5 théories de fans étonnamment précises (et 5 qui ont été démystifiées)

Le croisement épique de super-héros TV Crisis on Infinite Earths a été l’un des événements télévisés les plus importants et les plus ambitieux de l’année dernière. Les fans des émissions de DC mettant en vedette des héros tels que Green Arrow, The Flash, Supergirl et l’équipe Legends of Tomorrow attendent avec impatience le crossover 2019 depuis son annonce.

Et ils sont venus naturellement avec un grand nombre de théories sur l’intrigue du crossover et le sort des héros. Certaines de ces théories se sont révélées plus tard étonnamment exactes tandis que d’autres ont fini par être démystifiées. Jetons un coup d’œil à ce que les fans ont deviné et à quoi ils se trompaient.

10 Debunked: Tom Welling rejoint l’équipe en tant que Superman

Lorsque les médias ont annoncé que Tom Welling reprendrait sa partie de Clark Kent alias Superman dans le crossover, les fans se sont déchaînés. Welling a joué Clark pendant plusieurs saisons dans la désormais célèbre émission de télévision Smallville. Ses fans ainsi que ceux qui aiment l’homme d’acier espéraient que Welling conviendrait une fois de plus et aiderait le reste des personnages à prévenir la crise.

Mais comme il s’est avéré plus tard, même si Welling était apparu dans le crossover, c’était comme Clark Kent et non Superman. Il a en fait abandonné ses pouvoirs pour pouvoir vivre une vie paisible avec sa femme bien-aimée Lois Lane et leurs enfants.

9 Précis: Kevin Conroy apparaîtra en tant qu’ancien Bruce Wayne

Si vous êtes fans du légendaire croisé capé, vous connaîtrez sans aucun doute le nom de Kevin Conroy. Conroy exprime Batman depuis près de trois décennies maintenant. Il a joué à Batman dans des émissions de télévision animées, des films et même des jeux vidéo. Les fans ont prédit qu’il pourrait apparaître comme une version plus ancienne de Bruce Wayne et étaient super excités quand cela s’est produit.

Kate Kane alias Batwoman et Kara Danvers alias Supergirl se sont rendues sur la Terre de Conroy et ont découvert que cette version de Batman était un homme amer qui a fini par tuer plusieurs de ses ennemis et a même tué ce Superman de la Terre. Bruce Wayne de Conroy est décédé dans le crossover mais c’était toujours une joie de le voir enfin jouer Bruce Wayne dans une adaptation en direct.

8 Démystifié: Michael Rosenbaum jouera à nouveau Lex Luthor

Une autre théorie concernant l’émission de télévision Smallville qui a finalement été démystifiée, malheureusement pour les nombreux fans de l’émission, mettait en vedette l’acteur de Lex Luthor, Michael Rosenbaum. Certaines personnes pensaient qu’il reviendrait au crossover et jouerait le génie maléfique Lex Luthor aux côtés de Jon Cryer.

Cela ne s’est pas produit et Jon Cryer a été le seul Lex Luthor à la fin. Bien qu’il soit intéressant de voir deux versions de ce personnage emblématique, Cryer avait un rôle étonnamment important dans le crossover et a même fini par devenir le Paragon of Truth, alors ajouter un autre Luthor dans le mix détournerait l’attention de lui.

7 Précis: Cameos du DCEU

Le DC Extended Cinematic Universe (DCEU) se distingue de l’Arroverse depuis le début du DCEU en 2013 avec Man of Steel. Donc, quand le moment est venu de lancer Barry Allen pour les films, Grant Gustin n’a pas obtenu le rôle même si de nombreux fans de The Flash l’ont applaudi. Au lieu de cela, la partie de The Flash est allée à Ezra Miller.

Avant la sortie du crossover, les gens pensaient qu’un héros du DCEU pourrait y apparaître, mais ils l’ont tous considéré comme hautement improbable. Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé et pendant son voyage à travers la Speedforce, Barry Allen de Gustin a rencontré une autre version de lui-même, celle jouée par Ezra Miller.

6 Démystifié: Wonder Woman complètera la Trinité

La célèbre trinité en matière de super-héros DC comprend Batman, Superman et la princesse Diana de Themyscira également connue sous le nom de Wonder Woman. Alors que Batman et Superman sont apparus dans les émissions de DC TV auparavant, les fans de Diana ne l’ont pas encore vue et ont spéculé qu’elle pourrait faire sa grande entrée dans Crisis on Infinite Earths.

Ajouter Diana à l’équipe apporterait certainement une dynamique intéressante mais cela ne s’est finalement pas produit. Au lieu de cela, le croisement ne comportait pas une, mais deux versions de Superman, et Brandon Routh a repris son rôle de Superman qu’il a joué dans le film Superman Returns de 2006.

5 Précis: Kara et Kate travailleront ensemble

Les deux super-héros ont eu une dynamique intéressante entre eux depuis leur première rencontre et Kara a parcouru le costume de super-héros de Kate en une seconde et a ainsi découvert la véritable identité de Batwoman. Kate se méfie naturellement des autres, même si ce n’est pas autant que son cousin plus célèbre Batman.

Il lui a fallu un certain temps pour devenir plus amicale avec Kara, mais ils l’ont finalement fait et les fans les ont tellement aimés qu’ils espéraient que ces deux femmes feraient également équipe dans la crise. Ce qu’ils ont fait quand ils sont allés trouver le Paragon of Courage et ont combattu Bruce Wayne de Conroy ensemble. Kate a également aidé Kara lorsqu’elle était déprimée après la mort de presque tout le monde.

4 Démystifié: John Diggle devient une lanterne verte

Les lanternes vertes sont une force importante dans l’univers des super-héros DC. Si vous n’avez pas lu les bandes dessinées ou vu le film Green Lantern de 2011 avec Ryan Reynolds, les Green Lanterns sont une force de police intergalactique avec de nombreux membres de partout dans l’espace. La lanterne verte la plus célèbre est Hal Jordan, mais certains fans espéraient que John Diggle pourrait rejoindre les lanternes vertes dans le croisement.

Ils pensaient que Diggle pourrait en fait être une version de John Stewart, un autre membre de Green Lantern venu de la Terre. Si c’était vrai, John Diggle aurait pu utiliser ses pouvoirs pour lutter contre l’Anti-Monitor mais même s’il est apparu dans le crossover, il n’a pas assumé une nouvelle identité … du moins pas encore.

3 Précis: la super famille

Superman et Lois Lane sont l’un des couples les plus emblématiques de la bande dessinée DC et sont encore plus célèbres que Batman et Catwoman, ou Wonder Woman et Steve Trevor. Les fans espéraient voir plus de Superman et Lois d’Arrowverse, et peut-être même leur bébé dans la crise.

Une fois la crise créée, ils ont réalisé leur souhait. Jonathan Kent, le fils de Lois et Kal-El, est apparu dans le croisement et a été responsable de plusieurs moments déchirants et drôles. Comme la scène où le Moniteur parle aux héros et Jonathan continue de pleurer jusqu’à ce que Mick Rory alias Heat Wave prenne le relais et calme le bébé.

2 Démystifié: Barry Allen disparaîtra

L’Arrowverse a laissé entendre pendant un certain temps que la crise pourrait être la dernière fois où nous verrons le Flash vivant et bien. Barry Allen est le favori des fans de nombreuses personnes et ils ne voulaient pas qu’il parte, surtout quand il ressemblait à un autre héros emblématique d’Arrowerse, Oliver Queen, pourrait mourir (voir ci-dessous).

En fin de compte, les créateurs de Crisis on Infinite Earths ont résolu ce problème de manière très intelligente. Alors que le Flash disparaît dans la crise, ce n’est pas Barry Allen mais une autre version du Flash qui se sacrifie pour donner aux autres héros une chance de se battre.

1 Précis: Oliver Queen mourra

Cette théorie existait avant même l’annonce de Crisis on Infinite Earths. Cela a commencé au moment où Oliver Queen alias la Flèche verte a conclu un accord avec le moniteur. Oliver a demandé au Moniteur d’empêcher ses amis Barry et Kara de mourir dans le croisement Elseworlds.

Le Moniteur a accordé à Oliver son souhait mais lui a dit que sauver Barry et Kara nécessiterait une vie pour une vie. Oliver a accepté cette condition et lorsque la crise est survenue, il était prêt à mourir pour ses amis et a sacrifié sa vie dans la bataille. Il est ensuite apparu en tant que Spectre, pour mourir une fois de plus lorsque les héros ont vaincu l’Anti-Monitor.

