5 spectacles à venir que nous ne pouvons pas attendre (& 5 qui nous ont nerveux)

Ce n’est un secret pour personne que Netflix a été un service de streaming dominant, et une partie de la raison est qu’ils continuent de produire une pléthore de contenu original. Cela inclut les films et les émissions de télévision, et il y a beaucoup d’originaux Netflix à visiter pour les gens de tous les goûts.

Avec 2020 qui commence à peine, il y a de nombreuses séries à venir dans ce service de streaming populaire dans un avenir proche. Alors que la plupart des amateurs de télévision s’attendent à ce que leurs favoris reviennent, toutes les nouvelles émissions de Netflix ne peuvent pas être aussi bonnes que les autres. Voici quelques émissions que nous ne pouvons vraiment pas attendre, et d’autres qui nous rendent incroyablement nerveux pour leur sortie.

10 Nerveux: Force spatiale

Greg Daniels et Steve Carell se sont associés pour créer une nouvelle comédie en milieu de travail. C’est vrai, tous les fans de Parks and Recreation et The Office devraient faire attention.

Cette émission à venir suivra un groupe de responsables chargés de créer une autre branche du gouvernement, pour l’armée de l’espace: la Force spatiale. Ce sera probablement hilarant, mais beaucoup sont nerveux parce que nous espérons qu’il rendra justice à cette idée incroyablement drôle et géniale. Certaines comédies ne sont pas exactement des comédies, mais avec ces noms derrière Space Force, les attentes sont élevées, nous allons donc attendre avec quelques nerfs avant de nous connecter sans aucun doute.

9 Excité: Je ne suis pas d’accord avec ça

Une série pour adolescents basée sur le roman graphique, ce spectacle anticipé est créé par les mêmes cerveaux derrière The End of the F-ing World, dont Jonathan Entwistle.

Cette émission suivra Sydney, une adolescente, qui navigue au lycée, à la sexualité et à quelques mystérieux super pouvoirs. Le casting adolescent talentueux devrait apporter aux téléspectateurs de l’humour et un incroyable sens de l’aventure, et les amateurs de Netflix sont définitivement excités. Je ne suis pas d’accord avec cela, cela arrivera sur Netflix fin février.

8 Nerveux: nonne guerrière

Cette bande dessinée de style manga est animée par Netflix. Créée par Simon Barry, cette série racontera l’histoire d’une jeune femme qui se réveille dans une morgue. Cependant, elle a également des pouvoirs incroyables. Les fans des bandes dessinées savent que ce sera un conte fantastique incroyable entre le bien et le mal.

Cependant, Netflix n’est pas exactement connu pour ce style de spectacle, et il est toujours aléatoire lorsque des bandes dessinées de Manga sont présentées à l’écran. Les fans de Warrior Nun attendent donc la série de ce personnage avec quelques nerfs.

7 Excité: Queen Sono

Queen Sono est une série d’espionnage sud-africaine qui entre dans l’histoire. En tant que première série Netflix créée en Afrique du Sud, les fans sont plus qu’excités par cette nouvelle émission. Le drame suivra un agent secret qui lutte contre le crime, mais bien sûr, elle s’occupe également de sa vie personnelle et de toutes ses crises.

Cette série semble assez basique, mais elle devrait être pleine d’idées fraîches et intrigantes. Présentée à la fin du mois de février 2020, les téléspectateurs sont définitivement enthousiasmés par une nouvelle série d’action dramatique policière.

6 Nerveux: hanter le manoir Bly

Des créateurs de The Haunting of Hill House, ce spectacle cible une nouvelle famille et sera tout aussi terrifiant. Toujours en développement, il n’y a pas beaucoup d’informations qui circulent sur cette série de thrillers, il est donc difficile de juger.

Cependant, les fans sont nerveux parce qu’ils savent à quel point la première série était horrible. Alors que les amoureux de ce style de la série Netflix tremblent déjà dans leurs bottes, il est sûr de dire qu’ils sont probablement aussi excités, même si c’est très loin.

5 Excité: Maudit

Mettant en vedette Katherine Langford, cette série fantastique est une réinvention de la recherche du roi Arthur pour l’épée de Merlin. Créée par Frank Miller et Tom Wheeler, cette série suivra une adolescente sorcière et un jeune Arthur dans leur voyage.

Les fans de 13 Reasons Why de Netflix, sont probablement déjà un fan de Langford et bien sûr, cette série comblera tous nos besoins fantastiques. Ce conte classique a définitivement tout le monde enthousiasmé pour sa première.

4 Nervous: Alice In Borderlands

Cette nouvelle série animée est basée sur un jeu vidéo et suit le personnage de Ryohei Alice. Un jeune homme apathique et sans emploi, il trouve une lumière étrange et se tient soudain dans un Tokyo vide avec ses meilleurs amis.

Cette série sera probablement fraîche et excitante, mais encore une fois, Netflix n’est pas bien connu pour ce type de série. Pourtant, les fans de jeux sont au bord de leur siège en espérant que cette série d’anime sera tout ce qu’ils espéraient.

3 Excité: Hollywood

Ryan Murphy et Darren Criss ont produit une série limitée sur l’âge d’or d’Hollywood, en particulier celle des jeunes dans l’industrie du film et du sexe.

Avec Patti LuPone, Jake Picking et Jeremy Pope, cette série donnera aux amateurs de cinéma et de télévision le regard intérieur sur Hollywood qu’ils ont toujours voulu. Ces deux créateurs sont également des génies, de sorte que les fans sont plus que ravis de plonger dans l’expérience des jeunes à l’âge d’or d’Hollywood.

2 Nerveux: Gentefied

Cette série humoristique suivra un groupe de cousins ​​américano-mexicains, vivant à Los Angeles, qui essaient de maintenir la boutique de tacos de leur grand-père en pleine gentrification dans le quartier.

Cette série sera pleine de drames familiaux, de culture et d’affaires, tout en abordant les problèmes de gentrification et de marginalisation. Ce drame comique va probablement balayer tout le monde, mais la série aborde des thèmes assez intenses. Cela rend les téléspectateurs un peu nerveux, mais nous allons écouter pour voir comment cela se passe.

1 Excité: Ratched

Cette série vient également de l’esprit de Ryan Murphy. Sarah Paulson jouera le rôle de l’infirmière emblématique de One Flew Over the Cuckoo’s Nest, créant une série préquelle méchante et intrigante.

Pour ceux qui ne connaissent pas le matériel source, cette série suivra une jeune infirmière dans un établissement psychiatrique, qui devient amère à propos de son travail et devient le pire monstre envers ses patients. Pour les cinéphiles, il est difficile de ne pas être enthousiasmé par cette préquelle et Sarah Paulson en tant que star. Première en septembre 2020, les fans de Netflix seront certainement à l’écoute.

