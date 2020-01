6G, la prochaine génération de réseaux va révolutionner le concept de connectivité Tecnoandroid

La technologie 5G commence à faire ses premiers pas, mais nous commençons déjà à parler de l’avenir des réseaux mobiles avec la sixième génération de connexions. Autant que 5G porte en effet d’innombrables changements dans la manière de percevoir la connectivité, il n’est pas encore suffisamment perfectionné pour assurer d’excellentes normes même en prévision du remplacement des réseaux Wifi.

Mais de Finlande de Chine et de Japon Les premières nouvelles arrivent déjà sur la façon de configurer ce qui constituera probablement la technologie par excellence capable de fusionner le virtuel et le réel. Pour jeter les bases, il faudra en fait vitesse, un stabilité et efficacité nettement supérieur à ceux de la 5G. Il servira térabit: au Japon, ils ont déjà inventé le premier récepteur.

Connexion 6G, la montée vers les fondations du futur réseau commence

Mika Rantakokko, à la tête d’une équipe de chercheurs qui ont toujours été impliqués dans le développement d’infrastructures et de logiciels pour les connexions mobiles, il révèle quelques détails sur la façon dont la connexion 6G est actuellement imaginée.

Une latence est déjà prévue qui, selon toute probabilité, sera pratiquement mise à zéro. Cela vous permettra de profiter tout le potentiel des nuages “Clé en main”, sans avoir à attendre les chargements, les chargements et les téléchargements. De plus, ce qu’on appelle “l’ombre numérique”, une sorte de assistant virtuel omniprésent apte à enregistrer, sans être intrusif ou encombrant, tous les choix, tous les goûts, tous les chemins fréquemment empruntés afin de pouvoir nous orienter et nous conseiller au mieux. Offrant ainsi une expérience de plus en plus personnalisé et adapté à l’utilisateur.

Bien sûr, il sera possible de moduler à votre guise autant queIntelligence artificielle jouira d’une autonomie dans la poursuite de ces objectifs. Le fait est que cette technologie n’est pas loin de trouver sa réalisation.

