50 $ pour Philips Hue? Ces ampoules intelligentes LED populaires sont 8 $ chacune – .

Philips Hue est peut-être la marque la plus populaire en matière de solutions d’éclairage intelligentes, mais ce n’est certainement pas le seul jeu en ville de nos jours.

Amazon offre une remise supplémentaire sur les ampoules intelligentes à DEL Wi-Fi à intensité variable AL Above Lights déjà abordables, qui offrent des fonctionnalités similaires aux ampoules Philips Hue à une petite fraction du prix.

L’offre à durée limitée vous permet de vous procurer 2 paquets de ces ampoules intelligentes à LED populaires pour seulement 15,99 $, réduisant le prix par ampoule à 8 $.

Il ne fait aucun doute que les différentes solutions d’éclairage intelligent de Philips Hue sont les produits les plus populaires sur le marché. La société propose de superbes designs et une polyvalence inégalée dans l’industrie – quel que soit le système de maison intelligente que vous possédez, vous pouvez parier qu’il est compatible avec Philips Hue. Cela dit, il y a un inconvénient pour tous ceux qui recherchent des lumières intelligentes qui envisagent Philips Hue: les différents produits de la marque sont très chers par rapport aux solutions rivales.

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez des ampoules intelligentes LED multicolores Philips Hue A19 disponibles pour 42 $ pièce. Ils se vendent normalement pour 50 $ chacun, donc c’est en fait un excellent prix pour ces ampoules populaires. Cela dit, les ampoules intelligentes à DEL Wi-Fi à intensité variable AL Above Lights offrent les mêmes fonctionnalités de base comme 16 millions de couleurs réglables, le contrôle vocal Alexa, le contrôle des applications, la luminosité réglable, etc. Plutôt que 50 $ ou même 42 $ chacun, cependant, vous les trouverez en vente pour seulement 8 $ pièce. C’est vrai, les packs de 2 sont en baisse à 15,99 $ en ce moment sur Amazon, mais c’est une offre à durée limitée, vous voudrez donc vous dépêcher ou vous pourriez manquer.

Il y a beaucoup plus que vous devriez savoir sur ces ampoules intelligentes à LED populaires, alors voici les points clés d’Amazon:

【Télécommande】 AL Above Lights 9W LED Smart Bulb est équipée de la technologie Wi-Fi (aucune ampoule requise), vous permet de prendre le contrôle de vos lumières à tout moment et où vous le souhaitez grâce à l’application gratuite Smart Smart Life. Remarque: prend uniquement en charge le Wi-Fi 2,4 GHz.

Control Contrôle vocal】 Basé sur Tuya APP Smart Life pour fonctionner avec Amazon Alexa, Echo et Google Home, des commandes vocales pour activer / désactiver, changer les couleurs, la légèreté et plus encore, un fonctionnement absolument mains libres. Pendant ce temps, jouez avec le raccourci Siri pour allumer / éteindre les ampoules, activer le mode de lecture ou d’autres modes de scène directement que vous souhaitez.

【Économie d’énergie bulb Ampoule LED intelligente 9W 810 Lumens avec base E26, ampoule à incandescence traditionnelle équivalente 60W, suffisante pour éclairer votre pièce, et peut économiser jusqu’à 80% d’énergie.

【Vivre une vie colorée】 Conçu avec plus de 16 millions de couleurs à choisir, des scènes de bricolage, une fonction de planification et un blanc doux 2700K. Passez simplement au mode d’éclairage souhaité selon votre humeur et ajustez la luminosité en fonction de vos besoins.

【Longue durée de vie】 Notre ampoule intelligente est homologuée ETL et sa longue durée de vie peut atteindre environ 35 000 heures. [30-Day Money Back, 1-Year Replacement Warranty], si vous avez des problèmes, veuillez nous contacter directement via Amazon ou par e-mail.

