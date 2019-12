5G: tout ce que vous devez savoir

Qu'est-ce que la 5G?

Les réseaux 5G constituent la prochaine génération de connectivité Internet mobile, offrant des vitesses plus rapides et des connexions plus fiables sur les smartphones et autres appareils que jamais auparavant.

Combinant une technologie de réseau de pointe et les derniers appareils haut de gamme, la 5G devrait offrir des connexions plus rapides que les branchements actuels, avec des vitesses de téléchargement moyennes d'environ 1 Go / s qui devraient bientôt être la norme.

Les réseaux devraient dynamiser la technologie de l'Internet des objets, fournissant l'infrastructure nécessaire pour transporter d'énormes quantités de données qui permettent un monde plus intelligent et plus connecté.

Les réseaux 5G commencent déjà à apparaître et devraient être lancés dans le monde entier d'ici 2020, en collaboration avec les technologies 3G et 4G existantes pour fournir des connexions plus rapides qui restent en ligne, où que vous soyez.

Quand la 5G sera-t-elle lancée?

Aux Etats-Unis

Verizon a surpris la plupart du monde en lançant son réseau 5G début avril 2019, ce qui en fait le premier au monde à proposer le réseau de nouvelle génération.

À la fin de 2019, Verizon 5G a été mis en ligne dans certaines parties de 31 villes, à commencer par Chicago et atteindre Los Angeles, New York, Atlanta, Dallas et filtrer vers des villes plus petites comme Memphis, Columbus et Grand Rapids. Il prévoit encore plus en 2020, sans surprise.

Le réseau 5G de Verizon fonctionne avec quatre combinés intégrés pour 5G – le LG V50 ThinQ 5G, le Samsung Galaxy S10 5G, le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G et trois téléphones Motorola (Moto Z4, Moto Z3, Moto Z2 Force) qui peuvent être utilisé sur le nouveau réseau 5G.

À Chicago, aux États-Unis, nous avons réussi à atteindre des vitesses allant jusqu'à 1,4 Gbit / s, ce qui est massivement plus rapide que la vitesse maximale théorique de la 4G de 300 Mbit / s (bien que les vitesses moyennes aient tendance à être inférieures à 100 Mbit / s).

Cependant, la couverture 5G de Verizon est inégale compte tenu de son utilisation de la technologie mmWave à ultra-haute vitesse mais à faible zone – en particulier dans les spectres 28 Ghz et 39 Ghz – il est donc plus précis de dire qu'elle vit dans des quartiers et les zones au sein de ces villes – au moins pour l'instant. Nous avons vécu cette inégalité de première main et avons dû nous déplacer dans les différents mâts 5G de la ville pour obtenir cette vitesse de pointe, bien que nous ayons réussi à obtenir environ 1 Gbit / s de manière assez constante.

T Mobile a opté pour une stratégie différente, d'autant plus que la société a passé une grande partie de 2019 dans des négociations finalement réussies pour fusionner avec son concurrent des télécommunications Sprint. Alors que T-Mobile utilise également des fréquences de 28 Ghz mmWave, l'expansion plus large de T-Mobile 5G comprend également des fréquences inférieures à 600 Mhz qui atteignent beaucoup plus loin pour subvenir aux besoins des communautés suburbaines et rurales mais offrent des vitesses inférieures.

La couverture mmWave de T-Mobile a donc été mise en service à New York, Los Angeles, Dallas et Las Vegas en juin 2019 avec des plans pour atteindre un total de 30 villes d'ici la fin de l'année. Le seul téléphone capable d'exploiter la 5G était, sans surprise, le Samsung Galaxy S10 5G.

Tout cela était en préparation pour un événement de lancement de la 5G à l'échelle nationale aux fréquences inférieures de 600 MHz en décembre 2019. Ce lancement, selon la société, a activé la couverture sur 1 million de miles carrés de la zone américaine pour atteindre 60% des Américains.

Le transporteur dispose de deux téléphones pour ce spectre de 600 MHz: le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G et le OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition.

Sprint a opté pour une approche de fréquence moyenne avec la soi-disant & apos; bande médiane & apos; 2,5 GHz, qui a probablement été choisi pour compléter les bandes hautes et basses de T-Mobile.

Le Sprint 5G a été mis en ligne à Chicago, Atlanta, Dallas-Fort Worth et Kansas City en mai 2019, puis à New York, Washington D.C., Phoenix et Los Angeles en août, avec d'autres villes à suivre.

Le support prend en charge le Samsung Galaxy S10 5G, le LG V50 ThinQ et le OnePlus 7T 5G exclusif aux États-Unis, ainsi que le concentrateur HTC 5G – un point d'accès 5G, pas un téléphone.

AT&T avait l'investissement le plus limité dans la 5G. Après un lancement fin 2018, le transporteur est allé jusqu'à s'étendre à sept autres villes, y compris Austin, Los Angeles, San Francisco et Orlando en avril 2019, mais n'avait toujours pas de téléphone, en s'appuyant sur le point d'accès mobile 5G Netgear Nighthawk pour le service .

Au lieu de cela, le transporteur a ébranlé la confiance des consommateurs en faisant du bruit & apos; 5Ge & apos; ou 5G Evolution, un service 4G enrichi qu'AT & T a affirmé inclure la technologie 5G – des affirmations qui ont été critiquées dans le domaine de la technologie et des télécommunications.

Au Royaume-Uni

Les transporteurs britanniques ont connu une année similaire, atteignant également les villes et les cantons, mais ne couvrant pas la majorité du pays. Voir notre page 5G au Royaume-Uni pour les détails sur chaque transporteur.

EE a été le premier transporteur britannique à lancer son réseau 5G, le mettant en service dans six villes le 30 mai 2019. À la fin de 2019, il s'est étendu à 50 villes de Londres à Édimbourg, y compris Birmingham, Belfast, Manchester, Liverpool , Leeds, Glasgow et Wolverhampton.

Comme les réseaux américains, cependant, ces réseaux couvrent certains domaines, mais pas tous, dans chaque ville. Alors que les vitesses promises de 1 Gbit / s étaient possibles, nous les avons vues davantage autour de la plage 200-400 Mbit / s. EE a huit appareils 5G, des options moins chères comme l'Oppo Reno 5G et le Samsung A90 au Samsung Galaxy S10 5G en passant par le Samsung Galaxy Fold 5G.

Le MVNO BT a lancé son propre 5G en octobre 2019, et comme il utilise le réseau 5G d'EE, la couverture de l'ancien s'étend partout où va ce dernier. La gamme de téléphones 5G de BT comprend le Samsung Galaxy S10 5G, le Samsung Galaxy Note 10 5G, OnePlus 7 Pro 5G, Huawei Mate 20 X 5G et Oppo Reno 5G.

Vodafone a lancé son service 5G le 3 juillet 2019 dans sept villes, pour s'étendre à huit autres villes le 17 juillet. À la fin de l'année, qui s'était étendu à 31 villes, dont Londres, Glasgow, Birmingham, Cardiff, et promis 7 villes supplémentaires avant 2020.

Le transporteur propose cinq smartphones 5G: le Xiaomi Mi Mix 3 5G, le Samsung Galaxy A90 5G, le Samsung Galaxy S10 5G, le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G et le Huawei Mate 20 X 5G.

La prochaine étape était Trois, qui a lancé un service 5G à Londres le 19 août, cependant, il y a un hic – il n'est initialement disponible que pour le haut débit à domicile. Le déploiement prévu de la téléphonie mobile 5G prévu pour la fin de 2019 a été repoussé au début de 2020 pour s'assurer que tous les éléments du réseau ont été construits.

O2 a finalement déployé le service 5G en octobre 2019 à Londres, Cardiff, Édimbourg, Belfast, Leeds et Slough. Le transporteur prévoyait d'étendre la 5G à 14 villes supplémentaires d'ici la fin de l'année, dont Bristol, Eton, Leicester, Nottingham et Windsor. D'ici l'été 2020, le transporteur espère faire passer ce nombre à 50 villes et villages.

O2 propose cinq appareils 5G: le Samsung Galaxy S10 5G, le Galaxy Note 10 Plus 5G, le Galaxy A90 5G, le Xiaomi Mi Mix 3 5G et l'Oppo Reno 5G.

Finalement, Sky Mobile a déclaré qu'il lancerait le service 5G d'ici novembre 2019, mais nous l'attendons toujours.

En Australie

La couverture 5G de Telstra a été mise en ligne en mai 2019, avec le lancement du premier smartphone 5G en Australie – le Samsung Galaxy S10 5G – et Optus est désormais de la partie.

À l'époque, la couverture de Telstra était limitée à 10 grandes villes et régions et, dans ces régions, elle était quelque peu limitée et inégale. Cela inclut Adélaïde, Brisbane, Canberra, Gold Coast, Hobart, Launceston, Melbourne, Perth, Sydney et Toowoomba.

Cependant, le déploiement se poursuit et la couverture est en constante augmentation pour les deux principaux opérateurs. Pour une carte détaillée et à jour de la couverture à travers l'Australie, consultez la page 5G dédiée de Telstra & apos; ainsi que la page Optus 5G.

Quels téléphones 5G sont disponibles?

Crédit d'image: TechRadar

Un certain nombre d'annonces téléphoniques 5G ont été faites en 2019, mais seule une poignée est actuellement disponible, et le choix est encore limité par pays et par opérateur.

Aux États-Unis, la plupart des opérateurs prennent en charge le Samsung Galaxy S10 5G, le Samsung Note 10 Plus 5G et le LG V50 ThinQ 5G. Sprint propose exclusivement le OnePlus 7 Pro 5G, tandis que T-Mobile a le OnePlus 7T Pro 5G McLaren Edition. Le seul & apos; abordable & apos; L'option 5G reste sur Verizon en tant que téléphones compatibles avec le 5G Moto Mod de Motorola, qui comprend le milieu de gamme Moto Z4, Moto Z3 et Moto Z2 Force.

Verizon et AT&T prennent également en charge les points d'accès mobiles 5G, qui fournissent des vitesses plus rapides mais pas supérieures aux téléphones 4G LTE existants.

Pour ceux au Royaume-Uni, vous pouvez actuellement mettre la main sur neuf téléphones 5G; le Samsung Galaxy S10 5G, Oppo Reno 5G, OnePlus 7 Pro 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G, Huawei Mate 20 X 5G, le LG V50 ThinQ 5G, le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, le OnePlus 7 Pro 5G et l'énorme Samsung Galaxy Fold 5G.

En Australie, cinq smartphones 5G sont actuellement disponibles. L'Oppo Reno 5G pour 1 499 AU $, le Xiaomi Mi Mix 3 5G pour 1 399 AU $, le Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G pour 1 999 AU $ et le LG V50 ThinQ 5G pour 1 729 AU $. Le Samsung Galaxy S10 5G est disponible dans les configurations 256 Go et 512 Go pour 1849 $ et 2199 $ respectivement.

Tous les téléphones 5G que nous connaissons jusqu'à présent

Quelle est la vitesse de la 5G?

Les vitesses 5G varieront selon les emplacements, les pays, les opérateurs et les appareils, mais dans l'ensemble, la vitesse Internet moyenne à laquelle vous pouvez vous attendre devrait être beaucoup plus élevée que ce qui est actuellement proposé sur la 4G.

Nous avons testé les premiers réseaux 5G aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, et nous avons constaté que les vitesses étaient un peu mitigées.

Alors que certains des réseaux mmWave – le plus fiable, Verizon aux États-Unis – fournissent régulièrement plus de 1 Gbit / s comme promis, leur couverture est inégale et minimale. Le service 5G à bande médiane 2,5Ghz de Sprint couvre plus de zone et offre de manière fiable des vitesses dans les 200 Mbps, ce qui est moins impressionnant mais toujours bien supérieur aux vitesses 4G LTE typiques.

Au Royaume-Uni, le réseau d'EE apos a atteint un maximum de 550 Mbps, mais la couverture inégale a entraîné des vitesses moyennes de 200 Mbps à 400 Mbps.

5G – les dernières nouvelles

20/08 – RÉSEAUX – EE se plaint à ASA sur trois & apos; true 5G & apos; revendications – La guerre des mots se propage à la Advertising Standards Authority …

19/08 – RÉSEAUX – Trois 5G est mis en ligne au Royaume-Uni … mais uniquement pour votre domicile – Les utilisateurs de smartphones devront attendre …

15/08 – DISPOSITIFS – Samsung: Note 10 peut élargir l'attrait et cimenter le leadership 5G – Le chef de Samsung au Royaume-Uni dit qu'il a une "fenêtre dorée" …

14/08 – RÉSEAUX – Le premier bundle 5G et haut débit du Royaume-Uni est arrivé avec l'aimable autorisation de Vodafone – Obtenez Vodafone Together pour une vitesse élevée à la maison et en déplacement …

12/08 – RÉSEAUX – Huawei cherche à capitaliser sur la demande de 5G avec une nouvelle usine au Brésil – Huawei double sur l'Amérique latine …

09/08 – UNE ANALYSE – La 5G ouvre la voie aux véhicules autonomes – Les réseaux de prochaine génération seront la clé de l'avenir des véhicules connectés et autonomes …

02/08 – DISPOSITIFS – Des MacBook avec 5G devraient arriver en 2020 – mais ils seront probablement chers – Des céramiques coûteuses seraient à blâmer …

01/08 – RÉSEAUX – Trois voit une augmentation de l'utilisation des mégadonnées avant le lancement de la 5G – L'opérateur se prépare pour le lancement de la 5G …

31/07 – DISPOSITIFS – Lenovo va lancer des ordinateurs portables 5G avec une autonomie d'une journée complète d'ici la fin de 2019 – Lenovo cherche à secouer le marché des ordinateurs portables …

29/07 – DISPOSITIFS – La 5G arrive sur les trois iPhones 2020, selon un nouveau rapport – Mais s'agira-t-il d'un modem Qualcomm ou d'un modem fabriqué par Apple?

25/07 – DISPOSITIFS – iPhone 5G avec un modem Apple plus proche de la réalité avec un contrat Intel d'un milliard de dollars – Apple acquiert la majorité des activités de modem pour smartphone d'Intel, dont 2 200 employés …

17/07 – DISPOSITIFS – La moitié de tous les smartphones vendus en 2023 & apos; seront 5G & apos; – Le marché de la téléphonie mobile se contractera à nouveau en 2019 …

17/07 – RÉSEAUX – Le Royaume-Uni et la Corée du Sud s'associent pour un essai 5G – Un consortium britannique testera la 5G sur le métro de Séoul et le métro de Glasgow dans un projet RailNext de 2,4 M £ …

16/07 – RÉSEAUX – Députés: aucune raison technique pour interdire Huawei du Royaume-Uni 5G – La commission parlementaire soumet ses conclusions au gouvernement …

15/07 – DISPOSITIFS – Cette petite boîte offre 5G illimité pour un incroyable 50 £ par mois – Vodafone vend 5G pour le même prix en 4G …

09/07 – RÉSEAUX – Les premiers réseaux 5G sont plus de deux fois plus rapides que la 4G – le spectre mmWave aide les États-Unis à se hisser en haut du tableau …

08/07 – RÉSEAUX – Les plans pour les voitures connectées 5G sont stimulés par le rejet des plans Wi-Fi de l'UE – Les États membres votent contre les propositions …

06/07 – RÉSEAUX – Les vitesses et la couverture 5G ne sont pas juste inégales où que vous soyez, c'est dans le monde entier – Notre tour de vitesse 5G nous emmène en Corée et c'est plus la même chose …

03/07 – RÉSEAUX – Vodafone affirme que sa 5G peut stimuler les entreprises britanniques – Offrir la 5G à des prix 4G pourrait être la meilleure solution de Vodafone …

03/07 – DISPOSITIFS – De nombreux propriétaires d'iPhone ne savent pas si leur appareil est compatible 5G, selon l'enquête – Ou même quel modèle ils utilisent …

01/07 – RÉSEAUX – Intel annonce une importante enchère IP 5G – Chipmaker vendra ses portefeuilles de brevets pour les appareils cellulaires et connectés …

01/07 – RÉSEAUX – Trois: la 5G est notre "plus grande opportunité" – Une augmentation du spectre et des infrastructures contiguës pourrait être la clé pour aider Three à avancer dans la 5G …

01/07 – DISPOSITIFS – Les livraisons de smartphones 5G dépasseront la 4G d'ici 2023 – 1,9 milliard de smartphones 5G devraient être livrés dans les cinq prochaines années …

01/07 – DISPOSITIFS – Les nouveaux téléphones 5G peuvent ne pas coûter beaucoup moins cher pendant 2-3 ans – Attendre sur les réseaux pour s'améliorer …

28/06 – UNE ANALYSE – Comment les services d'urgence et la reprise après sinistre bénéficieront de la 5G – Les véhicules d'urgence deviendront des hubs numériques pour les premiers intervenants connectés …

27/06 – UNE ANALYSE – Comment la 5G va révolutionner les soins de santé – Dites adieu à la salle d'attente du médecin …

25/06 – UNE ANALYSE – Que signifie la 5G pour les véhicules autonomes? – La 5G pourrait transformer la conduite pour toujours …

24/06 – DISPOSITIFS – Samsung pourrait travailler sur le premier téléphone 5G abordable – Ce n'est pas le Galaxy Note 10 …

21 / 06- RÉSEAUX – Comment la 5G va-t-elle changer la salle de classe? – Plus rapide, plus intelligent et plus interactif – une nouvelle génération d'apprentissage …

18/06 – RÉSEAUX – Un spectre coûteux met la 5G européenne en danger – Les opérateurs ont besoin de capitaux pour investir dans les réseaux 5G …

18/06 – RÉSEAUX – Que signifie la 5G pour la robotique? – Un coup de main sans le décalage …

17/06 – RÉSEAUX – La diffusion en direct deviendra-t-elle plus populaire grâce à la 5G? – La 5G n'est pas seulement un gain de vitesse – c'est une énorme mise à niveau …

16/06 – DISPOSITIFS – Comment les smartwatches et les trackers de fitness utiliseront-ils la 5G? – Les montres intelligentes et les trackers de fitness pourraient être encore plus utiles avec la 5G …

15/06 – RÉSEAUX – La 5G et l'internet tactile: qu'est-ce que c'est vraiment? – Avec la 5G, nous pouvons aller au-delà de l'audio et de la vidéo, communiquer par le toucher …

14/06 – RÉSEAUX – Qualcomm se prépare pour un futur 5G – IoT et appareils mobiles super-connectés parmi les domaines qui devraient bénéficier …

14/06 – RÉSEAUX – 5 choses sur la 5G plus importantes que la vitesse – C'est une révolution numérique, pas seulement un boost de vitesse …

13/06 – RÉSEAUX – Quels avantages le réseau 5G pourrait-il apporter aux militaires? – Les services armés adopteront-ils la 5G tout en puissance?

13/06 – RÉSEAUX – La Corée du Sud atteint un million d'utilisateurs 5G – L'adoption 5G dépasse les réseaux 4G …

12/06 – UNE ANALYSE – 5G et villes intelligentes: tout ce que vous devez savoir – Les villes intelligentes sont presque là et pourraient tout changer …

12/06 – RÉSEAUX – Le gouvernement britannique n'a pas précipité le rapport de sécurité 5G malgré les troubles croissants des opérateurs – Le secrétaire à la Culture dit que cela prendra aussi longtemps qu'il le faudra …

11/06 – DISPOSITIFS – La 5G est-elle enfin la clé de la réalité virtuelle? – La nouvelle génération de connectivité mobile est le coup de pouce dont la VR a besoin …

11/06 – RÉSEAUX – Ericsson prédit une adoption de la 5G plus rapide que prévu – Un soutien solide des opérateurs et des fournisseurs …

10/06 – RÉSEAUX – Entreprises technologiques & apos; limit & apos; discussions d'ingénierie avec Huawei sur les normes 5G – Les principaux fournisseurs 5G prudents après la décision américaine …

10/06 – DISPOSITIFS – Les applications devront-elles changer pour prendre en charge la 5G? – Des opportunités et des défis vous attendent …

10/06 – RÉSEAUX – L'interdiction européenne de Huawei et ZTE 5G coûterait 55 milliards d'euros aux opérateurs – Un rapport de la GSMA divulgué révèle l'ampleur de l'impact …

10/06 – RÉSEAUX – Trois 5G de & apos; seront les plus rapides & apos; UK & apos; quand il sera lancé dans 25 villes avant la fin de l'année – Rapide et vrai …

08/06 – DISPOSITIFS – C'est ainsi que la 5G fera passer le jeu mobile à un niveau supérieur – Des graphismes de qualité console sur la route grâce à la 5G? Sûrement pas!

06/06 – RÉSEAUX – 10 choses que la 5G peut faire que la 4G ne peut pas – La 5G pourrait changer la donne …

06/06 – RÉSEAUX – Huawei travaille sur la 5G avec l'opérateur russe MTS – Boost pour une entreprise assiégée …

05/06 – RÉSEAUX – Sécurité 5G: plus de données signifie-t-il un risque accru? – Le volume et la valeur des données vont augmenter à l'ère de la 5G …

05/06 – RÉSEAUX – UK & apos; doit créer un concurrent Huawei 5G & apos; – Matt Hancock met en garde contre des actions téméraires alors que Trump fait pression pour un accord avec Huawei …

04/06 – RÉSEAUX – Nokia conclut 42 accords commerciaux 5G – Nokia se présente comme un guichet unique pour la 5G …

04/06 – RÉSEAUX – Qui gagne la course à la 5G? – Les fournisseurs de réseau se précipitent pour déployer la prochaine génération de réseaux sans fil …

03/06 – RÉSEAUX – Quel réseau est actuellement en avance dans la course à la 5G? – Un seul réseau séduira les premiers utilisateurs de la 5G …

03/06 – RÉSEAUX – Transformer le sport pour les spectateurs: l'effet 5G – Mieux pour les fans, mieux pour les diffuseurs …

01/06 – RÉSEAUX – La 5G résoudra-t-elle les problèmes de signal dans les stades, les festivals et les sites? – Spectre Mo, moins de problèmes …

01/06 – RÉSEAUX – 5G et film: comment la technologie va-t-elle changer la façon dont nous consommons les films? – Habituez-vous à un monde de vidéos en mode portrait …

01/06 – RÉSEAUX – Comment la 5G pourrait améliorer la réalité augmentée – La 5G pourrait être la clé pour libérer le potentiel de l'AR …

31/05 – RÉSEAUX – Comment la 5G pourrait rendre votre maison plus intelligente – La 5G rendra votre maison plus intelligente, plus rapide et meilleure …

31/05 – DISPOSITIFS – La 5G contribuera à la reprise des ventes de smartphones fin 2019 – Le marché continuera de se contracter en 2019 …

31/05 – RÉSEAUX – Les héros méconnus de la 5G: quelles entreprises font avancer la technologie? – De Qualcomm à ZTE …

29/05 – OPINION – Une nouvelle force à l'horizon: l'avenir de la vidéo sera la 5G – La technologie 5G passe enfin du battage médiatique au test et au déploiement réels …

29/05 – RÉSEAUX – L'Europe a la meilleure 4G avant les lancements de la 5G – La disponibilité de la 4G au Royaume-Uni approche 85% …

29/05 – DISPOSITIFS – Les téléphones 5G sont chers, mais MediaTek veut changer cela – Nous discutons avec MediaTek de ses plans pour introduire des téléphones 5G à un prix raisonnable …

27/05 – DISPOSITIFS – Est-ce à cela que ressembleront les jeux mobiles 5G? – Jeu sur …

24/05 – RÉSEAUX – L'Ofcom propose un accès supplémentaire aux conduits et aux poteaux pour booster la 5G – Le régulateur veut aider à la propagation de la 5G …

23/05 – DISPOSITIFS – Xiaomi Mi Mix 3 est le premier téléphone 5G du Royaume-Uni – Et Vodafone le vend en premier …

23/05 – DISPOSITIFS – Dixons Carphone tire les combinés Huawei 5G – EE et Vodafone suspendent les pré-commandes …

22/05 – RÉSEAUX – Le PDG d'EE vient de faire le meilleur cas pour la 5G – Nous allons l'utiliser pour des choses dont nous ne savons même pas que nous avons besoin en ce moment …

22/05 – DISPOSITIFS – EE retire temporairement Huawei Mate 20 X de la ligne 5G après les restrictions Android – Mais peut-être pas de façon permanente …

22/05 – RÉSEAUX – EE cible les entreprises lors du lancement de la 5G & apos; Phase One & apos; – EE remporte la course UK 5G et lancera la semaine prochaine, les emplacements fiabilité et convergence …

22/05 – RÉSEAUX – EE cible les entreprises lors du lancement de la 5G & apos; Phase One & apos; – EE remporte la course UK 5G et lancera la semaine prochaine, les emplacements fiabilité et convergence …

22/05 – RÉSEAUX – EE lancera le premier réseau 5G du Royaume-Uni le 30 mai – Apporter un nouveau niveau de connectivité …

20/05 – RÉSEAUX – Les rangées de lampadaires pourraient retarder le déploiement de la 5G au Royaume-Uni – Les opérateurs et les conseils se heurtent au mobilier urbain

14/05 – RÉSEAUX – Le Vodafone 5G sera lancé dans sept villes britanniques en juillet – Et cela coûtera le même prix que la 4G …

10/05 – DISPOSITIFS – 3 façons dont Android Q est en cours de construction pour la 5G – Donner aux développeurs – et aux utilisateurs – plus d'informations …

10/05 – RÉSEAUX – O2 améliore la couverture intérieure de la 5G à mesure que les revenus augmentent – Les centres commerciaux, les stades et autres services publics sont couverts …

09/05 – RÉSEAUX – Le Royaume-Uni 5G pourrait être retardé en raison de problèmes de sécurité – Le secrétaire à la Culture n'écartera pas le retard du Royaume-Uni 5G alors que le débat sur Huawei gronde …

09/05 – RÉSEAUX – BT augmente son objectif de fibre et promet un lancement imminent de l'EE 5G – BT cible des locaux de fibre de 4 m d'ici 2021 …

07/05 – RÉSEAUX – Ericsson: les consommateurs paieront plus pour la 5G et il existe des cas d'utilisation – Ericsson plaide pour la 5G auprès de l'industrie …

04/05 – DISPOSITIFS – Le premier téléphone 5G en Europe était inattendu – et voici ce que cela signifie pour vous – Un nouveau champion entre dans le ring …

03/05 – RÉSEAUX – La Corée du Sud atteint 260 000 utilisateurs 5G – Cependant, certains alrady se plaignent de problèmes techniques et de couverture …

02/05 – DISPOSITIFS – Huawei développe un téléviseur 5G 8K parce que c'est apparemment une chose maintenant – la 5G arrive… sur votre téléviseur …

01/05 – DISPOSITIFS – EE jette les bases de la 5G avec de nouvelles offres de téléphonie Smart Plans – Plus de flexibilité dans l'intention du réseau téléphonique le plus rapide du Royaume-Uni …

29/04 – RÉSEAUX – La Chine exhorte le Royaume-Uni à agir indépendamment sur Huawei et la 5G – L'ambassadeur chinois dit que la Grande-Bretagne devrait résister à la pression …

26/04 – RÉSEAUX – EE apporte la 5G à Glastonbury 2019 – Un opérateur construira un réseau 5G au célèbre festival de musique …

26/04 – DISPOSITIFS – Apple pourrait travailler sur un iPad Pro 5G – Mais nous ne le verrons pas pendant quelques années de plus …

24/04 – OPINION – La décision Huawei du Royaume-Uni met fin à l'incertitude pour les opérateurs 5G – La décision Huawei importe beaucoup plus aux politiciens qu'aux réseaux …

24/04 – RÉSEAUX – Le Royaume-Uni permettra à Huawei de construire certaines parties de son infrastructure 5G – La société chinoise n'a toujours pas le droit de fournir & apos; core & apos; éléments…

23/04 – RÉSEAUX – L'UE soutient le WiFi sur 5G pour les voitures connectées – La Commission européenne a choisi le WiFi car il est actuellement disponible contrairement à la 5G …

17/04 – DISPOSITIFS – Intel abandonne ses projets de modems pour smartphones 5G – Intel ne fournira pas de modems pour l'iPhone 5G …

17/04 – DISPOSITIFS – Huawei n'a pas l'intention de fournir à Apple des puces de modem 5G – Le fondateur avait suggéré que c'était une possibilité …

17/04 – UNE ANALYSE – Conduire l'avenir: la route vers les voyages autonomes repose sur une infrastructure 5G fiable – Pourquoi est-il essentiel d'assurer une couverture 5G fiable pour les véhicules connectés et autonomes …

17/04 – DISPOSITIFS – Nous pourrions voir l'iPhone 5G en 2020 après tout – Le 5G est de retour dans le menu …

17/04 – RÉSEAUX – Huawei accepte 40 contrats 5G – Huawei voit sa clientèle augmenter 5G …

16/04 – UNE ANALYSE – 5G: Quels avantages pour les entreprises? – La 5G arrive … votre entreprise est-elle prête?

15/04 – RÉSEAUX – Trump promet de ne pas nationaliser la 5G alors que la FCC rend le financement et le spectre disponibles – La FCC vendra aux enchères 3400 MHz de spectre …

12/04 – RÉSEAUX – O2 active le spectre 5G pour alimenter les tests de voitures connectées – AutoAir teste la technologie des véhicules connectés et autonomes …

11/04 – RÉSEAUX – BT augmente la capacité du réseau pour faire face à la croissance des données FTTP et 5G – BT est le premier à utiliser la plate-forme Nokia 7750 SR-s …

10/04 – DISPOSITIFS – Exclusif: nous pourrions voir un téléphone Black Shark 5G avant la fin de l'année – Embrasser le jeu dans le cloud …

10/04 – DISPOSITIFS – Google Stadia pourrait être la première bonne utilisation des téléphones 5G – Vous pourriez bientôt jouer à des jeux AAA sur votre smartphone …

10/04 – RÉSEAUX – L'industrie mobile pousse la 5G alors que l'UE débat de la norme Wi-Fi pour les voitures connectées – La GSMA affirme que le Wi-Fi est une ancienne technologie …

10/04 – OPINION – L'impact de la 5G sur l'avenir du travail – Comment la prochaine génération de technologie sans fil habilitera les utilisateurs de fontline …

09/04 – RÉSEAUX – AT&T vient d'ouvrir la 5G dans sept autres villes, n'a toujours pas de téléphone 5G – Hotspot ou bust …

08/04 – DISPOSITIFS – Le premier téléphone 5G au monde: notre expérience de l'avenir des smartphones – Les impressions de nos cinq jours avec le premier téléphone 5G que vous pouvez acheter …

08/04 – DISPOSITIFS – L'iPhone 2020 d'Apple pourrait avoir des problèmes 5G, mais Huawei est impatient d'aider – Si Intel ne peut pas livrer, et Apple et Qualcomm ne peuvent pas rattraper …

05/04 – RÉSEAUX – L'interdiction de Huawei 5G pourrait coûter 6,8 milliards de livres sterling à l'économie britannique – Un rapport indique que l'interdiction nuirait à l'offre de leadership britannique 5G …

04/04 – DISPOSITIFS – Samsung commence la production de masse de puces 5G – Le modem de nouvelle génération et les récepteurs RF entrent en production …

03/04 – RÉSEAUX – La 5G devrait générer 15,7 milliards de livres sterling de chiffre d'affaires d'ici 2025 – Barclays affirme que les conditions doivent être réunies …

02/04 – UNE ANALYSE – L'avenir de la cybersécurité dans un monde connecté à la 5G – Avec plus de points de terminaison, un pirate informatique peut pénétrer davantage votre réseau …

26/03 – RÉSEAUX – L'Ofcom confirme la 5G, l'USO et la 4G rurale parmi les priorités pour 2019 – Mise à jour des problèmes du régulateur pour l'industrie …

25/03 – RÉSEAUX – L'UE & apos; ne va pas & interdire & apos; Huawei des réseaux 5G – L'UE souhaite que les États membres partagent à la place les données de cybersécurité …

21/03 – RÉSEAUX – Trois augmentations de revenus annuels avant le lancement de la 5G – L'opérateur dit que 2018 a été une année fondamentale solide …

14/03 – DISPOSITIFS – À quoi ressembleront les futurs smartphones 5G? – Les experts de l'industrie croient qu'une nouvelle ère est à nos portes …

13/03 – RÉSEAUX – Verizon lancera le 5G mobile le mois prochain – Verizon s'apprête à lancer le premier service haut débit mobile 5G …

13/03 – DISPOSITIFS – Nissan utilise la 5G pour mettre un copilote en réalité augmentée dans votre siège passager – Un compagnon virtuel pour les voyages en voiture solitaires …

12/03 – RÉSEAUX – L'Allemagne met le spectre 5G privé à la disposition de l'industrie – L'IIoT se renforce avec l'engagement du réseau local …

11/03 – RÉSEAUX – L'Allemagne n'interdira pas Huawei mais resserre les règles pour tous les fournisseurs de 5G – Les ministres et le régulateur disent qu'ils ne veulent pas interdire Huawei …

08/03 – UNE ANALYSE – 5G et un monde mieux connecté – Faire de la prochaine génération de sans fil une réalité …

07/03 – RÉSEAUX – Vodafone UK étend le lancement de la 5G à 19 villes – Plus d'emplacements nommés avant le lancement commercial …

07/03 – RÉSEAUX – 15 millions de Britanniques passeraient maintenant à la 5G – Mais l'adoption de la 5G sera plus lente que la 4G, dit Deloitte …

06/03 – RÉSEAUX – Five Eyes "a besoin d'un fournisseur majeur de 5G" – L'ancien Premier ministre australien met en garde les nations de Five Eyes sur la sécurité 5G …

03/03 – DISPOSITIFS – Pourquoi autant de téléphones 5G ont-ils été lancés cette année? – Sûrement, c'est trop tôt?

02/03 – DISPOSITIFS – Téléphones pliables, 5G et écrans cinématographiques: comment les smartphones évoluent cette année – Le MWC 2019 a montré qu'une révolution silencieuse s'annonçait …

01/03 – DISPOSITIFS – Motorola cible le milieu de gamme à l'ère des smartphones 5G et pliables – "New Dawn" fait signe à Motorola sur le marché des mobiles …

28/02 – RÉSEAUX – BT embauche 1600 apprentis avant le lancement d'EE 5G – BT recherche des apprentis et des diplômés pour une main-d'œuvre à l'épreuve du temps …

27/02 – RÉSEAUX – La sécurité et les soucis de coûts pourraient nuire à la 5G – Les dirigeants d'entreprises et de technologies sous-estiment les perspectives perturbatrices de la 5G …

27/02 – RÉSEAUX – Le Camp Nou du FC Barcelone sera & apos; premier & apos; Stade 5G – Les fans pourront profiter d'expériences immersives 5G …

26/02 – DISPOSITIFS – Sprint 5G: tous les téléphones arrivent sur le réseau de nouvelle génération – Les meilleurs réseaux nécessitent des téléphones haut de gamme …

26/02 – RÉSEAUX – Nokia dit qu'il est le guichet unique pour les équipements de réseau 5G – Nokia détaille les nouveaux équipements et les partenariats avec les opérateurs …

26/02 – RÉSEAUX – Les clients de Google Fi obtiendront la 5G du réseau de Sprint – MVNO obtient la 5G …

25/02 – RÉSEAUX – Des failles de sécurité dans 4G et 5G révélées – De nouvelles failles permettent aux attaquants d'intercepter les appels et de suivre les emplacements des utilisateurs …

25/02 – DISPOSITIFS – Sony fabriquera un téléphone 5G, mais seulement lorsque la technologie sera déployée – Il ne sera pas laissé pour compte dans la course 5G …

25/02 – DISPOSITIFS – Lenovo taquine le premier ordinateur portable 5G alimenté par Qualcomm Snapdragon 8cx – Mais, qu'est-ce qui prend si longtemps – et où sont les autres?

25/02 – RÉSEAUX – GSMA: une connexion sur sept sera 5G d'ici 2025 – GSMA lance MWC avec des prévisions pour le marché …

25/02 – DISPOSITIFS – Les téléphones 5G abordables arriveront au début de 2020 – Pas une exclusivité phare pour longtemps …

25/02 – DISPOSITIFS – Le hub domestique HTC 5G vous prépare pour une connexion Internet ultra-rapide – Obtenez votre maison ou votre bureau prêt pour la 5G …

24/02 – DISPOSITIFS – Xiaomi Mi Mix 3 5G est peut-être votre premier téléphone compatible 5G – L'un des premiers téléphones 5G du MWC 2019 …

22/02 – DISPOSITIFS – Samsung bénéficiera-t-il de l'avantage du premier moteur avec la 5G? – Samsung bat ses rivaux sur les smartphones 5G …

22/02 – UNE ANALYSE – Huawei: Nous simplifions et simplifions le déploiement de la 5G – Le chef de l'entreprise de télécommunications vante les avantages du kit 5G avant le MWC …

21/02 – RÉSEAUX – La 5G pourrait résoudre la congestion 4G majeure – Les vitesses de téléchargement 4G actuelles diffèrent considérablement selon le pays et l'heure de la journée …

21/02 – DISPOSITIFS – Gemalto met la carte SIM 5G à la disposition des opérateurs – Gemalto présente la première carte SIM 5G …

21/02 – RÉSEAUX – O2 5G confirmé pour un lancement dans ces quatre villes en 2019 – O2 5G sera mis en ligne dans les capitales britanniques cette année …

20/12 – RÉSEAUX – La 5G représentera un quart du trafic de données mobiles au Royaume-Uni d'ici 2022 – Le Royaume-Uni sera deuxième derrière les États-Unis en 5G …

20/02 – RÉSEAUX – Vodafone & apos; première mondiale & apos; connecte les smartphones au réseau 5G – Vodafone connecte le combiné à Barcelone avant le MWC la semaine prochaine …

19/02 – DISPOSITIFS – Vous voudrez peut-être suspendre l'achat d'un téléphone 5G jusqu'en 2020 – Ce modem 5G de deuxième génération fera la différence …

19/02 – RÉSEAUX – Trois réseaux cloud core 5G d'essai avec du personnel – Déploiement complet prévu plus tard en 2019 …

19/02 – UNE ANALYSE – Le contenu sportif détient-il la clé de l'adoption de la 5G? – Les Jeux olympiques de Tokyo et l'Euro 2020 pourraient être la première fois que beaucoup expérimentent la 5G …

18/02 – RÉSEAUX – Le Royaume-Uni & apos; n'a pas besoin d'interdire & apos; Kit Huawei 5G – L'équipement 5G de Huawei est un & apos; risque gérable & apos ;, NCSC prétend apparemment …

18/02 – RÉSEAUX – Vodafone UK passe au premier aéroport 5G – L'aéroport de Manchester est passé à des vitesses ultra-rapides pour que les consommateurs puissent essayer la 5G …

15/02 – RÉSEAUX – Three apporte la 5G sur le podium et son magasin phare – Three présente la 5G aux consommateurs à la London Fashion Week …

13/02 – RÉSEAUX – Le Royaume-Uni enclenche les premiers essais en usine 5G – Le banc d'essai 5G du Worcestershire est mis en service …

11/02 – RÉSEAUX – Sprint poursuit AT&T sur & apos; 5GE & apos; réclamation – Les rivaux s'affrontent dans la rangée 5G …

11/02 – UNE ANALYSE – AI, 5G et la course aux véhicules complètement autonomes – Il est maintenant temps de mettre en œuvre une architecture centrée sur les données …

08/02 – RÉSEAUX – Trump prévoit d'interdire aux réseaux 5G d'utiliser la technologie chinoise – Un décret devrait arriver avant le MWC …

07/02 – DISPOSITIFS – Vodafone teste un appareil à facteur de forme 5G avec Ericsson et Qualcomm – L'opérateur fait un pas en avant dans le développement 5G …

06/02 – RÉSEAUX – Les États-Unis exhortent l'UE à reconsidérer le rôle de Huawei dans la 5G – Les États-Unis augmentent la pression sur Huawei avec un avertissement sévère …

05/02 – RÉSEAUX – Ericsson rejoint O-RAN pour piloter le développement de la radio 5G intelligente – Ericsson prolonge son engagement en faveur de normes ouvertes …

04/02 – RÉSEAUX – La GSMA suggère des discussions sur Huawei 5G au MWC – L'industrie s'inquiète de l'exclusion du Huawei 5G à la suite de controverses à long terme …

01/02 – DISPOSITIFS – Le téléphone pliable Huawei 5G dévoilé lors de l'invitation à la conférence de presse du MWC 2019 – Notre premier aperçu du premier téléphone pliable 5G au monde …

31/01 – UNE ANALYSE – Investir dans un avenir 5G: le rôle des ORM – Le déploiement de la 5G 2020 approche à grands pas …

31/01 – RÉSEAUX – Nokia prédit une demande échelonnée pour le kit 5G en 2019 – Nokia annonce une augmentation des revenus et des bénéfices au quatrième trimestre …

31/01 – DISPOSITIFS – Téléphones 5G: ce seront les premiers combinés de nouvelle génération – Les nouveaux téléphones 5G de 2019 et au-delà …

31/01 – DISPOSITIFS – LG fait fortement allusion aux téléphones pliables 5G pour 2019 – Prendre le combat pour le Galaxy X de Samsung …

28/01 – RÉSEAUX – L'ambassadeur chinois de l'UE a déclaré que l'interdiction de Huawei 5G serait & apos; autodestructrice & apos; – Un diplomate de haut niveau écarte les craintes pour la sécurité alors que les fabrications

25/01 – DISPOSITIFS – Huawei dit qu'il montrera un téléphone 5G pliable au MWC 2019 – Le premier téléphone 5G au monde avec un écran pliable …

24/01 – MATÉRIEL – Huawei dévoile des puces de modem et de station de base 5G – Les puces Huawei faciliteront le déploiement et élargiront le support …

22/01 – RÉSEAUX – Vodafone et O2 s'associent pour le partage de réseau 5G – Deux opérateurs examinent les options pour l'infrastructure de mât alors qu'ils étendent l'accord de partage de réseau pour couvrir la 5G …

17/01 – RÉSEAUX – Huawei faces US probe as Germany considers 5G options – US DoJ reportedly accuses Huawei of trade secret theft…

14/01 – NETWORKS – US government shutdown is threat to 5G rollout – Industry body warns about impact of FCC shutdown…

14/01 – HARDWARE – Intel wants to be your one-stop shop for 5G – Intel VP tells us that “5G runs on Intel”…

14/01 – DEVICES – Apple looks at Samsung and MediaTek modems for 5G iPhone – Latest revelations from Qualcomm's antitrust trial…

12/01 – DEVICES – iPhone 11 tipped to have faster Wi-Fi, but 5G might have to wait – Better speeds for the 2019 iPhones?

11/01 – NETWORKS – Ericsson tests strengthen wireless backhaul's suitability for 5G – Ericsson and Deutsche Telekom trials achieve 'fibre-like' performance…

10/01 – NETWORKS – T-Mobile continues US 5G crusade with 600MHz call tests – T-Mobile completes multi-band call tests with Ericsson and Intel…

09/01 – DEVICES – 5G and fixed displays to drive smartphone sales in 2019 – Research suggests 5G might be silver bullet…

09/01 – NETWORKS – AT&T claims advanced 4G is '5G' – Software update claims advanced 4G is 5G Evolution…

08/01 – DEVICES – 5G can be tonic for smartphone saturation – GSMA Intelligence finds 80 per cent of developed world owns a smartphone…

08/01 – HARDWARE – Intel targets 5G base stations with 'Snow Ridge' chips – Intel hopes edge computing advantage will pay off…

08/01 – NETWORKS – The Galaxy S10 isn't at CES 2019, but Samsung's 5G plans are here – Samsung Galaxy S10 is here in pieces if you look closely…

06/01 – DEVICES – Byton confirms M-Byte car will be available in 2019 with AI, 5G and 48-inch display – That's a whole lot of screen…

04/01 – UNE ANALYSE – What to expect from 5G at CES 2019 – 5G could be the star of the show at CES 2019…

Selected 2018 5G news

24/12 – UNE ANALYSE – Three CEO: Capacity, not speed is the true 5G revolution – Dave Dyson talks up Three's 5G strategy…

19/12 – NETWORKS – 'Strong' business demand for 5G could be tempered by network transformation – Gartner says operator focus is on consumer applications…

17/12 – UNE ANALYSE – The coming 5G revolution – How the next generation of mobile connectivity will bring emerging technologies to life…

14/12 – NETWORKS – 5G could add billions to world GDP – Unlocking the right 5G spectrum will make all the difference…

13/12 – NETWORKS – Huawei will do 'anything' to be trusted 5G partner – Huawei says if there's anything it can do to ease security concerns, it will do it…

10/12 – NETWORKS – Vodafone to use manhole covers to improve 4G and 5G – Vodafone hopes street level infrastructure will improve network…

10/12 – UNE ANALYSE – 5G is just the beginning for the future of smartphones – The future of mobile looks promising…

06/12 – UNE ANALYSE – Vodafone Business rebrand highlights strategic focus in 5G era – Vodafone Enterprise is now Vodafone Business…

06/12 – NETWORKS – We need rigorous 5G testing before we get in the driverless car – Autonomous vehicles will rely heavily on next generation networks…

05/12 – NETWORKS – How 5G technologies can be implemented more efficiently – Knowing where to place 'small cells' will make all the difference…

04/12 – NETWORKS – Arqiva and CityFibre to build 5G small cell network in London – Hammersmith & Fulham will host UK's largest pilot to date…

03/12 – NETWORKS – Three Korean operators launch 5G networks – Operators bring forward South Korea 5G launch…

29/11 – NETWORKS – 5G will require mobile operators to rethink the role of Wi-Fi – Operators may need to de-prioritise Wi-Fi in 5G era…

27/11 – NETWORKS – 5G will have 'fastest ever' global rollout – Ericsson Mobility Report says Europe will fall behind without market changes…

22/11 – NETWORKS – Nokia creates Access Networks Division for end-to-end 5G – Nokia hopes organisational changes will give it 5G advantage…

20/11 – HARDWARE – Huawei urges operators to trust its 5G vision as it shifts 10,000 base stations – Huawei Chairman Ken Hu details 'Cloud X' vision…

20/11 – NETWORKS – Three: 5G wireless broadband can be genuine alternative to fibre – Three-commissioned report touts price-saving benefits of 5G FWA…

16/11 – UNE ANALYSE – 2025: the year of 5G entertainment – Intel's Alex Gledhill tells us how 5G can benefit all areas of work and life…

15/11 – RECHERCHE – Samsung invests $22bn in AI and 5G – Korean tech giant aims to control 20 per cent of the network equipment market…

15/11 – NETWORKS – US begins auction of 5G spectrum – US operators bid for high range spectrum to power mobile broadband services..

15/11 – HARDWARE – German government 'urged' to consider Huawei 5G ban – Reports suggest push could have come too late…

08/11 – POLICY – Ofcom CTO: Spectrum and security are biggest 5G challenges – Ofcom CTO Mansoor Hanif discusses the barriers to fulfilling 5G potential…

07/11 – NETWORKS – How 5G will enable the next generation of IoT deployments – Canonical head tells us why next-generation networks are the key to innovation…

07/11 – NETWORKS – Three reveals £2bn UK 5G investment – 5G set to be a "game-changer" in the UK says Three CEO Dave Dyson…

06/11 – NETWORKS – GSMA: Operators need prime spectrum to fulfill 5G potential – Industry body publishes paper ahead of WRC-19…

05/11 – NETWORKS – 5G operator revenues to reach £230bn by 2025 – Research suggests £46bn in 5G R&D will be well spent…

03/11 – DEVICES – Apple tipped to launch a 5G iPhone in 2020 – Super-fast speeds on the way…

31/10 – NETWORKS – BT CTO: Convergence of fibre, 5G and Wi-Fi will create 'one network to rule them all' – Howard Watson believes convergence will be a key differentiatior in telecoms…

26/10 – NETWORKS – Trump lays out US 5G strategy – Order looks to ease progress towards 5G network deployment in the US…

22/10 – NETWORKS – EU could back Wi-Fi over 5G for connected cars – Draft proposals could see Wi-Fi rules set before 5G…

17/10 – DES PRODUITS – Samsung buys Zhilabs to power 5G analytics – Samsung's 5G efforts continue with purchase of analytics experts…

16/10 – NETWORKS – European mobile giants urge pro-5G investment policies – Leading CEOs urge EU regulators to consider importance of connectivity…

12/10 – DES PRODUITS – New Nokia kit promises more rapid and effective 5G FWA deployments – Operators can get new high gain antennas and gateways…

12/10 – NETWORKS – Deutsche Telekom plots 99 per cent 5G coverage by 2025 – German operator details plans for 5G rollout…

01/10 – INNOVATION – Samsung partners with AT&T to build a 5G tech lab – Facility will research ways 5G could improve manufacturing…

26/09 – UNE ANALYSE – Could 5G networks herald the arrival of a four-day work week? Increased productivity as a result of 5G powered technologies could disrupt the traditional work week…

25/09 – DEVICES – Manufacturers hope 5G and foldable displays will drive smartphone growth – Analysts believe the smartphone will be unrecognisable by 2027…

12/09 – NETWORKS – T-Mobile signs $3.5bn 5G network deal with Ericsson – T-Mobile secures second major 5G equipment deal…

07/09 – FEATURE – Inside the 5G factory: How Nokia's research aids its own production – Nokia's Oulu facility has been involved in every generation of mobile technology…

05/09 – NETWORKS – San Marino will have Europe's first 5G network – Microstate will be a testbed for TIM…

31/08 – UNE ANALYSE – Golf's digital ambitions make it an unlikely 5G pioneer – Golf looks to new technologies – including 5G…

30/08 – DEVICES – Larger screens and 5G to drive smartphone growth through to 2022 – Smartphone market 'generally healthy' despite recent dip…

23/08 – UNE ANALYSE – Huawei & ZTE banned from Australia 5G networks – Australian government says 5G architecture makes it too risky…

22/08 – NETWORKS – Speed takes centre stage as operators ramp up 5G testing – Report suggests 82 per cent of mobile operators worldwide are testing 5G…

07/08 – NETWORKS – US set to lose out to China in 5G race – Deloitte report urges policymakers to promote investment…

23/07 – REGULATION – UK Government promises new regulations and investment for full fibre and 5G – Government report outlines plans to deliver fibre to entire UK by 2033…

20/07 – NETWORKS – Barriers to 5G could stop UK being a global leader – BSG report identifies issues and resolutions…

28/06 – NETWORKS – "World's first" 5G network launches – Finnish operator Elisa claims global first in launching a commercial 5G network…

27/06 – UNE ANALYSE – The World Cup and 5G: the trials you need to know about – 5G will change how you watch football forever…

25/06 – NETWORKS – UK 'needs shared spectrum' for 5G – Ofcom urged to rethink 5G spectrum auction to ensure fairer rollout…

19/06 – NETWORKS – Mobile signal woes 'strengthens' business case for 5G – Only half of mobile users in the UK are happy with their speeds, but willing to pay more for faster service…

13/06 – NETWORKS – Vodafone: 5G smartphone uncertainty means focus on core network and IoT – Vodafone UK CTO says 5G will be a gamechanger, but smartphone innovation in the 4G era won't be matched…

01/06 – UNE ANALYSE – 5G UK – How far away are we really? – 5G will deliver immediate benefits in 2019, but the true mobile revolution will take time…

25/05 – POLICY – Mobile industry 'shouldn't wait' for 5G to roll out small cells – Small cells will be essential for delivering the 5G vision but industry warns there is no time too wait…

16/05 – NETWORKS – Mobile IoT networks to be a 'core component' of 5G – GSMA says NB-IoT and LTE-M deployments are paving the way for massive IoT powered by 5G…

08/05 – DES PRODUITS – Why self-driving vehicles could be the biggest winner in a 5G world – Telefónica tells us why autonomous vehicles are set to be a key 5G use case…

05/04 – NETWORKS – Mobile networks fork out £1.4bn for 5G spectrum – Ofcom publishes the results of its 5G spectrum auction, revealing that the UK's biggest mobile network operators spent almost £1.4 billion…

28/03 – NETWORKS – 5G RuralFirst looks at smart farming, spectrum sharing and broadcasting – Government funded project will use Cisco tech to help transform rural lives…

27/03 – NETWORKS – GSMA: 5G will be dominant mobile tech in USA by 2025 – Mobile industry body report shows US will be a 5G leader…

14/03 – NETWORKS – O2: 5G will save local councils and households £6bn a year – Report details how smart technologies powered by 5G can improve society…

11/03 – DEVICES – 5G a key factor to seamless VR experience, says Lenovo EMEA President – Lenovo wants to create memorable experiences for its customers, but is that enough?

09/03 – NETWORKS – Ofcom plans new rural coverage obligations for 700MHz spectrum – Ofcom says 700MHz is an important opportunity to improve rural coverage as it plans for 5G future…

03/03 – NETWORKS – Qualcomm hopes 5G vision will stand out from the hype – Qualcomm's influence in the industry is significant, so its 5G roadmap is worth listening too…

28/02 – NETWORKS – Intel and NTT DoCoMo prepare 5G plans for Tokyo 2020 Olympics – After success at PyeongChang 2018, Intel is stepping up plans for next Olympics…

27/02 – MOBILE – Qualcomm looks to make it easier to make 5G phones – Launch will help OEMs build 5G connectivity into more devices…

27/02 – DES PRODUITS – Get ready for a 5G Internet of the Sky – Drones like the Ehang 184 will usher in a 5G-powered autonomous airspace…

23/02 – NETWORKS – Why PyeongChang 2018 Winter Olympics are a 5G milestone – Athletes are making history at the Winter Olympics, but it's an important event for 5G networks too…

16/02 – NETWORKS – Why startups and research can make the UK a 5G leader – Does the UK really need to be first to the mark or be an industry powerhouse to be a 5G leader?

07/02 – MOBILE – 5G set to push mobile data use sky-high – Giffgaff research estimates customers will use nearly 100GB of mobile data a month by 2025…

What will 5G networks mean for me?

Faster download and upload speedsSmoother streaming of online content Higher-quality voice and video calls More reliable mobile connectionsGreater number of connected IoT devices Expansion of advanced technologies – such as self-driving cars & smart cities

How fast will 5G be?

It’s still not exactly known how much faster 5G will be than 4G, as much of the technology is still under development.

That being said, the networks should provide a significant upgrade to current download and upload speeds – with the GSMA proposing minimum download speeds of around 1GBps.

Most estimates expect the average speed of 5G networks to reach 10Gb/s, and some even think transfer rates could reach a whopping 800Gb/s.

This would mean that users could download a full-length HD quality film in a matter of seconds, and that downloading and installing software upgrades would be completed much faster than today.

What will a 5G network need?

The GSMA has outlined eight criteria for 5G networks, with a connection needing meet a majority of these in order to qualify as 5G:

1-10Gbps connections to end points in the field (i.e. not theoretical maximum)1 millisecond end-to-end round trip delay (latency) 1000x bandwidth per unit area10-100x number of connected devices (Perception of) 99.999 per cent availability (Perception of) 100 per cent coverage90 per cent reduction in network energy usage Up to 10 year battery life for low power, machine-type devices

