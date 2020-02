6 applications iPhone payantes que vous pouvez télécharger gratuitement le 6 février – .

Avez-vous un iPhone ou peut-être un iPad? Vous avez peut-être même un iPod touch. Dans tous les cas, arrêtez ce que vous faites et commencez à faire défiler la liste, car nous avons rassemblé les applications iOS les mieux payées du jour qui sont actuellement en vente gratuitement pour une durée limitée. Il y a six applications au total sur la liste d’aujourd’hui et elles couvrent un large éventail de genres, donc il devrait y en avoir pour tout le monde. Dépêchez-vous de les saisir maintenant, car ces offres seront terminées avant que vous le sachiez.

Tour de Fortune

Normalement 0,99 $.

===== Tower of Fortune est choisi comme l’un des “Meilleurs jeux iPhone et iPad de 2012: Arcade” par Toucharcade =====

Les gens disent

– Un joyau surprise du RPG – par Missattha

– Excellent jeu de slot / RPG avec un art unique et un gameplay addictif – par BazookaTime

– Amusant, addictif et élégant – par Anne Packrat

– Jeu rétro classique – par Shaolean

– Superbe hybride RPG – par Retr0spective

– Incroyablement addictif – par Won’tgetfooledagainson

– Old school avec une touche – par Ricepirate Mick Lauer

– Je suis accro – par Monster Party

– Jeu profondément captivant – par David Magallon

– Très agréable – par Pyong

La revue

– Un bon moment pour les fans de RPG – par Toucharcade, 4/5

-… c’est un jeu difficile à réprimer une fois que vous avez maîtrisé ses secrets – par AppSpy, 4/5

-… c’est vraiment vraiment addictif et intelligent – par 148Apps, 4/5

Évaluations des clients Appstore

Note moyenne pour toutes les versions: 4.5 / 5

———————————————————–

Tower of Fortune est une machine à sous / RPG de style rétro. Vous incarnez un héros à la retraite et vivez paisiblement avec sa fille. Jusqu’au jour où un pouvoir inconnu de la tour mystique l’a emmenée. Cela oblige le héros à tirer à nouveau l’épée et à se battre pour sa fille.

traits

– Gameplay à un bouton, facile à apprendre et sans tutoriel

– Graphiques pixel rétro et animation amusante

– Mécanique RPG comme le combat, l’équipement puissant du boss vaincu, le système de mise à niveau et de mise à niveau des compétences, la transformation des héros et bien plus encore …

– Jeu de 4 machines à sous: combattez dans la tour, trésor dans la poitrine, combattez la famille de l’écume et reposez-vous dans la taverne

– Personnalisez votre camp avec diverses options telles que la scène du donjon, le chaudron et la mascotte mystique

– 39 types d’ennemis veulent vous empêcher de trouver la vérité

– 37 équipements puissants de l’ancien dieu à collecter

– 39 quêtes de combat aléatoires et 12 quêtes de tavernes aléatoires à défier

– 3 fin de jeu différents à découvrir

– Spin sans fin et amusant!

Télécharger Tower of Fortune

Tiny Runner

Normalement 0,99 $.

Un jeu de course sans fin. Touchez l’écran pour sauter et éviter tous les obstacles sur le chemin. Jusqu’où pouvez-vous courir?!

Commençons un voyage aventureux et passionnant!

Prendre plaisir!

Fonctionnalités:

– Des pistes amusantes, stimulantes, aléatoires et sans fin.

– Contrôles simples.

– Plus de rôles disponibles.

– Une application universelle avec hd optimisée pour la résolution de la rétine.

Télécharger Tiny Runner

Zen Habits par Leo Babauta

Normalement 1,99 $.

Zen Habits consiste à trouver la simplicité dans le chaos quotidien de nos vies. Il s’agit d’éliminer l’encombrement afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui est important, créer quelque chose d’incroyable et trouver le bonheur.

Il présente quelques articles puissants par semaine sur: la simplicité, la santé et la forme physique, la motivation et l’inspiration, la frugalité, la vie de famille, le bonheur, les objectifs, faire de grandes choses et vivre l’instant présent.

Leo Babauta est le créateur et écrivain. Il est marié et père de six enfants et vit à San Francisco. Il est écrivain, coureur et végétalien.

—–

Commentaires:

«Je suis un adepte de Zen Habits depuis quelques années maintenant et j’ai essayé de nombreuses façons de lire les articles – sur mon Kindle, par courrier électronique, site Web, etc. Mais cette application pour iPhone est de loin ma façon préférée de lire le des postes! C’est esthétiquement agréable; chaque article est simple mais élégant, et la mise en forme est toujours configurée pour une expérience de lecture agréable. Accès facile à tous les autres articles de blog répertoriés dans l’ordre chronologique inverse. Fortement recommandé! ”KLD505

«Des conseils joliment écrits et utiles.» AkshaThrawn

“Son beau design minimaliste est un hommage aux principes des habitudes zen!” Marcus Aurelius Seneca

«Je n’avais jamais entendu parler de Zen Habits auparavant, mais dès que j’ai commencé à lire les entrées brèves mais puissantes, j’ai arrêté de chercher des applications d’auto-assistance supplémentaires.» Pegah P

«Simple et élégant. Une application bien conçue que j’utiliserai certainement régulièrement. “Nicknoo

«Il y a beaucoup d’informations intéressantes dans cette application. Les gens qui sont prêts à changer quelque chose dans leur vie le trouveront utile! »Jesus2011

Télécharger Zen Habits par Leo Babauta

Week Calendar Widget Pro

Normalement 1,99 $.

Vérifiez vos événements de calendrier passés, actuels et futurs à partir du widget sans déverrouiller votre appareil !!!

Obtenez les détails complets de l’événement de calendrier tels que l’emplacement, les participants, les notes et plus encore à partir du widget. Ignorez le déverrouillage de votre appareil et la navigation vers votre calendrier pour voir vos réunions futures ou passées.

Une vue de calendrier hebdomadaire est prise en charge et entièrement personnalisable selon vos besoins.

Le widget comprend:

․ Détails complets de l’événement du calendrier (titre, date, heure, participants, notes, lieu)

․ Chronologie du jour

․ Semaine Afficher la chronologie

․ Faites défiler pendant 24 heures

․ naviguer à travers les jours et les semaines passés ou futurs

․ Appuyez sur l’événement pour ouvrir les détails de l’événement dans le widget ou dans le calendrier de l’appareil

․ Gère les événements complexes qui se chevauchent

․ Attribue des couleurs aux événements

․ Choisissez d’afficher / masquer n’importe quel jour de la semaine

․ Choisissez le premier jour de la semaine

․ Choisissez le nombre de jours à afficher dans le widget

․ Contrôlez la hauteur du widget depuis le réglage

Télécharger Week Calendar Widget Pro

HappyTruck

Normalement 1,99 $.

HappyTruck – Livrez des fruits sur le marché avec votre camion.

Vous devrez vous déplacer d’un endroit à un autre sans trop tomber de votre camion. Vous obtiendrez un nombre précis de pièces que vous portez et un nombre précis de pièces nécessaires. Plus vous apportez, plus vous obtenez de points.

Instructions de jeu:

– Conduisez en appuyant sur le côté droit ou gauche de l’écran.

– Inclinez l’appareil pour contrôler le camion en plein vol. Veillez à ne pas trop le laisser tomber.

– Prend également en charge le contrôle du jeu avec le joystick.

– Il y a 27 niveaux à parcourir, alors ne perdez plus de temps et commencez.

Fonctionnalités:

1. Différents niveaux, 27 cartes uniques.

2. 28 modèles de camions et roues, 12 types de charges utiles.

3. Physique impressionnante, avec rebond, crash, vol, explosion et plus encore!

4. Commandes d’inclinaison, accéléromètre pris en charge.

5. Prend également en charge le contrôle du jeu avec le joystick.

6. Game Center pris en charge.

Télécharger HappyTruck

Arrêtez le Fuzz

Normalement 0,99 $.

Mettez vos réflexes à l’épreuve dans cette aventure d’arcade au rythme rapide!

Appuyez sur les boutons pour activer les lasers, détruisez les boules de fuzz, mais assurez-vous de laisser passer toutes les gemmes. Montez de niveau pour débloquer de nouveaux joyaux, ennemis et power-ups! Son simple tout ce que vous avez à faire est d’arrêter le Fuzz!

Affichez vos meilleurs scores dans les classements mondiaux et voyez comment vous vous situez. N’ayez pas peur de vous vanter et de vous vanter de votre meilleur score sur Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr ou partout où vous le décidez!

J’espère que vous avez aimé jouer, pensez à laisser un commentaire ou à consulter l’un de mes autres jeux! Si vous souhaitez me contacter, mes coordonnées sont fournies sur la page des paramètres du jeu.

Télécharger Stop the Fuzz

myDream Universe – Build Solar

Normalement 0,99 $.

myDream Universe est un jeu de simulation d’espace en bac à sable.

Commencez par un petit astéroïde absorbant d’autres astéroïdes pour former un système solaire.

Univers de bac à sable itinérant et découvrez des planètes ou des solaires errants, votre système solaire peut gagner des GP et de la masse. GP est important pour construire votre système. Il est très facile de gagner, simplement en parcourant l’univers et à proximité d’autres planètes, vous recevrez un médecin généraliste.

La masse est tout dans l’univers. La plus grande planète de masse peut toujours détruire d’autres planètes de masse plus petites. Donc, trouvez des planètes de masse plus petites et absorbez-les, et loin de la planète de masse lourde est la règle de survie dans l’univers.

La masse est également disponible partout, parcourant l’univers. Il est facile de trouver des astéroïdes, absorbez-les pour développer vos planètes.

Ce jeu est principalement axé sur le développement et la croissance du système solaire. La masse absorbante est lente et à long terme. Une fois que votre soleil a suffisamment de masse, il peut être transformé en étoile à neutrons ou trou noir.

Afin de vous permettre de construire librement votre système solaire de rêve, nous fournissons une zone de sauvegarde de 100. Vous pouvez donc construire jusqu’à 100 systèmes solaires différents.

Télécharger myDream Universe – Build Solar

.