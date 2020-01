6 façons dont la technologie chinoise est en avance sur le reste du monde

Votre smartphone vient de Chine, un pays où le «commerce par téléphone» via une application de messagerie est monnaie courante. C’est la maison de Huawei, Alibaba, Baidu, Tencent et Xaomi, et elle abrite des investissements massifs dans l’IA, la 5G, les voitures autonomes, la robotique, les véhicules électriques et même des missions sur Mars. Voici quelques façons dont une Chine de plus en plus high-tech avance devant le reste du monde.

La super-application WeChat est omniprésente dans la vie quotidienne en Chine (Crédit d’image: WeChat)

1. Une «super-application»

La Chine compte 1,4 milliard d’habitants. Environ 1,1 milliard d’entre eux utilisent WeChat. Prenez cela un instant. À l’échelle mondiale, Facebook compte 2,4 milliards d’utilisateurs. WhatsApp en a 300 millions. En Chine, WeChat (appelé Wēixìn en mandarin, qui se traduit par “ micro-message ”) – essentiellement un service de messagerie appartenant au géant de la technologie (et à la cinquième plus grande entreprise au monde) Tencent – est la façon dont les gens interagissent avec … tout et tout le monde.

En plus des médias sociaux, WeChat fonctionne comme une application de paiement mobile, tous les détaillants – y compris les bus et les métros en Chine – scannant un code QR sur l’application pour effectuer les transactions. Il peut être utilisé pour réserver des vols et des hôtels tout aussi facilement que l’achat de nourriture dans un supermarché ou même dans un vendeur de rue. Le solde WeChat est désormais le principal moyen de payer et de recevoir de l’argent en Chine. Qui a besoin de banques?

Il a un rival – Alipay d’Alipaba – mais avec une pénétration du marché de 79% en Chine, WeChat a été appelé la «force de vie numérique» de la Chine, mais sa volonté de devenir populaire à l’échelle mondiale a néanmoins échoué. Elle semble destinée à être seulement la cinquième application la plus utilisée au monde, après Facebook, YouTube, WhatsApp et Facebook Messenger… mais elle est en avance sur toutes dans ce qui est possible.

Le nouveau train à grande vitesse Fuxing de la Chine entre Shanghai et Pékin (crédit image: Axalta)

La Chine avance vite. Nous avons tous entendu les récits de la rapidité de ses entreprises de construction, notamment la construction en 2015 d’un gratte-ciel de 57 étages en 19 jours ouvrables. Mais ce sont les autres projets méga-tech de Chine qui se démarquent. Prenez ses trains à grande vitesse. Le Japon est toujours considéré par beaucoup comme le siège du train à grande vitesse avec son célèbre Shinkansen, mais au cours des 15 dernières années, la China Railway High-speed (CRH) a construit un réseau beaucoup plus étendu et fabrique ses propres trains à grande vitesse de classe Fuxing. .

Désormais le réseau ferroviaire à grande vitesse le plus long du monde, les trains à grande vitesse chinois parcourent entre 155 et 217 mph. Atterrissez à l’aéroport de Pudong à Shanghai et vous pourrez même goûter à l’avenir de la piste ultra-rapide sur le Shanghai Maglev, un train à lévitation magnétique qui atteint une vitesse de pointe de 267 mph.

La Chine a beaucoup d’autres projets méga-tech. Il y a le barrage des Trois Gorges, un barrage hydroélectrique par gravité qui enjambe le fleuve Yangtsé et alimente la plus grande centrale électrique du monde. Le pont suspendu d’Aizhai, le pont suspendu le plus haut et le plus long du monde, et le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao de 16 miles qui frappe fait atterrir sur deux îles artificielles sur son chemin. Et n’oubliez pas la tour de Shanghai, le deuxième plus haut bâtiment du monde à 2073 pieds, et le radiotélescope à ouverture sphérique (FAST), le plus grand radiotélescope à plat unique pour l’astronomie au monde.

De plus, l’initiative chinoise «Belt and Road» prévoit d’investir 6 000 milliards de dollars dans de grands projets de construction – tels que des autoroutes, des ports et des aéroports – dans les pays voisins.

(Crédit d’image: Huawei)

3. Réseaux 5G et IA

Comment la 5G fonctionne-t-elle jusqu’à présent? Après une vague de publicité en 2019 autour de divers lancements de réseaux, l’agitation s’est éteinte. Pourquoi? La 5G n’existe pas vraiment au Royaume-Uni et aux États-Unis en dehors des centres-villes, c’est pourquoi. Cue China Mobile, China Unicom et China Telecom, qui ont présenté leurs plans pour offrir une connectivité haut débit.

Sans surprise, la Chine obtient l’un des plus grands déploiements 5G au monde. La 5G est déjà disponible dans 50 villes de Chine et 130 000 stations de base 5G sont sur le point d’être mises en service. De plus, la Chine abrite également les deux tiers des investissements mondiaux dans l’intelligence artificielle (IA), remplaçant récemment les États-Unis. En matière de technologie de pointe, tout tourne autour de la Chine.

Les mobikes utilisent Bluetooth et le geofencing (Crédit d’image: Wikimedia)

4. Partage de vélos sans quai

Des milliers de villes à travers le monde ont désormais des programmes de partage de vélos. Vous obtenez l’application, vous vous inscrivez, vous récupérez un vélo sur un support, vous l’utilisez et vous le retournez. Facile. Alors pourquoi la Chine emprunte-t-elle une voie plus high-tech?

Le dernier engouement concerne la location de vélos sans quai, qui supprime le besoin d’un concentrateur central physique et utilise à la place la cartographie virtuelle, le géofencing Bluetooth et GPS pour garder une trace de l’endroit où ils se trouvent. Mobike à Shanghai – qui compte environ 1,5 million de vélos sans station d’accueil – dispose d’une application qui indique aux cyclistes où ils peuvent et ne peuvent pas garer leurs vélos lorsqu’ils en ont fini avec eux. S’ils les laissent dans des endroits aléatoires, une alarme se déclenche sur le vélo et ils reçoivent un avertissement par SMS. La propagation de la 5G ne fera qu’aider des régimes comme celui-ci.

Le BYD Tang était la voiture électrique rechargeable rechargeable la plus vendue en Chine en 2016 (Crédit d’image: Wikimedia)

5. Véhicules électriques

Personne ne dit que la Chine est un pays respectueux de l’environnement. Il a une mauvaise réputation pour la pollution et utilise la moitié du béton du monde. Cependant, c’est déjà le plus grand marché au monde pour les voitures à batterie, étant à la fois le plus grand fabricant et acheteur de véhicules électriques.

Il fabrique presque tous les bus électriques du monde. Bref, la révolution des véhicules électriques est déjà en marche et la Chine en est propriétaire. Votre première voiture électrique? Ce sera probablement de la Chine.

La Chine a envoyé des missions pour atterrir sur la lune, et a plus prévu (Crédit d’image: CNSA)

6. Programme spatial ambitieux

La Chine lance désormais plus de roquettes chaque année que tout autre pays, et bien que les médias occidentaux en soient systématiquement méprisants, la National Space Administration (CNSA) de la Chine – la NASA chinoise – va définitivement de l’avant.

Il n’a pas le budget de la NASA, mais en 2019, il a fait atterrir un vaisseau spatial et un rover lunaire de l’autre côté de la lune, avec un retour scientifique époustouflant. Même la NASA ne peut pas faire ça. Si tout se passe comme prévu en 2020, la CNSA lancera sa mission Chang’e-5 pour ramasser des roches lunaires et les relancer sur Terre. Il lancera ensuite une toute nouvelle station spatiale. Enfin, il enverra sa mission Huoxing sur Mars.

De plus, tout cela se fait avec des fusées spatiales massives conçues et construites uniquement en Chine. Une preuve supplémentaire, s’il en était besoin, qu’en matière de technologie, la Chine devance une grande partie du monde.