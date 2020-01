5 raisons pour lesquelles la Nintendo Switch n’a rien à craindre de la PS5 et de la Xbox Series X et 2 raisons pour lesquelles elle le fait

Source: iMore

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch s’est révélée être une console populaire et innovante. Contrairement à tout système de jeu précédent, il permet aux joueurs de jouer des titres plus approfondis à la fois sur leur téléviseur et en déplacement. En raison de sa polyvalence, cette console a fait son chemin entre les mains de millions d’amateurs de jeux vidéo. Cependant, à la fin de cette année, nous verrons le lancement des nouvelles consoles PlayStation et Xbox. Évidemment, Nintendo Switch est suffisamment différent de ces appareils pour le faire ressortir, mais il a également quelques points faibles qui pourraient lui faire perdre de l’argent cette saison des fêtes.

Voici quelques raisons pour lesquelles la Nintendo Switch n’a probablement rien à craindre de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, ainsi que quelques éléments qui pourraient annoncer la mort de l’hybride bien-aimé.

Le prix inférieur

Source: iMore

Les prix officiels de la PS5 et de la Xbox Series X n’ont pas encore été révélés, mais de nombreux analystes disent qu’ils se vendront entre 500 $ et 600 $. La Nintendo Switch, quant à elle, ne coûte que 300 $, ce qui en fait la console de choix pour les joueurs plus soucieux de leur budget. En ce qui concerne les achats de vacances en 2020, si un enfant demande une console de jeu vidéo, les parents pourraient être plus disposés à acheter le Switch (ou sa dernière version) car cela ne coûte pas autant. Si Nintendo peut maintenir sa position de système de jeu majeur le moins cher, il continuera à bien se débrouiller.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

La nostalgie

Nintendo a tendance à avoir beaucoup plus de titres adaptés aux enfants que les autres consoles, ce qui fait des systèmes de jeu Nintendo une passerelle commune pour les joueurs novices pour entrer dans le monde des jeux vidéo. En tant que tel, de nombreuses personnes ont des liens spéciaux avec l’enfance avec la vaste liste de personnages emblématiques de Nintendo, de Mario, Link, Samus, Kirby. Je sais que j’ai des souvenirs spéciaux de jouer à Mario Kart lors des soirées pyjama et de tomber amoureux des RPG en jouant à des jeux Zelda.

Beaucoup de gens ont des souvenirs d’enfance spéciaux avec des personnages de Nintendo.

Même si vous passez à des jeux ou des consoles plus intenses avec des graphismes plus élevés, les gens aiment toujours Nintendo et ils aiment montrer leur amour de Nintendo en achetant des jouets, des accessoires, des objets de collection et des vêtements pour enfants sur le thème de Nintendo. De nombreux propriétaires de Xbox One et de PlayStation 4 ont également une Nintendo Switch, qu’ils utilisent principalement pour jouer en déplacement. Maintenant, évidemment, une grande partie de cela est due à la portabilité du Switch, mais cela montre également que de nombreux fans de PlayStation et Xbox aiment aussi Nintendo.

La polyvalence

Lorsque la Nintendo Switch est sortie en 2017, c’était un matériel absolument innovant. En plus de jouer sur votre téléviseur comme une console ordinaire, vous pouvez le retirer de son Dock pour jouer en mode de table ou en mode portable. La simple capacité de détacher les contrôleurs de l’unité principale en fait également un appareil multijoueur populaire, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Cela permet aux amateurs de jeux vidéo de jouer des titres amusants et approfondis n’importe où, que ce soit dans un avion, dans le bus, dans une salle d’attente ou même (soyons honnêtes ici) dans les toilettes.

Source: iMore

En raison de la popularité massive du Switch, la Xbox et la PlayStation ont toutes deux dû envisager de créer des hybrides ou au moins des versions portables de leurs prochaines consoles. Cependant, avec la puissance de la Xbox Series X et de la PlayStation 5, il est peu probable que les beaux graphismes 4K-8K et les puissantes capacités fps soient transférés en douceur vers un appareil portable – pas un avec un design mince, de toute façon.

Cela ne signifie pas que Sony et Microsoft ne fabriqueront pas une sorte d’unité portative. Cependant, la possibilité de passer non seulement du mode TV au mode portable, mais aussi de passer du mode solo au mode multijoueur en quelques secondes lui confère un attrait particulier pour les joueurs que Sony et Microsoft sont peu susceptibles de correspondre.

Jeux coopératifs exclusifs sur canapé

Source: iMore

L’une des choses qui fait que Nintendo se démarque des autres consoles est sa concentration sur les jeux en coopération et multijoueurs sur le même écran. En comparaison, d’autres consoles ont fait en sorte que les jeux multijoueurs ne fonctionnent généralement que si chacun a sa propre console et son propre téléviseur. Et si l’écran partagé est disponible, les jeux Xbox et PlayStation n’autorisent souvent que jusqu’à deux joueurs à utiliser l’écran, à condition qu’il existe quelques exceptions. Étant donné que les jeux multijoueurs exclusifs de la Nintendo Switch, comme Mario Kart 8 Deluxe, hébergent souvent jusqu’à quatre joueurs sur le même écran (et parfois jusqu’à huit dans le cas de jeux comme Super Smash Bros.Ultimate), ce système de jeu est un système couramment utilisé. pour les soirées jeux et les activités familiales.

De nombreux jeux Switch multijoueurs peuvent héberger de 2 à 8 joueurs sur un seul écran.

Certes, les choses pourraient changer avec la PS5 et la Xbox Series X. En fait, nous avons appris que Sony a créé un brevet pour une manette qui permet à jusqu’à trois personnes d’utiliser une manette en même temps. Bien sûr, il est possible que ce contrôleur ne soit jamais fabriqué, mais il est également possible que la prochaine génération de consoles Xbox et PlayStation se concentre davantage sur les jeux de partage d’écran. Mais, ils devront fournir de très bons jeux en mode canapé pour prendre le titre de meilleure console multijoueur locale du Switch.

Focus différent

L’une des plus grandes différences entre Nintendo, Sony et Xbox est que la première est beaucoup plus disposée à expérimenter et à prendre des risques avec une technologie nouvelle et souvent bizarre. Nous l’avons vu avec la Wii qui comprenait des commandes de mouvement et une énorme bibliothèque de jeux de société qui en profitaient. Xbox a essayé de faire correspondre ce succès avec le Kinect, mais il n’a pas réussi à se rapprocher de la popularité des commandes de mouvement de la Wii.

Source: Nintendo

Nous avons également vu ce risque lors de la sortie de la Nintendo Switch hybride. Une partie de la raison pour laquelle Nintendo a pu créer un hybride portable ultra-mince est que la société a utilisé des cartouches sur des disques, ce qui était un pas en arrière dans l’opinion de nombreuses personnes. Cependant, le Switch aurait été un appareil volumineux et beaucoup plus lourd que ce que nous connaissons s’il avait eu besoin de disques pour fonctionner.

Plus que toute autre société de jeux vidéo, Nintendo prend des risques. Et bien qu’ils ne soient pas toujours pour le mieux, cela oblige les autres sociétés de jeux à se développer et à considérer des choses qu’elles n’auraient peut-être pas envisagées auparavant. De cette façon, Nintendo est essentiel à l’industrie du jeu. Tant qu’ils continueront à bien jouer leurs cartes, ils continueront d’innover loin dans le futur.

Pourquoi Nintendo devrait craindre la PS5 et la Xbox Series X

Source: iMore

Personnellement, je pense que la Nintendo Switch se portera bien dans les années à venir, mais il y a quelques choses qui pourraient signifier la fin pour l’ordinateur de poche bien-aimé.

Capacités graphiques inférieures

Bien que la Nintendo Switch se concentre davantage sur les expériences de jeu que sur les graphiques, il serait faux de dire que les graphiques n’ont pas d’importance pour les joueurs. Beaucoup de gens veulent une console qui héberge des visuels de pointe et un flux de jeu fluide apporté par des fréquences d’images extrêmement fluides et des temps de chargement ultra rapides. Lors des Game Awards 2019, Xbox a présenté ses graphismes Xbox Series X avec un aperçu de Hellblade: Senua’s Saga. Les visuels de ce teaser sont absolument époustouflants et montrent exactement de quoi la prochaine génération de consoles compatibles 8K pourrait être capable.

Source: Ninja Theory Hellblade: Senua’s Saga.

Graphiquement, le Nintendo Switch était déjà derrière la PS4 et la Xbox One au lancement, mais ce prochain saut visuel pourrait vraiment rendre les graphiques du Switch super obsolètes. Bien sûr, la rumeur dit que Nintendo travaille sur le Switch Pro, une console avec des capacités graphiques plus élevées que le modèle d’origine. Que cette console soit en préparation ou non est très discutable. Mais si c’est réel, cela pourrait aider à combler l’écart entre Nintendo, Sony et Microsoft dans les guerres de la console. Cependant, je trouve extrêmement improbable qu’une console Nintendo compatible 8K soit bientôt en route.

Ordinateurs de poche PlayStation et Xbox potentiels

Il y a un moyen pour PlayStation et Xbox de mettre vraiment Nintendo dans une position difficile: s’ils devaient créer un appareil portable avec de meilleures capacités graphiques et de traitement. Avec le succès de l’hybride Switch, Sony et Microsoft ont dû envisager des options de jeux portables pour leur marque. Qu’ils plongent ou non dans le jeu portable est discutable, mais il est possible qu’ils lancent un nouveau matériel de jeu portable qui deviendra de sérieux concurrents pour le Switch.

Sony n’est pas étranger au marché des ordinateurs de poche.

En plus de cela, avec la PlayStation Portable (PSP) et la malheureuse PlayStation Vita fermement dans le rétroviseur, Sony n’est pas étranger au marché des ordinateurs de poche et la rumeur veut même qu’ils créent une nouvelle unité portable. Ils l’ont déjà fait et ils ont l’expérience nécessaire pour y revenir à l’avenir. Certes, les ordinateurs de poche Sony n’ont pas eu autant de succès que Nintendo dans le passé, la DS ayant vendu beaucoup plus que la PSP. La véritable menace pour Nintendo à l’avenir serait que la PlayStation et / ou la Xbox publie un ordinateur de poche qui pourrait jouer aux mêmes jeux que les consoles principales et avait de meilleurs graphismes que le Switch.

J’ai mentionné auparavant que la décision de Nintendo d’utiliser des cartouches permettait au Switch d’être si mince. En tant que tel, Sony et Xbox voudraient rester à l’écart des disques eux-mêmes. Mais, avec de plus en plus de joueurs passant aux achats numériques, il ne serait pas rare que Sony ou Xbox créent un système portable uniquement numérique d’une sorte. Certes, ils devraient atténuer les graphismes et les images par seconde pour qu’une PlayStation ou Xbox portable fonctionne, mais cette idée n’est pas hors de question.

Source: iMore

Pourtant, comme dans le cas de la Xbox Kinect, Sony et Xbox n’ont pas été en mesure de reproduire certains des plus grands succès de Nintendo dans le passé. Même avec le design innovant du Switch, la console n’aurait pas décollé sans la multitude de jeux incroyables qui ont trouvé leur chemin sur le Switch. À moins que Sony et Microsoft ne soient en mesure de publier des succès à succès sur ces ordinateurs de poche potentiels, ils pourraient ne pas faire aussi bien que le Switch.

Voici pour l’avenir de Nintendo

Évidemment, je ne sais pas exactement ce que l’avenir de Nintendo nous réserve, mais la société de jeux japonaise a connu de très mauvaises années dans le passé et a toujours réussi à se démarquer. Tant que la société continuera à faire des progrès innovants et originaux dans le domaine des jeux vidéo, je suis sûr que Nintendo sera en mesure de survivre à tout ce que Sony et Microsoft lui apporteront. Le plus grand défi pour son autorité serait la sortie d’un système portable rival réussi, mais Nintendo a un moyen spécial de créer des expériences populaires que d’autres sociétés ne peuvent pas reproduire. Cela pourrait être le cas avec la Nintendo Switch. Nous devrons attendre et voir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.