50 Go en 4.5G, minutes et SMS pour seulement 6,99 € par mois

la propose Switch to Wind dédiés aux clients qui procèdent au transfert du numéro de l’opérateur précédent, ils varient selon l’opérateur d’origine, mais ils s’avèrent tous pratiques et riches en contenu. Le tarif Flash All Inclusive 50 Flash, en effet, est disponible pour seulement 6,99 euros par mois et comprend les minutes, SMS, Giga et les services importants dans le prix.

l’offre Wind All Inclusive 50 Flash est le tarif dédié à Clients Iliad qui procèdent au transfert du numéro via le site officiel de l’opérateur, qui vous permet d’obtenir la nouvelle carte SIM par messagerie, avec livraison gratuite; ou avec retrait dans l’un des points de vente autorisés. Les clients qui effectuent l’achat en ligne peuvent l’obtenir sans avoir à aucun frais d’activation; encourant une dépense initiale de 16,99 euros, nécessaire pour la nouvelle SIM et le premier renouvellement anticipé du tarif. Au lieu de cela, les clients qui décident de retirer la carte SIM dans la boutique devront ajouter un coût supplémentaire de 11,99 euros pour l’activation.

La promotion vous permet d’obtenir un contenu extraordinaire, chaque mois, en fait, les clients ont à disposition: minutes illimitées pour tous les numéros; 100 SMS vers tous les numéros; et 50 Go de trafic de données en 4.5G.

Le coût mensuel doit être payé par le crédit résiduel et les montants pour seulement 6,99 euros. Les dépenses comprennent également certains services importants, à savoir: le service de navigation par hotspot, le service de messagerie vocale et le SMS MyWind.

Nous vous rappelons qu’en choisissant d’acheter la nouvelle SIM en ligne il ne sera pas nécessaire d’être présent au moment de la livraison puisque le gestionnaire offre la possibilité de l’activer via le service d’identification vidéo.