5 superbes étuis iPhone 11 de moins de 15 $ chacun – .

Si vous avez un iPhone 11 et que vous n’utilisez pas une bonne coque, vous êtes fou. Il n’y a vraiment aucun doute là-dessus. Les iPhones et smartphones d’Apple en général sont tout simplement beaucoup trop fragiles et beaucoup trop chers à utiliser sans étuis. Bien sûr, vous avez déjà dépensé tellement d’argent sur votre téléphone que vous préférez ne pas trop dépenser pour un boîtier également. Heureusement pour vous, nous avons parcouru Amazon et trouvé cinq fantastiques coques de protection pour iPhone 11 qui coûtent moins de 15 $ chacune. Attrapez certainement un couple maintenant et assurez-vous que votre investissement est protégé.

Étui transparent pour iPhone 11 de Mkeke

Pour l’iPhone 11: compatible avec le nouvel iPhone 11 (sorti en 2019)

Pour les coques iPhone 11: TPU + PC dur offre une protection renforcée contre les chutes soudaines et résistant aux rayures

Pour l’étui iPhone 11 clair: la découpe de charge précise s’adapte aux boutons de volume, au bouton latéral et aux courbes de votre appareil sans ajouter de volume.

Étui mince pour iPhone 11: un matériau transparent et impeccable vous permet de profiter de l’apparence de l’iPhone 11 tout en offrant une protection supplémentaire.

n’hésitez pas à nous contacter en cas de problème de qualité.

Coque Spigen Ultra Hybrid conçue pour Apple iPhone 11

Technologie hybride composée d’un pare-chocs en TPU avec un dos en PC durable

Une transparence cristalline affiche la conception originale du téléphone

Les lunettes surélevées soulèvent l’écran et la caméra des surfaces planes

Les boutons prononcés sont faciles à sentir et à appuyer, tandis que les grandes découpes s’adaptent à la plupart des câbles

Coque iPhone 11 compatible avec Apple iPhone 11

Étui en silicone liquide Miracase compatible avec l’iPhone 11

【Prise en charge du chargeur sans fil】 PEUT FONCTIONNER avec le chargement sans fil. Étui en silicone liquide compatible avec l’iPhone 11 avec écran de 6,1 pouces (version 2019)

Case Étui en silicone liquide durable】 Caoutchouc de silicone liquide, couche de surface lisse. Épaisseur améliorée: 2,3 mm. (Normal seulement 1,8 mm). Anti-empreintes digitales, performance anti-rayures, protection contre les chutes

【Protection complète du corps design Conception extérieure à lèvre de 1 mm, se soulève légèrement au-dessus de l’écran, protège l’écran de votre iPhone ou votre appareil photo en le laissant tomber ou en le posant face contre terre

【Bouton tactile exquis】 Accès à tous les ports, commandes et capteurs. Les boutons détectent avec sensibilité

【Garantie de 360 ​​jours】 Miracase vous offre un remplacement ou un remboursement gratuit dans les 360 jours pour toutes les conditions, un service client à vie en temps opportun, tout problème, n’hésitez pas à nous contacter.

Penom compatible avec l’iPhone 11

[For iPhone 11 Case]: Compatible avec l’iPhone 11 Case 6.1 Inch New Released 2019.

[For iPhone 11 Clear Case]: La transparence cristalline améliore la conception et la couleur d’origine de l’iphone 11.

[For iPhone 11 Cases]: Le matériau TPU souple et léger n’offre aucune sensation encombrante et résistant aux empreintes digitales.

[For iPhone11 Case]: Les bords surélevés assurent une protection supplémentaire pour l’écran et l’appareil photo.

[Slim iPhone 11 Cases Protection]: 4 coins absorbent efficacement les chocs contre les chutes, les chocs et les échappées.

Armure Spigen Liquid Air Armor conçue pour Apple iPhone 11

Mince, ajusté et léger

Forme ajustée pour maintenir un profil mince et facile à utiliser dans les poches

La surface mate antidérapante offre une résistance aux empreintes digitales et un confort dans chaque prise

Protection Mil-Grade et technologie Air Cushion pour une protection anti-choc

Coque iPhone 11 compatible avec Apple iPhone 11

