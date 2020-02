6 grandes fonctionnalités du Wi-Fi 6 activées par Intel Ice Lake

(Crédit d’image: HP)

Les processeurs Intel Ice Lake de 10e génération (que vous trouverez dans les appareils 2 en 1 comme le HP Spectre X360 et les ordinateurs portables à clapet tels que le HP Envy) offrent une tonne d’avantages, dont l’un des meilleurs est sans doute la puce est compatible avec Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 est la dernière norme Wi-Fi disponible, et chaque jour qui passe, de plus en plus d’emplacements mettent à niveau leurs routeurs pour prendre en charge les appareils Wi-Fi 6. Mais qu’est-ce que le Wi-Fi 6 apporte de toute façon? Voici six excellentes façons dont Wi-Fi 6 peut et améliorera votre expérience avec la navigation Web et au-delà.

Meilleures vitesses brutes

Dès la sortie de la porte, l’avantage le plus notable que le Wi-Fi 6 offrira aux utilisateurs est une augmentation considérable des vitesses de débit entre un appareil et le réseau auquel il est connecté. Plus précisément, selon Intel, les utilisateurs verront potentiellement une augmentation de pointe de 40% avec le Wi-Fi 6 par rapport à la norme Wi-Fi précédente. Les utilisateurs pourront ressentir cette augmentation tout le temps pendant l’utilisation, et les personnes qui aiment diffuser des vidéos en particulier adoreront l’augmentation de la vitesse, car cela augmentera considérablement la stabilité du flux.

Augmentation de la stabilité du réseau

Les réseaux Wi-Fi 6 sont considérablement plus stables que ceux qui utilisent la norme précédente, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible de rencontrer des problèmes de connexion lorsque vous utilisez le réseau. Cela sera particulièrement visible lors de l’utilisation d’un réseau auquel plusieurs appareils sont connectés en même temps, car une meilleure stabilité aidera les réseaux à équilibrer le stress accru résultant de plusieurs connexions.

Augmentation de la capacité du réseau

Les réseaux Wi-Fi 6 ont également une capacité de connexion simultanée supérieure à la dernière norme Wi-Fi. Ils sont livrés avec une toute nouvelle version améliorée de la technologie multi-utilisateurs, à entrées multiples et à sorties multiples (MU-MIMO) que les réseaux utilisent pour diffuser des données sur plusieurs appareils à la fois. Auparavant, les réseaux se limitaient à ne pouvoir gérer que quatre connexions simultanées avant de recourir à une commutation rapide entre les appareils. Grâce aux nouvelles avancées MU-MIMO de Wi-Fi 6, les réseaux peuvent désormais gérer huit connexions. Cette amélioration peut sembler quelque chose qui n’aura d’importance que dans les espaces publics encombrés, mais en vérité, elle importera également beaucoup à la maison. Après tout, le ménage américain moyen possède en moyenne plus de neuf appareils Wi-Fi.

Vitesses plus élevées dans les zones encombrées

Grâce à toutes les améliorations de réseau stellaires, le Wi-Fi 6 offre la possibilité d’améliorer votre débit jusqu’à quatre fois tout en utilisant des réseaux qui ont une tonne de connexions à la fois. Tant que le réseau que vous utilisez est le Wi-Fi 6, vous constaterez une augmentation spectaculaire de la vitesse globale dans les zones très encombrées par rapport à la norme Wi-Fi précédente. Que vous soyez dans des ménages surpeuplés ou dans des stades sportifs, vous pouvez vous attendre à ce que vos vitesses quadruplent.

Meilleure autonomie de la batterie

L’une des technologies puissantes livrées avec le Wi-Fi 6 est le Target Wake Time (TWT), qui permet à un point d’accès Wi-Fi 6 de minimiser la durée pendant laquelle un appareil doit être «éveillé» pour envoyer et recevoir des signaux. au réseau en mode veille. En termes simples, cela signifie que les appareils Wi-Fi 6 utiliseront moins d’énergie pour rester connectés que les autres, ce qui se traduira par une durée de vie de la batterie de l’appareil considérablement meilleure.

Une sécurité plus efficace

Chaque réseau Wi-Fi 6 est protégé par le dernier protocole de sécurité Wi-Fi, WPA3. WPA3 est nettement plus efficace et efficace que le protocole précédent, WPA2, car il a plus de mesures de sécurité en place pour se protéger contre les piratages par piratage de mots de passe. Dans le cas très, très improbable où l’un de ces hacks finira par réussir, WPA3 est également livré avec des protections secondaires qui protégeront votre activité réseau passée contre les intrus.

L’avenir s’annonce plus brillant avec le Wi-Fi 6

(Crédit d’image: Intel)

Les réseaux et appareils Wi-Fi 6 regorgent de fonctionnalités intéressantes et avantageuses qui profiteront aux utilisateurs maintenant et pour de nombreuses années à venir. Que vous recherchiez de grandes augmentations de votre vitesse de navigation, une expérience réseau plus stable ou la dernière sécurité Wi-Fi, un routeur Wi-Fi 6 et un appareil comme le HP Pavilion X360 équipé de l’un des Wi-Fi d’Intel Les processeurs Ice Lake de 10e génération activant 6 sont vos billets pour un avenir pratique, efficace et sans problème avec votre technologie.

