5 pires choses que Jay a faites à Mitchell et Claire (& 5 pires choses qu’ils lui ont faites)

Parmi toutes les familles de Modern Family, les Pritchetts originaux sont considérés comme ayant un lien spécial. Pendant 12 ans, les fans ont vu Jay, Mitchell et Claire devenir plus ouverts et plus gentils les uns envers les autres à mesure que la série progressait.

Vers le début, Jay offenserait ses enfants avec ses croyances dépassées et son comportement distant, car cela conduisait souvent à une tension dans ses relations. Cependant, Claire et Mitchell n’étaient pas non plus les enfants parfaits, car les deux se mettaient souvent en difficulté, ce qui obligeait Jay à les renflouer.

10 Jay: Ses relations avec Phil & Cam

L’une des pires choses que Jay a faites à Claire et Mitchell a été de ne pas se lier avec Phil et Cam. Au début de la série, Claire et Mitchell ont exprimé leur découragement lorsque Jay a continuellement congédié ses gendres. Par exemple, Claire était furieuse contre son père quand elle a découvert que Jay avait fait voler son modèle d’avion sur le visage de Phil parce qu’il le trouve agaçant (“Come Fly with Me”).

Dans “Fifteen Percent”, il a également croisé Mitchell en présentant Cam comme “l’un des amis de son fils”. À ces deux occasions, Claire et Mitchell étaient livides avec le comportement de leur père car il avait l’impression de manquer de respect à leurs relations. Cela n’a pas non plus aidé son cas que Cam et Phil soient deux des plus belles personnes au monde.

9 Claire & Mitchell: appeler Gloria une chercheuse d’or

Dans “Coal Digger”, les tensions ont augmenté entre les Dunphys et les Pritchetts lorsque Luke révèle qu’il a entendu Claire appeler Gloria une chercheuse d’or. Tout cela est arrivé après que les deux familles ont été appelées à l’école parce que Manny et Luke se sont disputés lorsque le couple s’est insulté.

Leur combat a fini par passer à Claire et Gloria lorsque le futur agent immobilier apprend que Claire croit qu’elle est une chercheuse d’or. Naturellement, Jay est furieux de l’insinuation de Claire alors qu’elle frotte davantage le sel dans la plaie en suggérant “qu’une belle femme chaude” ne serait pas intéressée par quelqu’un de beaucoup plus âgé. Ce ne sont pas exactement les excuses qu’il veut entendre.

8 Jay: s’est tiré une balle dans le pied pour éviter d’aller à un match de football

Dans “Le jour où Alex est parti pour le Collège”, Jay a bouleversé Mitchell quand il a décidé qu’il n’allait pas assister au match de football de Lily. Tout cela est arrivé après que Gloria et Manny réprimandent Jay pour ne pas avoir fait d’excuse pour refuser l’invitation lorsque Cam lui a demandé. Jay s’excuse et se plaint, appelant cela une perte de “deux heures, à regarder les pires joueurs dans le pire sport”.

Pour sortir de la situation, Gloria finit par tirer sur Jay dans le pied avec un pistolet à plomb et essaie ensuite de culpabiliser Mitch pour les avoir fait venir. Étant donné que Lily est sa petite-fille, vous croiriez qu’il saisirait l’occasion de la soutenir. Il n’est pas étonnant que Mitch ait été déçu de leur manque d’investissement.

7 Claire & Mitchell: Dire à Jay que son travail est ennuyeux

L’une des pires choses que Claire a faites à Jay a été quand elle lui a dit que l’entreprise la plus proche était ennuyeuse. Dans “Noël blanc”, Jay révèle à la famille qu’il envisage de se retirer de l’entreprise et de la transmettre à un gars appelé Chuck Finney. Cependant, cela s’avère être un mensonge car Jay envisage de le donner à Claire comme surprise de Noël.

Comme prévu, Claire ne prend pas bien les nouvelles selon lesquelles Jay transmettrait l’héritage de la famille à quelqu’un d’autre. Au lieu de parler à Jay, la matriarche Dunphy s’en prend à son père et dit qu’au moins maintenant, elle n’a pas à perdre vingt ans de sa vie dans des placards et à devenir la personne la plus ennuyeuse en vie. Aie.

6 Jay: Comment il a géré la sexualité de Mitch

L’une des pires choses que Jay a faites à Mitchell a été la façon dont il a géré sa sortie. Mitchell a révélé une fois qu’il était sorti trois fois avec Jay. Cependant, le moment le plus difficile pour Mitchell a dû être le tout premier.

Dans “Fifteen Percent”, la tête parlante de Mitchell le voit discuter de la distance entre Jay et lui-même. Il raconte que lorsqu’il a commencé ses études de droit, Jay l’appelait tous les jours pour l’enregistrement. Pourtant, les appels ont cessé lorsque Mitch a décidé de lui dire qu’il était gay. Il devient clair pour les téléspectateurs que ce souvenir l’affecte encore à ce jour.

5 Claire & Mitchell: gâché son anniversaire

Claire et Mitchell doivent être les pires enfants de tous les temps quand ils finissent par ruiner l’anniversaire de Jay. Dans “The One That Got Away”, Claire et Mitchell essaient de faire un beau geste pour leur père et décident de recréer une photo d’enfance. Ils visitent leur maison d’enfance, où Claire et Mitchell s’introduisent dans l’arrière-cour pour prendre une photo.

Cependant, Claire et Mitchell se retrouvent dans une situation embêtante lorsqu’elles sont pourchassées dans un arbre par un chien agressif. Au lieu d’avoir la journée paisible qu’il voulait, Jay est forcé de venir à leur secours et d’utiliser des saucisses pour distraire le chien. Probablement l’un des pires anniversaires qu’il ait jamais eu.

4 Jay: Quand il a humilié le mariage de Mitchell

L’un des pires moments pour Jay a dû être quand il a dégradé le mariage de Mitchell et Cam. Dans “Message Received”, Mitchell et Cam se débattaient avec le coût d’un lieu plus grand après avoir découvert que beaucoup de leur famille et amis aimeraient y assister.

Lorsque Cam et Mitchell ne peuvent toujours pas lever de fonds, Jay demande pourquoi l’événement doit être transformé “en spectacle” et dit qu’ils devraient peut-être le refuser d’un cran. Lorsque Mitchell se demande si Jay aurait la même attitude si c’était le mariage de Claire, Jay devient défensif. Cependant, il y met vite le pied quand il admet qu’il se sent gêné par le mariage. À cette confession, Mitchell finit par le quitter, bouleversé.

3 Claire & Mitchell: Consulting dans une entreprise rivale

Dans “The Closet Case”, Mitchell a trahi Jay lorsqu’il a accepté de travailler avec son rival, Earl Chambers. Comme les fans le savent, Jay a eu une rivalité continue avec l’homme d’affaires après avoir augmenté et quitté leur entreprise pour démarrer une entreprise rivale. Son ancien meilleur ami est devenu son ennemi lorsque Jay a découvert qu’Earl l’avait mal dit à la moitié de leurs employés.

Lorsque Mitchell annonce à Jay qu’il va travailler avec Earl, son père proteste bruyamment. Après une brève discussion, Mitchell insiste sur le fait qu’il accepterait le poste. Cependant, il s’avère qu’Earl essayait de jouer avec Jay quand il a fini par garer un camion devant la maison de Jay avec une photo de lui et Mitchell. Mitchell a dû faire beaucoup de rattrapage après celui-là.

2 Jay: les manipule en vacances

Dans «Lake Life», Jay a fini par faire une crise de colère parce que la famille n’a pas suivi son horaire. Au cours de cet épisode, Jay a appris qu’un ancien collègue était décédé et a forcé la famille à prendre des vacances ensemble.

Cependant, il devient rapidement agacé et s’envole lorsque la famille est détournée. Il refuse alors de revenir à moins qu’ils ne trouvent une bonne mémoire qu’ils ont de lui. Quand Claire dit qu’il leur a donné beaucoup de souvenirs en gardant leurs photos d’enfance, Jay dit qu’elle est juste générale. Étant donné qu’il veut être rassuré, ses réponses sont un peu ingrates.

1 Claire & Mitchell: la fête des pères en ruine

La pire chose que Claire ait faite, c’est quand elle a ruiné la fête des pères pour Jay. Dans «A Tale Of Three Cities», Jay organise une célébration de la fête des pères, où il invite les familles autour d’un repas de saucisse sélectionné à la main. Cependant, cela ne se passe pas comme prévu lorsque les familles commencent à se disputer.

C’est là que la pire chose arrive à Jay. Alors que Phil révèle qu’il a envoyé à Jay un texte avec une photo d’un placard que Claire voulait qu’il prenne, le patriarche Pritchett est horrifié de découvrir que Claire est nue en arrière-plan. Il est surprenant que cela n’ait pas gâché les vacances pour lui pour toujours.

