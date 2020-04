5G: tout ce que vous devez savoir

Les réseaux 5G sont la prochaine génération de connectivité Internet mobile, offrant des vitesses plus rapides et des connexions plus fiables sur les smartphones et autres appareils que jamais auparavant.

Combinant une technologie de réseau de pointe et les derniers appareils haut de gamme, la 5G devrait offrir des connexions beaucoup plus rapides que la technologie mobile précédente, avec des vitesses de téléchargement moyennes d’environ 1 Gbit / s qui devraient bientôt être la norme.

Les réseaux devraient dynamiser la technologie de l’Internet des objets, fournissant l’infrastructure nécessaire pour transporter d’énormes quantités de données qui permettent un monde plus intelligent et plus connecté.

Les réseaux 5G ont été lancés dans le monde entier avec des fournisseurs offrant la technologie de connectivité aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, ainsi que dans une variété d’autres pays à travers le monde.

Beaucoup de ces réseaux fonctionnent avec les technologies 3G et 4G existantes pour fournir des connexions plus rapides qui restent en ligne, où que vous soyez. Vous pouvez peut-être déjà obtenir la 5G où vous vivez, et ci-dessous, nous allons vous expliquer exactement ce qu’est la 5G et plus encore.

Pouvez-vous obtenir la 5G?

La 5G est disponible dans de nombreux pays à travers le monde, et ci-dessous, nous vous expliquerons la situation exacte pour ceux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie.

Aux Etats-Unis

Les quatre principaux opérateurs aux États-Unis offrent désormais une connectivité 5G, mais où vous pouvez obtenir un signal est limité.

Verizon a surpris la majeure partie du monde en lançant son réseau 5G Home fin 2018, puis son réseau mobile 5G début avril 2019, ce qui en fait le premier au monde à proposer le réseau de nouvelle génération.

À la fin de 2019, Verizon 5G avait été mis en ligne dans certaines parties de 31 villes, à commencer par Chicago et atteindre Los Angeles, New York, Atlanta, Dallas et filtrer vers des villes plus petites comme Memphis, Columbus et Grand Rapids.

Au moment de la rédaction (avril 2020), il propose la 5G dans 34 emplacements. Il prévoit encore plus tout au long de 2020, sans surprise.

À Chicago, aux États-Unis, nous avons réussi à atteindre des vitesses allant jusqu’à 1,4 Gbit / s, ce qui est massivement plus rapide que la vitesse maximale théorique de la 4G de 300 Mbit / s (bien que les vitesses moyennes de la 4G aient tendance à être inférieures à 100 Mbit / s).

Cependant, la couverture 5G de Verizon est inégale compte tenu de son utilisation de la technologie mmWave à ultra-haute vitesse mais à faible zone – en particulier dans les spectres 28Ghz et 39Ghz – il est donc plus précis de dire qu’elle vit dans les quartiers et les zones de ces villes – au moins pour l’instant.

Nous avons vécu cette inégalité de première main et avons dû nous déplacer dans les différents mâts 5G de la ville pour obtenir cette vitesse de pointe, bien que nous ayons réussi à obtenir environ 1 Gbit / s de manière assez constante.

T Mobile a opté pour une stratégie différente, d’autant plus que la société a passé une grande partie de 2019 dans des négociations finalement réussies pour fusionner avec son concurrent des télécommunications Sprint. Alors que T-Mobile utilise également des fréquences de 28Ghz mmWave, l’expansion plus large de T-Mobile 5G comprend également des fréquences inférieures à 600Mhz qui atteignent beaucoup plus loin pour subvenir aux besoins des communautés suburbaines et rurales mais offrent des vitesses inférieures.

La couverture mmWave de T-Mobile a donc été mise en ligne à New York, Los Angeles, Dallas et Las Vegas en juin 2019 avec des plans pour atteindre un total de 30 villes d’ici la fin de l’année. Le seul téléphone qui pouvait exploiter la 5G à l’époque était, sans surprise, le Samsung Galaxy S10 5G.

Tout cela était en préparation pour un événement de lancement de la 5G à l’échelle nationale aux fréquences inférieures de 600 MHz en décembre 2019. Ce lancement, selon la société, a activé la couverture sur 1 million de miles carrés de la zone américaine pour atteindre 60% des Américains.

Sprint a opté pour une approche de fréquence moyenne avec la soi-disant «bande médiane» 2,5 GHz, qui a probablement été choisie pour compléter les bandes hautes et basses de T-Mobile.

Le Sprint 5G a été mis en ligne à Chicago, Atlanta, Dallas-Fort Worth et Kansas City en mai 2019, puis à New York, Washington D.C., Phoenix et Los Angeles en août 2019. Il est également présent à Houston, avec plus de villes à suivre.

Le support prend en charge le Samsung Galaxy S20 5G, S20 Plus 5G, S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S10 5G, LG V50 ThinQ et OnePlus 7T 5G exclusif aux États-Unis, ainsi que le concentrateur HTC 5G – un point d’accès 5G, pas un téléphone.

AT&T avait l’investissement le plus limité dans la 5G. Après un lancement fin 2018, le transporteur est allé jusqu’à s’étendre à sept autres villes, dont Austin, Los Angeles, San Francisco et Orlando en avril 2019, mais n’avait toujours pas de téléphone, s’appuyant sur le point d’accès mobile 5G Netgear Nighthawk pour le service .

Au lieu de cela, le transporteur a brûlé la confiance des consommateurs en mettant en avant “ 5Ge ” ou 5G Evolution, un service 4G gonflé qu’AT & T a affirmé inclure la technologie 5G – des affirmations qui ont été critiquées dans la sphère technologique et des télécommunications.

Depuis, sa couverture 5G s’est améliorée et le réseau propose désormais des combinés 5G, tels que la gamme Samsung Galaxy S20.

Au Royaume-Uni

Les transporteurs britanniques ont connu une année 2019 également expansive, atteignant également les villes et villages, mais ne couvrant pas la majorité du pays. Consultez notre page 5G au Royaume-Uni pour les détails sur chaque transporteur.

EE a été le premier transporteur britannique à lancer son réseau 5G, le mettant en service dans six villes le 30 mai 2019. À la fin de 2019, il s’était étendu à 50 villes de Londres à Édimbourg, y compris Birmingham, Belfast, Manchester, Liverpool, Leeds, Glasgow et Wolverhampton. En avril 2020, la couverture était disponible dans 71 villes et villages.

Comme les réseaux américains, cependant, la 5G couvre certains domaines, mais pas tous, dans chaque ville. Alors que les vitesses promises de 1 Gbit / s étaient possibles, nous les avons vues davantage autour de la plage 200-400 Mbit / s.

EE a neuf appareils 5G au moment de la rédaction, des options moins chères comme l’Oppo Reno 5G et le Samsung Galaxy A90 5G aux options chères comme le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G et le Samsung Galaxy Fold 5G.

Le MVNO BT a lancé son propre 5G en octobre 2019, et puisqu’il utilise le réseau 5G d’EE, la couverture du premier s’étend partout où va le second. La gamme de téléphones 5G de BT comprend les gammes Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Note 10 5G, OnePlus 7 Pro 5G, Huawei Mate 20 X 5G et Oppo Reno 5G.

Vodafone a lancé son service 5G le 3 juillet 2019 dans sept villes, pour s’étendre à huit autres villes le 17 juillet. À la fin de l’année, il s’était étendu à 31 villes, dont Londres, Glasgow, Birmingham et Cardiff. En avril 2020, Vodafone propose la 5G dans 41 endroits.

Il propose également l’itinérance 5G dans certains endroits, ce que les autres grands réseaux britanniques ne proposent pas au moment de la rédaction.

Le fournisseur propose sept smartphones 5G: le Samsung Galaxy S20 5G, S20 Plus 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G et Huawei Mate 20 X 5G.

Le suivant était Trois, qui a lancé un service 5G à Londres le 19 août, mais initialement uniquement pour le haut débit à domicile. Le déploiement prévu de la téléphonie mobile 5G fin 2019 du transporteur a été repoussé au début de 2020 pour s’assurer que tous les éléments du réseau ont été construits.

Cependant, il a maintenant été lancé, avec 5G offert dans certaines parties de 66 emplacements en avril 2020 – il a donc compensé le temps perdu. Il propose également la 5G en standard sur tous ses plans, ce que ne font pas tous les réseaux, et il vend une sélection similaire de combinés 5G.

O2 a finalement déployé son service 5G en octobre 2019 à Londres, Cardiff, Édimbourg, Belfast, Leeds et Slough. Le transporteur prévoyait d’étendre la 5G à 14 villes supplémentaires d’ici la fin de l’année, notamment Bristol, Eton, Leicester, Nottingham et Windsor. À partir d’avril 2020, si offre la 5G dans 24 emplacements, et d’ici l’été 2020, le transporteur espère faire passer ce nombre à 50 villes et villages.

O2 propose neuf appareils 5G: le Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy Note 10 Plus 5G, Galaxy A90 5G, Galaxy S20 5G, S20 Plus 5G, S20 Ultra 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Huawei Mate 20 X 5G et Oppo Reno 5G.

Sky Mobile a maintenant été lancé au début de 2020 (après quelques mois de retard après la date de lancement originale de novembre 2019), offrant un service dans diverses villes.

Il utilise l’infrastructure d’O2 et doit donc correspondre à la couverture de ce réseau.

Tesco Mobile allumé la 5G en mars 2020, offrant une couverture aux mêmes endroits que l’O2, tandis que VOXI lancé en octobre 2019, avec une couverture aux mêmes endroits que Vodafone.

En Australie

La couverture 5G de Telstra a été mise en ligne en mai 2019, avec le lancement du premier smartphone 5G en Australie – le Samsung Galaxy S10 5G – et Optus est désormais de la partie.

À l’époque, la couverture de Telstra était limitée à 10 grandes villes et régions et, dans ces régions, elle était quelque peu limitée et inégale. Cela inclut Adélaïde, Brisbane, Canberra, Gold Coast, Hobart, Launceston, Melbourne, Perth, Sydney et Toowoomba.

Le déploiement se poursuit cependant et la couverture est en constante augmentation pour les deux principaux opérateurs. Pour une carte détaillée et à jour sur la couverture à travers l’Australie, consultez la page dédiée 5G de Telstra ainsi que la page Optus 5G.

Vodafone Australia a déclaré qu’elle pensait avoir une “disponibilité généralisée” de la 5G à un moment donné en 2020, ajoutant qu’elle serait disponible dans certaines zones de Sydney, Melbourne, Brisbane, Adélaïde, Canberra et Perth à partir de la mi-2020.

Quels téléphones 5G sont disponibles?

Crédit d’image: TechRadar

Un certain nombre d’annonces téléphoniques 5G ont été faites en 2019 et début 2020 et nous nous attendons à ce que d’autres arrivent tout au long de l’année et au-delà, mais tous les combinés ne sont pas disponibles sur tous les opérateurs.

Aux États-Unis, la plupart des opérateurs prennent en charge la gamme Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Note 10 Plus 5G et LG V50 ThinQ 5G. Sprint propose exclusivement le OnePlus 7 Pro 5G, tandis que T-Mobile a le OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition. La seule option 5G “ abordable ” reste sur Verizon en tant que téléphones compatibles avec le Moto Mod 5G de Motorola, qui incluent les Moto Z4, Moto Z3 et Moto Z2 Force de milieu de gamme.

Verizon et AT&T prennent également en charge les points d’accès mobiles 5G, qui fournissent des vitesses plus rapides mais pas supérieures aux téléphones 4G LTE existants.

Pour ceux au Royaume-Uni, vous pouvez actuellement mettre la main sur douze téléphones 5G; Samsung Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S10 5G, Oppo Reno 5G, OnePlus 7 Pro 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Huawei Mate 20 X 5G, LG V50 ThinQ 5G, Samsung Galaxy Remarque 10 Plus 5G, le OnePlus 7 Pro 5G et l’énorme Samsung Galaxy Fold 5G.

En Australie, huit smartphones 5G sont actuellement disponibles. Il y a le Samsung Galaxy S20 5G / S20 Plus 5G / S20 Ultra 5G, puis il y a aussi l’Oppo Reno 5G, le Xiaomi Mi Mix 3 5G, le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, le Samsung Galaxy S10 5G et le LG V50 ThinQ 5G .

Au-delà des téléphones 5G actuellement disponibles, d’autres combinés 5G ont également été annoncés, tels que le Huawei P40, Huawei P40 Pro, Sony Xperia 1 II, Nokia 8.3 5G et la gamme Xiaomi Mi 10.

Quelle est la vitesse de la 5G?

Les vitesses 5G varieront selon les emplacements, les pays, les opérateurs et les appareils, mais dans l’ensemble, la vitesse Internet moyenne à laquelle vous pouvez vous attendre devrait être beaucoup plus élevée que celle actuellement proposée sur la 4G.

Nous avons testé les premiers réseaux 5G aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et nous avons constaté que les vitesses étaient un peu mitigées.

Alors que certains des réseaux mmWave – le plus fiable, Verizon aux États-Unis – fournissent régulièrement plus de 1 Gbit / s comme promis, leur couverture est inégale et minimale. Le service 5G 2.5Ghz 5G de Sprint couvre plus de zone et offre de manière fiable des vitesses dans la région 200Mbps, ce qui est moins impressionnant mais toujours bien supérieur aux vitesses 4G LTE typiques.

Au Royaume-Uni, le réseau d’EE a atteint un maximum de 550 Mbps dans nos tests, mais la couverture inégale a entraîné des vitesses moyennes de 200 Mbps à 400 Mbps. Vous pouvez vous attendre à un mélange similaire sur les autres réseaux 5G du Royaume-Uni, ainsi que sur l’Australie.

Que signifient les réseaux 5G pour moi?

Des vitesses de téléchargement et de téléchargement plus rapides Un streaming plus fluide du contenu en ligne Des appels vocaux et vidéo de meilleure qualité Des connexions mobiles plus fiables Un plus grand nombre d’appareils IoT connectés Expansion des technologies avancées – telles que les voitures autonomes et les villes intelligentes

La 5G est-elle sûre?

Oui. Bien que certaines préoccupations aient été exprimées à propos de la technologie par les militants anti-5G, en particulier en ce qui concerne les rayonnements, la recherche montre qu’il n’y a aucune preuve scientifique de risques.

En fait, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP) – un organisme qui évalue les risques pour la santé des émissions de radio – a déclaré la 5G complètement sûre tant que ses nouvelles directives sont suivies (ce qu’elles seront).

Il a fallu sept ans pour élaborer les nouvelles lignes directrices, qui ont été élaborées après un examen approfondi de toute la littérature scientifique pertinente, des ateliers scientifiques et un vaste processus de consultation publique.

L’ICNIRP a déclaré que même ses directives antérieures, remontant à 1998, auraient été adéquates pour la 5G, mais des protections supplémentaires ont été mises en place. Ces nouvelles directives concernent toutes les formes de 5G, y compris le spectre de fréquences le plus élevé.

Cela fait suite aux tests de l’Ofcom (le régulateur des communications du Royaume-Uni), qui a constaté que les émissions de champs électromagnétiques (CEM) de la 5G sont une fraction du niveau de sécurité le plus élevé. Le maximum mesuré à n’importe quel site était d’environ 1,5% de ces niveaux.

Il existe également des préoccupations croissantes (et sans fondement) selon lesquelles la 5G est en quelque sorte liée à Covid-19, menant même des mâts à être victimes d’incendies criminels au Royaume-Uni. Mais ce n’est rien de plus qu’une théorie du complot.

Dans un communiqué, Mobile UK (une association professionnelle représentant les principaux réseaux mobiles du Royaume-Uni), a déclaré: «Il n’y a aucune preuve scientifique d’un lien entre la 5G et le coronavirus. Fait. Non seulement ces affirmations sont sans fondement, mais elles sont préjudiciables aux personnes et aux entreprises qui dépendent de la continuité de nos services. »