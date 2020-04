50 concerts, 200 SMS et minutes illimitées pour de nombreux nouveaux utilisateurs

Promotions maison WindTre atteignent en fait des niveaux presque jamais vus auparavant, juste pour essayer d’amener le plus d’utilisateurs possible à la nouvelle marque unique, la société a décidé d’offrir offres du bon contenu au bon prix de vente final.

Au moment de la rédaction, ils existent deux versions de la même campagne promotionnelle identique, mais capable de partager exactement le même forfait (à partir de Vodafone): 200 SMS à envoyer à n’importe qui, 50 concerts à utiliser pour naviguer avec une vitesse de 4,5 G et des minutes illimitées pour appeler tous les numéros en Italie.

L’activation est également possible sur le site officiel de WindTre, mais dans ce cas, l’utilisateur devra attendre un certain temps pour la livraison à domicile de la carte SIM, ainsi qu’évidemment effectuer la portabilité du numéro d’origine et payer 10 euros pour l’achat de la même chose.

Passez à WindTre: voici les deux promotions

Le client d’un opérateur virtuel choisi parmi PosteMobile, ho.Mobile, Kena Mobile et Fastweb Mobile, en plus de l’opérateur téléphonique iliad, peut en fait demander Go 50 Fire +, une splendide promotion actuellement en vente à 6,99 euros par mois.

Tous sortants de MVNO cependant pas inclus dans le précédent, pourront accéder au Go 50 Top +, l’offre de prix la plus basse jamais vue, correspondant à 5,99 euros renouvellement.

Les frais doivent toujours être payés directement par crédit résiduel de la carte SIM rechargeable, doivent également être absent obligations contractuelles de durée de toute nature, de cette manière, si insatisfait du service offert par WindTre il sera possible de demander le retrait sans avoir à payer de pénalités ni frais supplémentaires de quelque nature que ce soit.