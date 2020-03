500 000 tests de coronavirus par semaine aident l’Allemagne à contrôler le nombre de morts – .

L’Allemagne comptait plus de 41 000 cas de coronavirus enregistrés jeudi après-midi, heure locale, ce qui en fait le cinquième hôte mondial de patients atteints de COVID-19.

Le pays n’a signalé que 236 décès COVID-19, contrairement aux autres pays de l’UE où le nombre de morts est de plusieurs milliers.

L’arme secrète de l’Allemagne fait l’objet de tests approfondis, car le pays effectue en moyenne 500 000 tests par semaine.

La pandémie de coronavirus semble imparable en ce moment quand vous voyez comment elle a affecté les pays occidentaux avec des systèmes de santé avancés et des économies solides. Des pays comme l’Italie, l’Amérique, l’Espagne, l’Allemagne et la France ont tous signalé plus de 25 000 cas de COVID-19 chacun. L’Italie et l’Espagne sont les pays les plus durement touchés, avec plus de 130 000 cas dont 11 000 décès entre eux. Le nombre total de morts en Italie et en Espagne représente la moitié du nombre de victimes de COVID-19 dans le monde, soit plus de 23 000 au moment de la rédaction du présent document. La France et les États-Unis ont signalé plus de 1 000 décès par coronavirus chacun – la France compte plus de 29 000 cas et les États-Unis en poussent 80 000.

C’est pourquoi les statistiques de l’Allemagne ne correspondent pas à celles des autres pays. L’Allemagne a signalé plus de 41 000 cas jeudi après-midi, heure locale, mais seulement 236 décès. Le secret de l’Allemagne est exactement ce à quoi vous pourriez vous attendre: des tests approfondis pour le nouveau coronavirus qui fait des ravages dans le monde entier.

Le faible taux de mortalité est directement corrélé au nombre élevé de tests effectués dans le pays, a déclaré le virologue Christian Drosten lors d’un événement en Allemagne pour promouvoir la recherche sur les coronavirus. L’Allemagne effectuait «un nombre extrêmement élevé» de tests, selon .. Le nombre moyen est d’environ 500 000 par semaine, soit plus de 70 000 par jour.

C’est un nombre énorme, mais c’est la meilleure façon d’attaquer le virus. Le chercheur a déclaré que le nombre élevé de tests permet aux autorités de mieux comprendre la situation dans son ensemble. Ils connaissent tous les cas de coronavirus, y compris les plus légers, ce qui explique l’énorme divergence entre l’Allemagne et les autres pays européens en ce qui concerne le taux de mortalité.

L’Allemagne est un pays de plus de 82 millions d’habitants et pourrait très bien signaler encore plus de cas dans les prochains jours. Mais plus les patients sont identifiés rapidement, plus ils peuvent rapidement suivre des thérapies et des essais qui se sont révélés efficaces ailleurs. Un diagnostic précoce signifie un accès rapide à une aide professionnelle, même pour les cas bénins. Mais des diagnostics rapides aideront particulièrement les patients à risque qui peuvent être assistés et observés bien avant l’apparition des symptômes. La découverte de cas de coronavirus qui peuvent être asymptomatiques peut également ralentir considérablement la maladie.

Même ainsi, ceux dont le système immunitaire est plus faible mourront. Même le système médical allemand, qui a accès à au moins 25 000 ventilateurs selon des estimations récentes, ne peut pas maintenir tout le monde en vie. Mais les tests approfondis de l’Allemagne pourraient sauver de nombreuses vies et réduire considérablement les taux de transmission.

Si cela vous semble familier, c’est parce que nous l’avons déjà vu se produire en Corée du Sud. Il y a environ un mois, la Corée semblait être le deuxième plus grand point chaud du coronavirus au monde après la Chine. Mais le pays a réussi à aplatir la courbe en un temps record. La Corée du Sud a signalé plus de 9 100 cas, mais seulement 131 décès. Plus important encore, plus de 4 100 personnes ont été déclarées rétablies, ce qui signifie que la Corée du Sud a pu réduire considérablement la pression sur son système médical. Le Japon et Singapour sont d’autres exemples où les autorités locales ont pu aplatir la courbe.

