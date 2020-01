50 Giga comme cadeau pour tout le monde

Toujours en ce mois de janvier, Vodafone veut récompenser tous ses clients fidèles. L’opérateur britannique met en œuvre une stratégie très agressive afin de créer un pool d’utilisateurs de plus en plus liés et loin de toute sirène d’autres opérateurs. L’objectif de l’équipe de vente est principalement d’éliminer toute demande de portabilité vers des gestionnaires tels que TIM, Vodafone et Wind.

Vodafone, la promotion revient avec 50 Giga gratuits par mois pendant un an

Pour l’occasion, Vodafone a choisi de ramener l’une des offres les plus populaires du passé récent. De nos jours, tant de clients reçoivent un SMS informatif. Dans ce SMS, je suis satisfait des informations sur 50 Giga Free, l’initiative avec laquelle Vodafone donne 50 Giga par mois à tous les abonnés.

Grâce à 50 Giga Free, les utilisateurs recevront un pack supplémentaire de 50 Giga pour une connexion Internet avec des vitesses 4G. Le forfait est renouvelé mois par mois pour un maximum d’un an. Tout évidemment un coût nul.

Le quota de 50 Giga s’ajoutera à celui déjà fourni par la référence rechargeable. De plus, il sera possible d’utiliser ce supplément pour la connexion Internet également via le service de point d’accès personnel.

Pour activer 50 Giga Free, vous devez d’abord recevoir une communication SMS directe de Vodafone. Une fois le message reçu, répondez simplement Oui au même SMS. Alternativement, les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité de l’initiative dans leur espace personnel sur l’application MyVodafone. L’offre a évidemment une disponibilité limitée dans les prochains jours.