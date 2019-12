Bienvenue au jour de Noël, tout le monde. Je me suis dit que je ne travaillerais pas aujourd'hui, mais je me suis réveillé et j'ai vu combien d'applications et de jeux étaient en vente. Je me suis donc arraché à ma famille pendant quelques instants pour obtenir le dernier aperçu des ventes, juste au cas où quelqu'un chercherait quelques ventes de qualité sur le Play Store ce merveilleux matin de Noël. Depuis aujourd'hui est un jour férié, il y a en fait de nombreuses ventes disponibles, et cela a été une tendance depuis vendredi dernier, alors assurez-vous de vérifier les deux précédents rassemblements de ventes pour une collection complète des remises en cours sur le Google Play Store. Alors sans plus tarder, voici 55 applications et jeux temporairement gratuits et 158 ​​en vente pour Noël.

Gratuit

applications

Atomus 3D 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Lightning Art HD 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Simple Calendar Pro – Gestionnaire d'événements et de rappels 1,19 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Simple Contacts Pro – Gérez facilement vos contacts 1,19 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Simple Draw Pro – L'application pour vos croquis rapides 1,19 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Simple File Manager Pro – Gérez facilement les fichiers 1,19 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Simple Gallery Pro – Gestionnaire de photos et éditeur 1,19 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Simple Notes Pro: organisateur et planificateur de liste de tâches 1,19 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Qui utilise mon WiFi – Scanner réseau (Pro) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Colorimètre 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

iDictée + 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Equalizer FX Pro 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Typesave – System Draft Mode & Clipboard Manager 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Fractions 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Chiffres – raccourci Widget pour ouvrir rapidement les applications 0,99 $ -> gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Genetic Helper 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 5 jours

Binary Calculator Pro 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Calc Fast 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Conversations (Jabber / XMPP) 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

QR / Barcode Scanner PRO 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Screen Draw Screenshot Pro 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Capture d'écran Pro 2 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Todo Reminder Pro + Widget 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Gallery Pro: Photo Manager & Editor 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Enregistreur vocal Pro 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Jeux

AceSpeeder3 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Tournoi de poulet 1,00 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 2 jours

Merge Monster VIP – Idle Puzzle RPG 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Shuriken Jump 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Stereobreak 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Dead Bunker 2 HD 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Mineral.io 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Roll Adventure 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

A Dark Dragon VIP 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Classic Sudoku PRO (sans publicité) 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Color Link Deluxe VIP 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Dungeon Defense 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Cartes FunTime pour enfants 2,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

INTO THE ABYSS 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Nora's Dream 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Superhero Fight: Sword Battle – Action RPG Premium 1,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 6 jours

Brothers 3 The Saga Continuer 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Premier livre de coloriage pour les enfants de la maternelle 2,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

League of Stickman 2019- Ninja Arena PVP (Dreamsky) 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Surface Trimino: augmentez la surface. Jeu occasionnel 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Timing Hero VIP: RPG d'action de combat rétro 3,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Packs d'icônes et personnalisation

CALAIDEON SL Theme 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Halloween Cemetery 3D LWP 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 1 jour

Thème MENTALIST SL 1,49 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 3 jours

Cuticon Hexa – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Pyro – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 4 jours

Falling Flowers Red – Live Wallpaper 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Emojis de berger allemand GSDmoji 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 heures

Pixel Net – Neon Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Pixel Net White – Icon Pack 0,99 $ -> Gratuit; La vente se termine dans 7 jours

Vente

applications

Tabula: Dictionnaire latin 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 heures

Lecteur vidéo tous formats – OPlayer 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 heures

EX Kernel Manager 4,29 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 1 jour

Apprendre le coréen – Grammar Pro 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 1 jour

Apprendre le japonais Pro 3,49 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 1 jour

VirtualTablet (S-Pen) 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 1 jour

Capture d'écran Easy Pro 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

WiFi Analyzer Premium 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 3 jours

Accam Dashcam 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Bagages – Liste de colisage PRO (sans ADS) 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

KReader PRO lire le fichier Kindle, tous les formats (sans publicité) 4,00 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

To Do List Note Alarm Reminder Pro 26,99 $ -> 9,49 $; La vente se termine dans 5 jours

Best English Idioms & Phrases (Pro) 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

BT Tethering Manager PRO 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Calculatrice Locker: Masquer les photos et vidéos + Applock 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Castro Premium 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Calculatrice CITOYEN (sans publicité) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Traqueur des offres pour eBay PRO 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Graphie 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Intruder Catcher: écran de verrouillage et protection de l'application 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Lecteur de cartes NFC EMV 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Password Manager SafeInCloud Pro 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Finances personnelles – Suivi des dépenses, Money Manager 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Skit Premium 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Porter pour Tesla 9,99 $ -> 6,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Boussole à bille 3D 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

AR GPS Compass Map 3D Pro 7,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Astrolapp Live Planets et Sky Map 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Atomus HD 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Lecteur de musique cloud CloudPlayer ™ Platinum 7,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Widgets de contact HD + 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Juste 6 semaines PRO 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Pulsar Music Player Pro 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

QuickEdit Text Editor Pro – Writer & Code Editor 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Techo Note + (mémo / pense-bête) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Triple A HD 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Weather Forecast Pro 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Weather Forecast Pro (Radar Weather Map) 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Weather Live Pro 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Weather Pro 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Weather Pro – Prévisions météo en temps réel 4,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Radar météorologique et prévisions Pro 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

FK Kernel Manager – pour tous les appareils et noyaux ✨ -> 1,99 $

Jeux

Codewords Crossword Puzzle PRO 3,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Farabel 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 2 jours

Gyro Buster HD 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

Adelita's Revolution 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Chuckie Egg 2017 HD 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Fish-o-niric 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Recherche de mots 400 PRO 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 3 jours

Causalité 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Ordia 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 4 jours

Bulb Boy 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Deluxe Track & Field 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Ruée vers l'or! Anniversaire 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

MasterGear – MasterSystem & GameGear Emulator 4,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 5 jours

L'histoire d'un groupe 3,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Aftermath XHD 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Amelia – Livre d'histoire pour enfants: apprendre à lire 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Beholder 2 7,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Death Horizon VR 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Ne pas nourrir les singes 5,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Fractal Space HD 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Gleam of Fire Plus + 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Gnomes Garden: Christmas story 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Ground Effect Pro XHD 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Guess & Find PRO 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

HB Napoleon DELUXE 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Gens cachés 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Historia Battles Rome DELUXE 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Historia Battles WW2 CFEL PLEIN 4,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Human Heroes Einstein à l'heure 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Jongler! XHD 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Katy & Bob: Safari Café 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Continuez à parler et personne n'explose 9,99 $ -> 6,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Kiwanuka 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Legacy 2 – The Ancient Curse 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Objets perdus: Ice Queen 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Objets perdus: Soulstone 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Lowriders Comeback 2: croisière 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Majesté: Fantasy Kingdom Sim 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Majesty: Northern Expansion 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Un par un – Recherche de mots multilingue 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Plancon: Space Conflict 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

S'il vous plaît ne touchez à rien 3D 5,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

S'il vous plaît, ne touchez à rien: classique 4,99 $ -> 2,49 $; La vente se termine dans 6 jours

S'il vous plaît, ne touchez à rien VR 8,99 $ -> 3,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pocket war 2K (accès anticipé) 2,49 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

SiNKR 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Spirit XHD 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Stratégie et tactique: Guerres médiévales 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Stratégie et tactique: URSS vs États-Unis 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Super Soccer Champs 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Super Soccer Champs 2019 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Super Space Shooter 1,99 $ -> 1,25 $; La vente se termine dans 6 jours

Tennis Champs retourne 4,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

La grotte enchantée 2 5,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 6 jours

The Enchanted Kingdom 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

TileStorm 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Trail Boss BMX 3,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Vignettes 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Whale Trail Classic 3,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 6 jours

Arithmagic – Math Wizard Game 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

ArkanoidX – Donnez la version 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Black Stories PREMIUM 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Cube Crush Premium 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Défendez le gâteau 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Demon's Rise 2 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Ducklas: c'est le temps du recyclage 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Fantasy Solitaire TriPeaks Premium 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Fieldrunners 2 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Fishing PRO (complet) 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Fishing PRO 2020 (complet) – simulateur de pêche avec chat 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Johnny Bonasera 1 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Kingdom Rush Origins 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Kingdom Rush Vengeance 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Knight Eternal: Pixel RPG 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Little Inferno 4,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 6 jours

MechZ VR – Jeu de tir multijoueur robot mech war 2,99 $ -> 1,49 $; La vente se termine dans 7 jours

Planescape: Torment: Enhanced Edition 9,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Taille 3,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

La loi de Sally 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Solitaire Tripeaks Premium 2,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Storm Rush 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Tallowmere 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Three Kingdoms The Last Warlord 9,99 $ -> 4,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Tormentum – Dark Sorrow – a Mystery Point & Click 5,99 $ -> 2,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Viewport – The Game 2,99 $ -> 1,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Warhammer Quest 2: The End Times 4,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Bloons TD 6 -> 0,99 $

Destins maudits: le cavalier sans tête (complet) -> 0,99 $

Dead Reckoning: The Crescent Case (Full) -> 2,99 $

Énigmes oubliées (complètes) -> 0,99 $

Expédition cachée: la fontaine de jouvence (complète) -> 2,99 $

NBA 2K20 -> 1,99 $

Le serpent d'Isis (complet) -> 0,99 $

Boutique de poissons tropicaux 2 (complet) -> 0,99 $

Web: Deadly Sands CE (Full) -> 0,99 $

Packs d'icônes et personnalisation

Noël en HD Gyro 3DXL 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 2 jours

FLUOXYGÈNE – PACK ICÔNE 1,99 $ -> 1,19 $; La vente se termine dans 3 jours

(Substratum) Linéaire 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 5 jours

Squircle plat – Icon Pack 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

OneUI 2 – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

OneUI 2 – Pack d'icônes rondes 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

OneUI 2 Black – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

OneUI 2 Black – Pack d'icônes rondes 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

OneUI 2 White – Icon Pack 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

OneUI 2 White – Pack d'icônes rondes 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Pack d'icônes Sagon Circle: interface utilisateur sombre 1,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

SL Theme Luxury 2,49 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

YKP 1 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

YKP 2 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

YKP 3 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 6 jours

Mars en HD Gyro 3D – XLVersion 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Espace – Papier peint et carton 3DXL Stars & Clouds 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

STOKiE PRO: Fonds d'écran HD (sans publicité) 1,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Vénus en HD Gyro 3D XLVersion 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours

Neige d'hiver dans Gyro 3D Pro 5,99 $ -> 0,99 $; La vente se termine dans 7 jours