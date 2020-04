5000 mAh à un prix très abordable

La famille Moto G8 accueille une nouvelle fois un nouveau smartphone économique. Dans ce cas, il s’agit d’une variante du Moto G8 Power que le constructeur a nommé Moto G8 Power Lite.

À l’intérieur, honorant son nom de famille, se trouve une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui promet une grande autonomie dans toutes sortes de scénarios. Si nécessaire, il peut être rechargé à un maximum de 10W avec l’adaptateur secteur indiqué.

Le cerveau du Moto G8 Power Lite est un MediaTek Helio P35, un chipset à faible performance qui réduit le coût du produit. Cependant, ses performances sont probablement suffisantes pour les utilisateurs qui font un usage basique de l’équipement (messagerie instantanée, navigation Web, etc.).

A côté du MediaTek SoC se trouve un module de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, qui peut être étendu à l’aide de cartes microSD jusqu’à 256 Go.

En ce qui concerne l’écran, le Moto G8 Power Lite intègre un panneau de 6,5 pouces avec une résolution HD + (1600 x 720 pixels). Cela s’étend principalement vers les bords, à l’exception de l’extrémité inférieure – notamment plus épaisse – et d’une encoche en forme de goutte située en haut.

L’ensemble photographique, quant à lui, est composé de quatre caméras au total, dont les spécifications techniques sont les suivantes:

Appareil photo principal. Capteur 16 mégapixels et ouverture f / 2.0.

Appareil photo macro. Capteur 2 mégapixels et ouverture f / 2,4.

Chambre de profondeur. Capteur 2 mégapixels et ouverture f / 2,4.

Caméra frontale. Capteur 8 mégapixels et ouverture f / 2.0.

Enfin, le Moto G8 Power Lite intègre Bluetooth 5.0, Wi-Fi et 4G, mais manque de connectivité NFC qui permet les paiements mobiles via des applications telles que Google Pay. Cependant, un lecteur d’empreintes digitales est présent dans la région postérieure.

Prix ​​Moto G8 Power Lite

Le Moto G8 Power Lite a sa propre page produit sur le site Web espagnol du fabricant, donc son lancement sur ce marché semble être un fait. Ce qui est inconnu, cependant, c’est le prix pour lequel il sera commercialisé, bien qu’il 169 euros pour lequel il est déjà en vente en Allemagne.

Quant au Mexique, le Moto G8 Power Lite peut déjà être acheté à la fois dans la boutique en ligne du fabricant et auprès d’autres distributeurs réguliers. Son prix est 3999 pesos.

👇 Plus en Hypertextuel