6 millions de voitures dangereuses

Au cours de la dernière année, les constructeurs automobiles n’ont reçu aucun rapport positif des utilisateurs. C’est le cas de Ford et Renault qui, en raison de défauts de fabrication majeurs, se sont retrouvés dans l’œil de l’ouragan grâce à la dénonciation du mensuel français Que Choisir. Et c’est aussi le cas de deux sociétés japonaises célèbres, les constructeurs automobiles Goyota et Honda, qui retireraient une énorme quantité de véhicules en raison de problèmes majeurs des airbags.

La vulnérabilité en question ne doit pas être sous-estimée. Contrairement à Ford et Renault, cependant, ce sont les mêmes maisons qui ont ordonné le retrait de ces véhicules problématiques avant que des calamités ou des problèmes ne se produisent qui ne garantissent pas la sécurité des passagers à bord.

Toyota et Honda, problèmes d’airbag: 6 millions de voitures seront récupérées

Le problème de Toyota s’inquiéterait nombreux corolle de s’inscrire entre 2011 et 2019, matrice enregistrés entre 2011 et 2013 et aussi certains Avalon – également les hybrides – enregistrés entre 2012 et 2018. Le défaut concerne la coussins gonflables: des problèmes importants peuvent émerger en ouverture et en gonflage. Tout cela en raison d’une interférence électrique au moment de l’accident avec l’ordinateur qui contrôle son bon fonctionnement.

Il faudra donc filtre d’interférence, qui devrait pouvoir isoler les deux composants et non les faire interagir en cas de sinistre.

Quant à Honda, la discussion porte sur des modèles décidément plus anciens – mais pas trop – et vendus principalement entre les États-Unis et le Canada. Dans ce cas, on parle de Honda accord enregistrée entre 1998 et 2000, des civique (1996-2000), de CR-V (1997-2001), du Odyssée (1998-2001) et du EV Plus 1997-1998.

Le problème ici concerne la sécurité des passagers d’un autre point de vue: en effet, l’airbag, en s’ouvrant, pourrait créer une pression telle qu’il casse un conteneur métallique et faire éclabousser les éclats sur les passagers ou le conducteur. Je vais bien 2,7 millions Les véhicules Honda doivent avoir reçu l’appel pour corriger le défaut.