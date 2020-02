5 scientifiques mexicains qui portent le nom de notre pays

Savez-vous ce qui est commémoré ce mardi 11 février? Eh bien, rien de moins que lui Journée internationale des femmes et des filles dans les sciences. Cette commémoration a été récemment établie, puisqu’elle a lieu depuis 2015., mais qu’elle soit récente ne signifie pas qu’elle est moins importante et c’est pourquoi Nous allons nous souvenir d’un groupe de grands scientifiques mexicains qui ont apporté une grande contribution à notre pays et à la science dans le monde en général.

Ana María López-Colomé

Docteur en biochimie de l’UNAM, López-Colomé est reconnue mondialement pour ses recherches sur la rétine, qui ont tiré de précieuses contributions sur les causes de l’échec des opérations de cet organe, ainsi que sur la compréhension des signaux qui le stimulent et nous permettent de percevoir des images avec lui, según raconte le Journal de diffusion scientifique de l’UNAM. Son travail extraordinaire l’a conduit à remporter des prix très importants tels que le Prix L’Oréal / UNESCO «Pour les femmes et les sciences» (2002), le Prix de recherche UNAM en sciences naturelles (2002) et le Prix Heberto Castillo.

Eva Ramón Gallegos

Scientifique de l’École nationale des sciences biologiques (ENCB), Eva Ramón Gallegos a récemment dirigé une équipe qui a réussi à éliminer le papillomavirus humain chez 29 femmes à Mexico grâce à la soi-disant thérapie photodynamique. Selon les déclarations de l’UNAM Global, Ce traitement est totalement sûr et n’a montré aucun effet secondaire. «Contrairement à d’autres traitements (thérapie photodynamique), il n’enlève que les cellules endommagées et n’affecte pas les structures saines. Par conséquent, il a un grand potentiel pour réduire le taux de mortalité par cancer du col utérin. “

Susana López Charretón

Susana López Charretón est chercheuse à l’Institut de biotechnologie de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et est une virologie mexicaine de premier plan qui a spécialisé ses recherches dans les connaissances sur le rotavirus. Selon CienciaMX, cette scientifique a plus d’une centaine de publications dans des revues scientifiques de stature internationale et en 2001, elle a remporté le prix «Carlos J. Finlay» décerné par l’UNESCO.

Silvia Torres

Ceci est le premier doctorat mexicain en astronomie, un diplôme qu’il a obtenu au moins à l’Université de Californie. En 2015, en plus, Elle est également devenue la première présidente mexicaine de l’Union astronomique internationale (AIU). Elle a également remporté le prix «Woman in Science» et, bien, nous pensons qu’elle n’a pas besoin d’une présentation plus large pour comprendre pourquoi elle est une scientifique mexicaine exceptionnelle.

Ali Guarneros

Née à Mexico, Ali Guarneros a déménagé en Californie où elle a étudié l’ingénierie à l’Université d’État de San José. Selon Forbes, Ali est entré en stage à la NASA sans grand espoir d’être sélectionné. Aujourd’hui, il travaille au Ames Center de l’agence américaine située dans la Silicon Valley.

Nous savons qu’ils ne sont qu’un petit groupe de grands scientifiques mexicains qui mettent très haut le nom de notre pays, vous êtes donc libre de dites-nous le nom d’autres femmes précieuses pour la science afin que nous les connaissions toutes et les célébrions à leur époque.