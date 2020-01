5 raisons pour lesquelles c’est la fin parfaite (& 5 pourquoi nous avons besoin d’un mauvais garçon 4)

Bien qu’il s’agisse d’une suite tardive d’une série nostalgique sortie en janvier, Bad Boys For Life était beaucoup mieux que prévu. Le troisième film des Bad Boys n’a pas seulement réintroduit le public au duo inoubliable des détectives de Miami Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence), mais a sans doute mis fin à leurs aventures sur une note positive.

Cependant, en raison de son succès, un Bad Boys 4 a rapidement été illuminé et devrait arriver dans les cinémas dans le courant de 2021. Cette décision a divisé les fans car certains vont bien avec la fin de la série tandis que d’autres veulent voir plus de Mike et Marcus. Donc, dans cet esprit, voici cinq raisons pour lesquelles nous avons besoin d’un Bad Boys 4 et cinq pourquoi nous n’en avons pas. De toute évidence, les spoilers à venir pour Bad Boys For Life.

10 BESOIN: Ils doivent apprendre les paroles à un moment donné

Cela fait peut-être 17 ans depuis Bad Boys II, mais le duo titulaire n’a pas encore appris les paroles de leur propre chanson thème. Ce gag qui dure depuis 1995, et il refait surface lors de leur troisième sortie où Mike et Marcus ne savent toujours pas ce qui vient après “Whatchu va faire quand nous viendrons pour vous?”

Le fait de chanter la chanson correctement serait la coda parfaite pour la franchise Bad Boys dans son ensemble, qui, nous l’imaginions, passerait sans problème à la chanson Inner Circle qui joue sur les crédits. Assurez-vous que ce sont Mike et Marcus qui le chantent – personne d’autre n’est autorisé à utiliser la chanson.

9 N’ONT PAS BESOIN: À propos de ce titre…

Il s’agit d’un nitpick certes stupide, mais ce serait un crime de l’ignorer. Bad Boys For Life est un bon titre pour le dernier chapitre de la franchise, mais il aurait été préférable de l’enregistrer pour la quatrième partie, et non la troisième.

Maintenant que Bad Boys 4 vient d’être confirmé comme étant aux premiers stades de la production, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que le sous-titre For Life a été utilisé trop tôt. Comment vont-ils appeler Bad Boys 4 maintenant? Un substitut acceptable serait Bad Boys Forever, mais cela semble un peu collant et n’a pas la finalité de For Life.

8 BESOIN: Plus d’AMMO

Pour aider à l’enquête en cours et les aider à faire face à leur temps, Mike et Marcus sont invités à travailler en tandem avec le groupe de travail high-tech Advanced Miami Metro Operations (AMMO). Ensemble, ils découvrent qui se cache derrière les nombreux assassinats de grande envergure et y mettent fin.

Malgré un début difficile, Mike et Marcus travaillent très bien avec AMMO, et ce serait amusant de voir les Bad Boys combattre le crime aux côtés de ces nouveaux arrivants. Mike et Marcus ne rajeunissent pas, donc ce serait bien de les voir encadrer le sang neuf tout en servant et en protégeant, quoique d’un point de vue différent.

7 N’ONT PAS BESOIN: Plus d’AMMO

D’un autre côté, certains puristes trouveraient AMMO inutile au mieux et carrément ennuyeux au pire. Bien qu’ils ne volent jamais la vedette, il est évident qu’ils ont été introduits dans l’espoir d’étendre Bad Boys dans un univers cinématographique avec une spin-off AMMO ou deux.

Cela fait écho à l’erreur fatale de The Expendables 3, qui consistait à remplacer les stars de l’action des années 80 par de jeunes mercenaires – bien que les anciens combattants soient la raison même pour laquelle The Expendables existe même. Les fans vont chez Bad Boys pour voir Mike et Marcus tirer sur des méchants et se chamailler, pas pour les voir se faire surprendre par des jeunes smarmy qui font d’innombrables blagues sur les rôles de vieux.

6 BESOIN: Arc de rédemption d’Armando Armas

Bad Boys For Life se termine de manière inattendue, car Mike – un flic de cow-boy – ne tire pas sur le tireur au centre du complot. Bien sûr, cela aide que Armando Armas soit en fait son fils, mais Mike n’est pas vraiment connu pour avoir pitié. Plus tôt, il a déclaré qu’il tirerait sur Armando sans hésitation, mais il avait changé d’avis à la fin.

La décision de Mike d’aider Armando à gagner le remboursement semble avoir été le bon choix, car le film se termine avec Armando intéressé par ce que Mike a à offrir (c’est-à-dire un éventuel poste à l’AMMO). Bad Boys 4 pourrait approfondir ce lien père-fils peu orthodoxe et montrer qu’un anti-héros improbable gagnerait le rachat à la dure.

5 N’ONT PAS BESOIN: Laissez déjà Marcus prendre sa retraite

Depuis Bad Boys II, Marcus songe à quitter la force pour passer du temps avec sa famille. Il prend sa retraite dans Bad Boys For Life, au grand dam de Mike. Bien qu’il soit de retour avec la police à la fin, ce serait mieux si c’était une situation temporaire.

S’il y a quelqu’un dans Bad Boys qui mérite une pause, c’est Marcus. Ses enfants ont grandi, il approche la soixantaine et il peut enfin passer du bon temps avec sa femme – laissez-le déjà profiter de la vie! Cela, et ce n’est pas une bonne idée de tester la patience du public en rapportant les mêmes vieilles blagues sur la retraite… surtout après que Marcus ait effectivement pris sa retraite (même temporairement).

4 BESOIN: Rita est la nouvelle capitaine

Quelqu’un qui ne reviendra malheureusement pas pour Bad Boys 4 est le capitaine Howard, car il a été assassiné pendant la guerre d’Armando. Prenant son manteau serait Rita, le chef de AMMO et l’intérêt amoureux potentiel de Mike.

Non seulement ce serait formidable de voir Rita prendre les choses en main et voir où cela irait, mais ce serait une nouvelle dynamique pour Mike. Au lieu de frapper la tête avec le chef, il pourrait se retrouver dans un arc romantique avec sa nouvelle patronne Rita. Étant donné la comédie emblématique de Bad Boys, ce serait une interaction amusante à voir jouer.

3 N’ONT PAS BESOIN: Les Bad Boys sont de bons hommes maintenant

Ce qui distingue Bad Boys For Life des suites tardives des films d’action nostalgiques, c’est qu’il reconnaît son âge – il n’a pas l’intention de vieillir ou de pin pour les jours de gloire, au lieu de choisir de s’attaquer de front aux dures réalités de l’âge. En fait, la dynamique du duo principal est définie par eux se demandant si leur temps est enfin arrivé à son terme.

Bien que Marcus soit à l’aise avec la retraite, Mike a du mal à accepter que leurs jours de conduite ou de mort soient une relique du passé. Ils arrivent à un compromis doux-amer à la fin, où Mike accepte qu’il y a plus dans la vie que le travail de la police tandis que Marcus reste un peu plus longtemps avec son partenaire. Aussi amusant soit-il, un Bad Boys 4 risque d’annuler les thèmes et les réalisations de ce troisième chapitre réfléchissant.

2 BESOIN: Plus de Marcus et Mike, s’il vous plaît

Bad Boys a donné au monde le tandem de Will Smith et Martin Lawrence, un copain copain que personne ne savait qu’ils voulaient jusqu’à ce qu’ils le voient en action. Voir ces deux personnages jouer des personnages très contrastés qui partagent une forte amitié est toujours amusant, et plus encore est le bienvenu.

Les temps peuvent changer, mais l’amitié de Mike et Marcus est quelque chose qui ne vieillira jamais. Leurs philosophies polarisantes et leurs arguments sans fin sont la vie et le sang du film Bad Boys. Tant que Bad Boys 4 a ces deux-là en tête, nous le regarderions même si c’était aussi terrible que A Good Day To Die Hard.

1 N’ONT PAS BESOIN: Une dernière fois … jusqu’à la prochaine

Le marketing de Bad Boys For Life a fait grand cas de la fin de la ligne. Cependant, personne n’a acheté cela et des blagues comparant Bad Boys aux films Fast & Furious sont rapidement apparues en ligne. Après tout, Fast & Furious 7 a également été facturé comme le dernier trajet … ce qui était totalement le cas.

Bad Boys For Life est la conclusion parfaite des histoires de Mike et Marcus, et faire un autre chapitre le priverait de sa finalité. Même avec la fin ouverte et les teasers de la troisième partie, où peuvent aller les Bad Boys? Mike et Marcus entrent dans leur crépuscule, et un Bad Boys 4 ne ferait que leur faire tourner les roues au lieu d’avancer. Autant que nous les aimons, il serait à la fois étrange et pathétique de voir Mike et Marcus âgés se crier dessus comme s’ils étaient dans la vingtaine.

