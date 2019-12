7 appareils portables pour lesquels s'emballer en 2020: Apple Watch 6 pour de nouvelles lunettes intelligentes

La rupture d'une nouvelle décennie approche à grands pas, et avec elle viendra de nouveaux accessoires portables.

Gartner prévoit que les dépenses pour les appareils portables atteindront 51,5 milliards de dollars l'année prochaine, les montres intelligentes étant en tête du peloton.

La technologie portable ne fera que croître, et en 2020, nous nous attendons à voir plusieurs nouveaux appareils majeurs d'acteurs clés dans cet espace.

En fait, nous pouvons déjà en être certains. Ci-dessous, nous avons rassemblé quelques appareils que nous prévoyons mettre la main sur l'année prochaine – et quelques-uns que nous prions simplement de le faire.

Une montre Wear OS qui ne craint pas

Les montres Wear OS dans leur ensemble ne tirent pas le meilleur parti de la plate-forme, et Google devrait donc donner l'exemple – un exemple qui pourrait peut-être prendre la forme d'une montre Pixel.

Une montre Google Watch ne s'est jamais matérialisée, car la société s'est plutôt appuyée sur ses partenaires OEM pour s'appuyer sur la plate-forme Wear OS. Mais à moins que quelque chose ne change bientôt, Google va céder le reste de sa part de smartwatch à Apple et à ses autres rivaux.

La Pixel Watch ne viendra peut-être pas en 2020 – ou jamais – mais c'est l'année pour Google de changer de vitesse dans les appareils portables. Il vient d'annoncer qu'il achètera Fitbit pour 2,1 milliards de dollars et, plus tôt cette année, a conclu un accord avec Fossil pour acquérir des talents en technologie et en ingénierie de smartwatch hybride. Ce que nous disons, c'est que Google est décidément intéressé par cet espace.

Nous aimerions le voir enfin construire sa propre montre intelligente, ne serait-ce que pour donner à l'ensemble de l'industrie Wear OS une sorte d'appareil de référence, mais si nous n'obtenons pas la Pixel Watch en 2020, est-il possible que nous verras le premier Fitbit avec Wear OS?

Samsung Galaxy Watch 2

La montre Samsung Galaxy originale (crédit image: TechRadar)

La cadence de sortie de la smartwatch de Samsung est partout: elle a lancé la Galaxy Watch en août 2018, puis la Watch Active en février de cette année, puis l'a suivie avec la Watch Active 2 en septembre. En tenant compte de cela, on peut deviner quand Samsung pourrait lancer une autre montre intelligente, mais il y a une chance que nous puissions même obtenir quelque chose aux côtés du Galaxy S11 en février 2020 (bien que nous pensons que août est un pari plus sûr).

Les utilisateurs d'Active 2 attendent toujours sur l'ECG, une fonction phare qui ne sera pas activée tant que Samsung n'aura pas obtenu l'autorisation de la FDA. Mais Samsung peut faire beaucoup plus pour suivre cette course, et la société voit beaucoup de potentiel dans des fonctionnalités de santé plus profondes telles que le suivi de la composition corporelle.

Voici ce que nous pensons savoir: la montre 2 porte le nom de code «Renaissance», ce qui signifie ostensiblement une sorte de renaissance de la montre intelligente Galaxy entièrement. Bien sûr, il y a de fortes chances que nous en lisions trop.

Apple Watch 6

Bien sûr, comme horloge, l'Apple Watch 6 arrivera l'année prochaine, mais au moment d'écrire très peu sur la prochaine smartwatch a fui. D'accord, une fuite est survenue: l'analyste / devin de l'industrie Ming-Chi Kuo prédit que la prochaine montre aura des vitesses plus rapides, une meilleure résistance à l'eau et une connectivité sans fil améliorée.

Tout cela serait génial, mais aucun ne serait assez fort pour accrocher la Série 6; il a besoin d'un as dans le trou. L'Apple Watch 4 avait un AKG (et un nouveau design). L'Apple Watch 5 avait un écran toujours allumé. Quelle sera la grande fonctionnalité de la série 6?

Une batterie de deux jours serait bien, mais la grande rumeur en ce moment est le suivi du sommeil. Il y a eu des indices qu'Apple travaille sur la fonctionnalité, celle que Fitbit et d'autres proposent depuis longtemps. L'espoir d'une Apple Watch ronde refuse de mourir, mais au-delà des brevets, il n'y a aucun sens qu'Apple prenne l'idée plus au sérieux.

Le prochain gros casque VR accessible

Le PSVR d'origine (Crédit image: Sony)

Facebook a fait beaucoup de travail pour rendre la VR accessible cette année, et nous nous attendons à ce qu'elle continue de se poursuivre en 2020. Attendez-vous à au moins un casque Oculus de plus l'année prochaine, et si nous devions en demander un spécifiquement, ce serait une mise à niveau pour l'Oculus Go, qui semble un peu long dans la dent à côté du Quest et du Rift S.

Cependant, Sony pourrait également être le seul à proposer le prochain grand casque VR qui maintient une faible barrière d'entrée. Avec la PlayStation 5 qui devrait arriver l'année prochaine, les spéculations autour d'un casque PlayStation VR 2 sont nombreuses, et bien que Sony ait rejeté les idées d'un nouveau système VR qui se lancerait aux côtés de la nouvelle console, nous ne serions pas surpris si l'on suit peu de temps après.

Nous pourrions, à tout le moins, obtenir un teaser pour quelque chose l'année prochaine, d'autant plus que Sony pourrait vouloir capitaliser sur la décision de Microsoft de snober la VR avec la Xbox Series X.

Snap Spectacles 4

Il y a un intérêt croissant pour la façon dont Snap utilise ses lunettes d'enregistrement vidéo pour communiquer. Ce qui a commencé comme un jouet tentant d'influenceur a évolué pour devenir une maquette pour l'avenir de la réalité augmentée.

La dernière version, lancée cette année, a ajouté une deuxième caméra pour la perception de la profondeur, ouvrant toutes sortes d'effets 3D intéressants qui pourraient être mappés sur le monde autour de l'utilisateur.

Le PDG de Snap, Evan Spiegel, est à la fois optimiste et réaliste à propos de la réalité augmentée: il reconnaît que les lunettes AR sont loin, mais la société semble déterminée à aller de l'avant malgré tout, et je suis ravi de voir à quoi ressemblera la prochaine étape.

North Focals 2.0

Les lunettes originales de North Focals (Crédit d'image: North)

Les premières lunettes Focals AR du Nord nous ont donné une lueur étrange à quoi pourraient ressembler de vraies lunettes AR, mais elles étaient trop compromises par des commandes délicates et des applications peu fiables. La société a maintenant mis fin à la production de ses premières lunettes et a annoncé les Focals 2.0 pour 2020.

Ils apporteront un écran à plus haute résolution et des tempes plus minces, selon la société, qui n'a rien révélé d'autre qu'une photo teaser. Espérons que ceux-ci se révéleront plus un succès que le premier. L'entreprise n'a pas révélé le nombre d'unités de première génération qu'elle a vendues, mais elle a réduit le prix de 1 000 $ à 600 $ et licencié 150 employés plus tôt cette année.

Sans vouloir terminer sur une mauvaise note, nous sommes vraiment ravis de voir ce que North apporte dans sa prochaine paire de lunettes. Après tout, il comprend une vérité fondamentale sur les lunettes intelligentes: elles ne devraient pas vous faire ressembler à un imbécile.

Option générique: lunettes Apple AR

Il y aurait un bon synchronisme dans le lancement par Apple de ses premières lunettes intelligentes en 2020, comme le prétendent les rapports, mais après avoir essayé à peu près tous les casques AR que nous pourrions mettre la main sur les cinq dernières années, nous sommes sceptiques.

Effectivement, The Information trace maintenant 2022 comme date de lancement du premier casque Apple, avec des lunettes plus petites à suivre un an plus tard.

Cela semble plus raisonnable, mais nous incluons néanmoins les lunettes Apple comme option générique au cas où la société les taquinerait même l'année prochaine. Compte tenu du temps dont Apple pourrait avoir besoin pour que les développeurs créent de grandes choses pour les lunettes AR, une telle révélation précoce n'est pas en dehors du domaine des possibilités.