6G d’ici 2030, ce sera 10 fois plus rapide que la 5G

Selon un récent rapport Nikkei, le Japon a commencé à planifier une stratégie pour l’arrivée de la technologie “post-5G” (6G). Il semblerait qu’il atteindra 10 fois plus vite que la 5G et sortira d’ici 2030.

Le rapport indique que la Chine, la Corée du Sud et la Finlande ont également commencé la recherche, le développement et l’investissement dans ce segment. Le Japon a ralenti avec l’adoption de la technologie 5G et espère récupérer en adoptant la technologie 6G dans des «délais courts».

Le Japon veut pousser pour la prochaine technologie 6G et jouer à l’avance

Le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications créera une société de recherche gouvernementale en janvier, sous la présidence de l’Université de Tokyo Goshinjin, et sous la supervision directe du ministre des Affaires générales Takao Sanae. Le Japon dit qu’en utilisant la technologie de communication à haut débit “post-5G” (6G), il est possible de représenter une société future qui utilise des hologrammes lors de conférences et avec des robots qui prennent soin des gens.

Le pays investira 2,03 milliards de dollars dans la recherche et le développement 6G. Il devrait offrir une vitesse 10 fois plus rapide que la nouvelle technologie 5G. D’autres pays ont également commencé à agir. Le gouvernement chinois a annoncé en novembre 2019 qu’il allait créer deux instituts de recherche et développement 6G. Les universités finlandaises et les institutions affiliées au gouvernement ont également lancé des projets de recherche et développement 6G. En Corée du Sud, Samsung Electronics et LG Electronics ont créé des centres de recherche en 2019.