importe quoi pour ses amis et toujours à la hauteur. Au cours de la troisième saison, Mike est devenu «plus cool» et cela le rendait insupportable. Comme avec la plupart des vrais adolescents, quand Mike a eu une petite amie, il est devenu insupportable.

Après que Finn Wolfhard ait joué Richie Tozier dans It, il est devenu évident pour les fans que l’acteur était plus adapté à ce genre de rôle intelligent qu’un nerd aux manières douces. Son retour au rôle ringard après avoir apparu dans Il n’a fait que le souligner.

