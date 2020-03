6 mois gratuits HP Instant Ink lors du renouvellement de l’imprimante

HP a ouvert une promotion intéressante qui nous permettra de profiter abonnement HP Instant Ink gratuit de six mois Lorsque vous achetez une nouvelle imprimante, et la meilleure chose est que nous pouvons choisir le plan que nous voulons, c’est-à-dire que nous pouvons même opter pour le plan d’impression qui comprend 700 pages par mois.

Qu’est ce que ça signifie? Eh bien, très simple, lorsque vous achetez une nouvelle imprimante HP, vous pouvez imprimer jusqu’à 4 200 pages gratuitement pendant six mois. Intéressant, non? Voulez-vous en savoir plus? Bien lu, nous allons vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette promotion, bien qu’avant d’entrer dans le sujet, je souhaite répondre directement à une question qui sera probablement posée par plus d’un de nos lecteurs: Pourquoi devrais-je renouveler mon imprimante?

C’est une bonne question, et nous pouvons vous donner de nombreuses raisons de le faire:

Les imprimantes de nouvelle génération sont plus efficaces (consomment moins).

Avec votre imprimante nouvelle génération, vous profiterez de nouvelles fonctions qui vous faciliteront la vie.

Vous pourrez accéder à de nouveaux outils et applications d’impression mobile.

Vous économiserez beaucoup d’argent à chaque impression et profiterez d’une qualité professionnelle.

Vous aiderez à prendre soin de l’environnement.

Qu’est-ce que HP Instant Ink?

Il s’agit d’un service automatisé de remplacement d’encre domestique qui tourne autour de l’imprimante et de l’utilisateur. Vous décidez quel plan convient le mieux à vos besoins et après avoir terminé un processus d’inscription simple, vous commencerez à profiter de tous ses avantages.

La première chose à savoir est que l’imprimante est chargée de vérifier l’état des cartouches et les niveaux d’encre. Quand il détecte qu’ils sont sur le point de s’épuiser commander de nouvelles unités, vous n’aurez donc pas à vous soucier d’aller acheter de l’encre ou de commander en ligne. L’imprimante s’occupe de tout et vous recevrez les nouvelles cartouches à domicile et sans frais de port.

La commodité offerte par HP Instant Ink est complète et sa fiabilité est également hors de doute, car les cartouches que vous recevrez à tout moment sont de l’encre HP d’origine. Je sais ce que vous pensez et combien dois-je payer pour les nouvelles cartouches? Désolé de vous couper, mais cela ne fonctionne pas comme ça, avec HP Instant Ink vous ne payez pas pour l’encre que vous dépensez, juste pour les pages que vous imprimez. Cela signifie que si un mois vous imprimez 50 pages en noir et blanc et de faible qualité et un autre mois vous imprimez 50 pages en couleur et avec une qualité élevée, vous ne paierez pas plus, les frais mensuels seront les mêmes.

Voici les plans qu’HP Instant Ink propose actuellement:

15 pages par mois gratuites: Plan d’impression gratuit, vous pouvez étendre en paquets de 10 pages pour un euro.

50 pages par mois pour 2,99 euros: plan d’impression occasionnel, vous pouvez étendre en paquets de 10 pages pour un euro.

100 pages par mois pour 4,99 euros: plan d’impression modéré, vous pouvez étendre en paquets de 15 pages pour un euro.

300 pages par mois pour 9,99 euros: plan d’impression fréquent, vous pouvez étendre en paquets de 20 pages pour un euro.

700 pages par mois pour 19,99 euros: plan d’impression professionnel, vous pouvez étendre en paquets de 20 pages pour un euro.

Avec HP Instant Ink, vous pouvez économiser jusqu’à 70% sur l’encre et vous pouvez recycler toutes les cartouches que vous dépensez sans effort et sans avoir à supporter aucun coût. C’est bon pour votre poche et bon pour la planète.

Comment puis-je profiter des six mois gratuits de HP Instant Ink?

Très simple, il suffit d’acheter une imprimante du Familles HP DeskJet et HP ENVY, à l’exception du HP DeskJet 3639 et du HP ENVY 5020, avant le 31 mai 2020 et effectuez l’enregistrement sur le site Web officiel de HP dans les sept jours suivant l’achat. Choisissez le plan que vous souhaitez et vous bénéficierez de six mois d’abonnement gratuit au plan que vous avez choisi.

Tu n’as pas aucune limitation au-delà des pages incluses dans votre plan, ce qui signifie que vous pouvez les imprimer comme vous le souhaitez, en couleur ou en noir et blanc, et avec le niveau de qualité dont vous avez besoin.

Et que se passe-t-il lorsque les six mois d’abonnement gratuit sont terminés? Vous décidez de ce qui se passe, vous pouvez continuer sur le plan que vous avez choisi, passer à un plan inférieur ou vous désinscrire. Vous n’assumez aucun type d’engagement, vous avez donc la liberté totale de faire ce qui convient le mieux à vos besoins.

Si vous décidez de poursuivre votre abonnement, n’oubliez pas que vous pouvez contrôler votre consommation et le plan actif via votre compte dans HP Instant Ink, et que vous pouvez modifier les plans à tout moment, aucun engagement ni pénalité. Si vous décidez de mettre fin à votre abonnement, les cartouches cesseront de fonctionner, car elles y sont liées. Vous avez des doutes? Les commentaires sont les vôtres.