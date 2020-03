500 millions d’utilisateurs trompés par l’application iPhone de ralentissement

AppleApple est en difficulté assez grave. Il a été décidé remboursement de 500 millions dollars aux utilisateurs affectés par le logiciel dont il dispose ralenti iPhone. Le choix de pénaliser les utilisateurs a coûté cher au Colosse de Cupertino qui fait face à une compensation millionnaire sans précédent.

Apple: triche vérifiée, il est temps pour les utilisateurs de célébrer le remboursement après l’arnaque

Il n’est pas exagéré de parler de fraude contre les clients Apple. La société de Tim Cook a volontairement limité les appareils dans le but précis de pousser les utilisateurs à changer d’appareil avec un modèle plus récent et plus cher. Un choix qui accorde aux fidèles de la pomme édentée $ 25 par appareil. Chiffre qui, selon des estimations récentes, pourrait s’élever à 46 $ pièce. Chaque cas sera évalué individuellement.

Au mieux, il semble que l’entreprise ne s’en sortira pas avec moins de 310 millions de dollars. pomme dénie mais accepte de payer sans condition. Selon les analystes, les problèmes ont été causés par températures élevées et d’autres facteurs externes auxquels il était étranger. Une histoire datée de 2017 et enfin résolue en faveur du grand public.

Pour obtenir le compensation tous les utilisateurs américains posséderont:

iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

iPhone 7, 7 Plus

iPhone SE

Couvrir les utilisateurs avec iOS 10.2.1 à bord et ceux avec iOS 11.2 ou version ultérieure. Les avocats du client ont parlé d’une “compensation juste, raisonnable et adéquate”.

En raison de cette affaire, la société a été forcée de inférieur la frais quant au Remplacement des piles. Le changement de composant sur les anciens modèles est passé de 79 $ à seulement 29 $.