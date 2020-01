5 raisons pour lesquelles Maléfique est le meilleur remake de Disney (et 5 pourquoi c’est Cendrillon)

Les remakes en direct de Disney de ses films d’animation classiques ont été lancés par Maleficent et Cendrillon, débutant respectivement en 2014 et 2015. Les deux films se sont révélés assez populaires pour justifier le même traitement pour The Jungle Book, Beauty and the Beast et Aladdin, bien que tous ces films n’aient pas captivé leur attrait. Le premier a choisi une approche révisionniste du modèle de conte de fées, tandis que le second a surtout coloré les lignes.

Les deux films représentent des récits qui se concentrent sur des tropes Disney typiques comme des royaumes lointains, des princesses et des princes qui sauvent la situation, mais leur approche à leur égard est très différente. Certains archétypes restent les mêmes, tandis que d’autres sont modifiés de manière créative pour plaire à un public moderne. Voici cinq raisons pour lesquelles Maleficent est le meilleur remake de Disney (et cinq pourquoi c’est Cendrillon).

10 MALEFICENT: UN REGARD DIFFÉRENT SUR UN CONTE DE FÉES

Maléfique est à la cavalcade de remakes live-action de Disney comme Iron Man est au MCU: le premier film du genre qui a assez bien fait pour garantir la création de tout le reste. Il a réussi parce qu’il a décidé de reprendre l’histoire traditionnelle de la Belle au bois dormant et de la modifier avec une touche rafraîchissante.

Maléfique a été transformée en anti-héros et a reçu une trame de fond, ce qui a fait d’elle une méchante victime de circonstances, pas une personne née pour être mauvaise. Les autres personnages ont reçu une agence en dehors de leurs tropes, ce qui a permis une histoire légèrement plus moderne qui ne sera pas affectée par des visionnements répétés.

9 CINDERELLA: DES COSTUMES INCROYABLES

L’un des aspects de Cendrillon qui est le plus loué est le costume. Sandy Powell et son équipe de designers ont confectionné des vêtements vraiment magiques qui reflètent la progression narrative de chaque personnage à travers le film. Elle a veillé à conserver les éléments classiques de la version animée ainsi qu’à ajouter des concepts historiques / d’époque.

En tant que l’un des premiers remakes en direct de Disney, le film avait une barre haute établie par Maleficent, mais il a réussi à créer une ambiance et une sensation entièrement différentes juste par ses costumes. Il ne s’est jamais senti ringard comme Mirror, Mirror ou trop extravagant comme Aladdin.

8 MALEFICENT: PLUS DE BÂTIMENT MONDIAL

Contrairement à Cendrillon, qui a ajouté très peu au monde de l’histoire classique, Maleficent s’est concentré sur l’élargissement de son monde fictif en se déplaçant au-delà du château de la Belle au bois dormant et dans la forêt au-delà. Les Maures ne ressemblent en rien au film d’animation et sont peuplés de toutes sortes de créatures mythiques.

Il existe même différents types de fées, et l’inclusion de la race des ténèbres noires à laquelle appartient Maléfique ajoute une autre couche de profondeur au monde. Cela semble être un lieu pleinement réalisé qui pourrait exister en tant que royaume de conte de fées, non coupé du reste du monde. Pour un décor fictif, cela semble bien réel.

7 CINDERELLA: MIEUX VILLAIN

Alors que de nombreux téléspectateurs pensaient Maléfique, Maîtresse du Mal serait le méchant dans son propre film, ce qui ne s’est pas avéré être le cas. Le méchant était en fait un roi cupide qui cherchait à l’utiliser pour ses pouvoirs magiques, à piller les Maures pour ses ressources et à détruire toute vie féerique. Il était plutôt ponctuel et peu menaçant, manquant de charisme et de pouvoir.

Le personnage de Evil Stepmother était beaucoup plus insidieux et clandestinement néfaste. Elle n’était pas carrément intimidante à cause de son charme, mais ses pouvoirs de manipulation étaient bien plus terrifiants que ses démonstrations de pouvoir plus manifestes.

6 MALEFICENT: ANGELINA JOLIE

On ne peut nier que le casting d’Angelina Jolie dans le rôle de Maleficent était une pure perfection. Sa présence à l’écran est inégalée, et elle est capable d’exprimer tant de charisme et d’émotion d’un simple coup d’œil. Agir en prothèses peut être difficile pour les acteurs, mais Jolie a semblé naturel.

Vous pouvez dire dans le film qu’elle a adoré le rôle, jouant avec son aplomb signature. La performance originale (exprimée accessoirement par Eleanor Audley qui a fait la belle-mère maléfique dans la Cendrillon animée) serait difficile à transposer dans une représentation réaliste, mais Jolie l’a retirée.

5 CINDERELLA: CATE BLANCHETT

Comme Maléfique, le personnage de la belle-mère maléfique est facile à exagérer et à se transformer en caricature campy. Mais avec une actrice accomplie de la scène et du cinéma comme Cate Blanchett, cela n’a jamais semblé aussi ringard ou exagéré. Elle trouve un équilibre amusant entre mélodramatique et sophistiqué.

Le rôle appelle également à la sensibilité et aux nuances, car il exige qu’elle soit non seulement avide de pouvoir, mais qu’elle soit une abusive émotionnelle de haut calibre. Blanchett a rendu le personnage narcissique et sociopathe avec tact, une victime dans son esprit essayant simplement de gagner ce à quoi elle se sent en droit.

4 MALEFICENT: EFFETS SPÉCIAUX

Certains visuels n’étaient auparavant possibles que dans les films d’animation, où la puissance du médium permettait aux artistes de créer des moments comme Maléfique se transformant en dragon géant cracheur de feu, ou des murs géants d’épines noires s’élevant pour envahir un château.

Avec des effets spéciaux modernes, les idées les plus magiques du monde peuvent être créées pour une adaptation en direct, et celles de Maléfique sont particulièrement remarquables. Non seulement ils sont utilisés dans les processus de transformation, mais ils sont également utilisés de manière plus subtile, comme donner aux ailes du dos de Maléfique l’impression qu’elle est née avec eux.

3 CINDERELLA: MIEUX MOULÉ

Avec Lily James de Downton Abbey, Richard Madden de Game of Thrones, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård et Cate Blanchett, le casting de Cendrillon était de haut calibre. L’acteur / réalisateur Kenneth Branagh a dirigé de si beaux personnages, dont la compréhension inégalée de la théâtralité a été utilisée à bon escient.

Maléfique a bénéficié d’une solide avance, mais une grande partie de la tâche de rendre les lieux convaincants incombait à Angelina Jolie, avec le soutien d’Elle Fanning en tant qu’Aurora et de Sam Riley en tant que Diaval. Les autres acteurs ont disparu à l’arrière-plan, y compris des visages familiers comme Miranda Richardson et Peter Capaldi.

2 MALEFICENT: PLUS RÉALISTE ET COMPLEXE

Pour tous ses effets spéciaux incroyables, ses costumes extravagants et ses tropes de contes de fées, Maleficent a fait de son mieux pour renverser les attentes. Il a commencé par imprégner son rôle féminin d’un passé tragique dans le premier acte, la transformant en méchante pour le second, et la rachetant avec un tour anti-héros à la fin.

Maléfique n’est pas un méchant de stock – elle a subi une grande trahison et une violation de son corps et de son esprit. Bien qu’elle fasse souffrir les autres pour sa douleur, elle se rend finalement compte qu’elle doit se libérer si elle veut s’ouvrir à nouveau à l’amour, ce qui s’avère être la magie la plus puissante de toutes.

1 CINDERELLA: HONORÉ LE CONTE DE FÉES TRADITIONNEL

Cendrillon est une véritable narration du film d’animation, avec plus en commun avec Aladdin, Beauty and the Beast et The Jungle Book en termes de transformation de scènes animées de titres classiques de Disney en séquences d’action en direct. Cela étant dit, c’est magnifiquement fait, même si c’est un peu sans imagination.

Pour les fans qui ne veulent pas une perspective révisionniste de leurs contes de fées, Cendrillon respecte noblement la tradition. C’est une histoire fiable avec le même sens de la magie, de l’émerveillement et du «bonheur pour toujours» que le public attend de ses films Disney.

