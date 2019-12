7 applications iPhone payantes à télécharger gratuitement le 24 décembre – .

La rafle d'hier comptait six applications iPhone et iPad payantes en vente gratuitement, et un grand nombre d'entre elles sont en fait toujours téléchargeables gratuitement aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas déjà vérifié, revenez certainement en arrière et téléchargez les cadeaux gratuits pendant que vous le pouvez – puis revenez au tour d'horizon de mardi, où vous trouverez sept applications iOS premium différentes qui sont toutes en vente gratuitement pour une durée limitée temps.

Détendez-vous horloge d'alarme-voix

Normalement 0,99 $.

【Scénario d'application】

– Bien que la fonction réveil soit petite, elle est indispensable dans la vie.

– Le matin de chaque jour ouvrable, le réveil sonnera jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton d'arrêt.

– Puis j'ai lutté avec les émotions agacées et mes yeux endormis pour voir l'heure.

– Quelle musique est utilisée comme alarme, quelle musique deviendra la musique que vous détestez le plus?

– Je vais me lever, mais je n'ai pas besoin d'être dérangé quand je me réveille le matin.

– Il est temps de changer le mode de rappel du réveil!

– Ding-dong ~ Il est 6h30 maintenant…

– L'application Relax Alarm utilise une tonalité rapide et une voix diffusée pour vous rappeler l'heure actuelle, puis accompagnée d'une musique relaxante pour vous réveiller. Tous les sons s'arrêteront après 30 secondes, vous n'avez rien à faire.

– Vous pouvez définir librement la tonalité d'invite, la combinaison du temps de voix et de la musique.

– Retirez la partie musique de la sonnerie, c'est une minuterie vocale.

– Prendre le petit déjeuner à 7h30, sortir à 8h00, ok, retirer la musique, ne diffuser que l'heure.

– Allongé au lit pour voir le téléphone trop investi, régler un réveil à 11 heures du soir pour vous rappeler l'heure, ne manquez pas le meilleur moment pour dormir.

– Détendez-vous réveil est une application si simple.

– Détendez-vous l'alarme, je veux juste être un réveil qui n'est pas ennuyeux.

【Traits】

– Focus sur le réveil, pas d'autres fonctions complexes, interface simple, facile à régler

– Personnalisez les sonneries composées d'une combinaison de tonalité rapide, de temps de voix et de musique

– La sonnerie est arrêtée après 30 secondes de lecture, aucune action n'est requise

– Le temps de répétition peut être réglé de 5 minutes à 30 minutes

Télécharger Relax Alarm-Voice time clock

Marvin The Cube

Normalement 1,99 $.

Rencontrez Marvin, un petit cube à la recherche de sa place dans l'Univers.

Aidez-le à résoudre les énigmes rencontrées et à trouver le look parfait!

Profitez d'un gameplay original, complété par une musique agréable et de jolis graphismes.

Libérez votre cube intérieur!

Marvin The Cube propose:

* Le caractère unique de Marvin

* Des milliards de looks différents de Marvin

* Histoire intrigante

* Plus de 170 puzzles avec différents degrés de difficulté

* L'encyclopédie avec description de toutes les tuiles que vous pouvez trouver dans le jeu

* Musique climatique

* Contrôles très simples

* Réalisations

Télécharger Marvin The Cube

Gravity – Application de manipulation des particules légères

Normalement 1,99 $.

La gravité combine la musique, l'art et la science dans une expérience relaxante. Utilisez tous vos doigts pour guider le flux d'étoiles. Vous pouvez créer 10 animations différentes selon le nombre de doigts touchant l'écran:

1 – Rocket, 2 – Sparkle, 3 – Energy flow, 4 – Atomic, 5 – 3D freeze, 6 – Circularium, 7 – Fish, 8 – Vortex, 9 – Lasers, 10 – Lightning.

Libérez votre créativité et créez des chefs-d'œuvre uniques!

Fonctionnalités:

* Multitouch (jusqu'à 10 points tactiles iPad, 5 sur iPhone)

* Des milliers de particules animées à 60 images par seconde

* Couleurs changeantes / manuelles

* Lecture / pause de l'animation

* Enregistrez des instantanés dans votre photothèque

* Plusieurs options d'animation (ex: vitesse, queue, taille, opacité, etc.)

* Possibilité d'enregistrer et de charger des préréglages d'options

* Plusieurs modes de jeu: par défaut, dessin, tranquillité et définis par l'utilisateur

* Pas de pubs

Télécharger Gravity – Light Particles Manipulation App

Moniteurs d'activité du système

Normalement 0,99 $.

L'application surveille l'activité iOS comme l'utilisation de la mémoire, l'autonomie de la batterie, l'espace utilisé et les informations sur l'appareil. De superbes visuels comme la vue du compteur de vitesse, l'indicateur LED, les graphiques à barres 3D, l'animation de charge de la batterie, le chargeur clignotant LED, vous offrent une vue visuelle riche de l'intérieur de votre appareil iOS, comme vous ne l'avez jamais vu auparavant.

$$ Plus d'un million d'utilisateurs satisfaits de nos applications $$

## Peu de nos utilisateurs TÉMOIGNAGES ##

$ Cool

C'est un formidable système de suivi.

– Macquest

Obtenez certainement cette appli.!

J'adore le tableau de bord cool. Vous dit ce qui se passe dans le cerveau d'Apple sur votre iPad ou iPhone. Les règles de cette appli.

– Battyguy

$ Simple App!

Excellent outil! Aide à garder votre temps de veille ridiculement long et le bon fonctionnement de l'appareil.

– Spader1969.

$ J'ai essayé de nombreux produits comme celui-ci et jusqu'à présent, je reviens à celui-ci.

– Markeith3000

Le System Activity Monitor est l'application de contrôle de santé la plus complète du marché. sur l'App Store, qui surveille l'utilisation de la mémoire, les performances de la batterie, les informations sur l'appareil telles que l'adresse IP et l'adresse matérielle, les astuces sur la batterie, toutes les informations système et l'espace utilisé sur l'appareil iOS.

Vous pouvez utiliser cette application pour surveiller avec précision l'autonomie de votre batterie, surveiller la mémoire utilisée et l'espace utilisé et libre. En chargeant correctement la batterie en utilisant cette application pour une charge complète, vous pouvez obtenir une bonne autonomie de la batterie.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

1. Les conseils relatifs à la batterie sont présentés pour aider à économiser la batterie lors de l'utilisation de l'iPhone.

2. Appuyez sur la batterie pour voir la capacité de la batterie de vos applications préférées.

3. Affiche l'espace utilisé et libre sur votre iPhone / iPod.

4. Affiche l'adresse IP acquise et l'adresse matérielle de votre appareil.

5. Affiche une longue liste d'informations sur les appareils, telles que les spécifications physiques, les informations sur le matériel et bien d'autres.

Ce sont les différentes vues sur l'application.

Mémoire visuelle:

Affiche la mémoire iPhone utilisée et gratuite disponible telle qu'utilisée par d'autres applications. Ceci est montré dans une excellente vue d'animation du compteur de vitesse. Appuyez deux fois sur le bouton d'accueil et voyez les autres applications en cours d'utilisation. Fermez les autres applications et voyez la mémoire récupérée dans cette application lorsque le compteur de vitesse indique l'augmentation de la mémoire disponible.

Celui-ci a un indicateur LED avec des couleurs bleu, vert, jaune et rouge indiquant la quantité de mémoire utilisée.

Appuyez deux fois sur le compteur de vitesse pour voir une vue en barre 3D des différentes répartitions de la mémoire utilisée. Comme la mémoire gratuite, câblée, active et inactive de votre appareil iOS.

Vue de la batterie:

Cette vue montre la batterie disponible pour la décharge, combien de temps pour se recharger pour la rendre pleine, et quand elle est complètement chargée, affiche une indication, comme «ENTIÈREMENT CHARGÉE», par opposition à une charge rapide. Il a des panneaux lumineux sur le dessus pour vous faire savoir combien de batterie est disponible.

Appuyez sur la batterie au niveau du remplissage pour afficher la répartition détaillée de la disponibilité de la batterie pour le temps de conversation 3G, la navigation, les vidéos, les jeux, etc.

Chargement de la batterie animé avec des flashs actuels à l'intérieur de la batterie.

Vue de l'espace utilisé:

Ceci est affiché sous forme de graphique circulaire qui présente l'espace utilisé et libre disponible sur votre appareil iOS.

Affichage des informations:

Maintenant, il affiche beaucoup plus d'informations sur les appareils, comme les informations système, les informations sur la caméra, l'affichage, le matériel et les caractéristiques physiques. Il indique si votre appareil est connecté au Wi-Fi ou au cellulaire et son adresse IP.

Télécharger les moniteurs d'activité du système

Navigateur Web de nuit

Normalement 0,99 $.

Night Web Browser by Alex est LE SEUL navigateur Web qui vous permet de DIM 100% de votre écran, y compris le clavier, la barre d'état, les vidéos Web comme YOUTUBE et INSTAGRAM, Facebook etc.

Pensez-vous que l'écran de votre iPhone / iPad est trop lumineux lorsque vous le regardez dans le noir?

Le navigateur Web de nuit vous permet de surfer sur le Web dans l'obscurité sans déranger celui à côté de vous et sans vous fatiguer les yeux.

Parfait pour vous qui aimez faire de la navigation avant de dormir sans risquer de réveiller celle à côté de vous grâce à l'écran lumineux de l'iPhone.

Le navigateur Web de nuit vous permet d'atténuer l'écran, y compris le clavier, à une luminosité encore inférieure à la configuration minimale standard de l'iPhone / iPad. Vous pouvez simplement accéder au contrôle de la luminosité à tout moment en un seul clic dans le navigateur.

NOTEZ QUE SEUL LE CONTENU DU NAVIGATEUR WEB PEUT ÊTRE DIMMÉ, PAS L'INTÉGRALITÉ D'iOS!

Fonctionnalités:

– Contrôle de la luminosité / augmentation de l'obscurité

– Mode nuit avec une température de couleur plus chaude

– Recherchez instantanément dans le champ d'adresse et choisissez parmi les résultats de recherche qui apparaissent instantanément lorsque vous tapez

-Choisissez votre langue Google dans les paramètres

– Faites glisser pour la navigation avant / arrière comme dans Safari

– Onglets

– Signets

– Design minimaliste moderne

– Prise en charge 64 bits

Si vous souhaitez plus de fonctionnalités, veuillez ne pas écrire de mauvaise critique. Il fait ce qu'il était censé faire et extrêmement bien. Envoyez-moi plutôt un tweet à https://twitter.com/NightWebBrowser avec vos suggestions et je les considérerai pour la prochaine mise à jour 🙂 Merci pour votre soutien et nous espérons que vous apprécierez Night Web Browser par Alex.

Télécharger Night Web Browser

Bombe: une commande de missile moderne

Normalement 0,99 $.

Une version simplifiée et moderne du classique culte rétro: Missile Command.

Défendez votre ville contre une grêle sans fin de bombes qui tombent à l'aide de missiles guidés. Créez une chaîne d'explosions à l'aide d'un seul missile pour détruire plusieurs bombes.

Jeu de jeu à simple pression.

Vous ne pouvez jamais gagner ce jeu, ne survivre que le plus longtemps possible, car en temps de guerre, tout est finalement perdu.

Télécharger Bomb: A Modern Missile Command

Healium AR

Normalement 4,99 $.

Healium est contrôlé par les informations biométriques qui proviennent de vous via vos appareils portables grand public. Utilisez vos schémas cérébraux et votre fréquence cardiaque pour illuminer les planètes ou faire éclore des papillons de réalité augmentée.

Healium fonctionne avec un bandeau de détection du cerveau Muse 1 en option 2016 ou version ultérieure (pas encore Muse 2) ou une montre Apple en option pour dynamiser les expériences avec votre fréquence cardiaque. Si vous n'utilisez pas de portable, sélectionnez simplement «vous n'utilisez pas de portable» et les expériences seront automatiquement jouées. Il y a trois choix d'entrée. Vous pouvez alimenter les expériences de RA avec des schémas cérébraux associés à un esprit calme ou à cœur ouvert via un bandeau Muse. Ou, vous pouvez alimenter les expériences en abaissant votre fréquence cardiaque via une montre Apple. Le carburant qui alimente Healium est votre souvenir d'un moment où vous avez ressenti un esprit calme ou un cœur ouvert.

Si vous avez une ligne plate, cela pourrait être une tension au front. Prenez quelques respirations profondes et détendez-vous. Réglez la difficulté en sélectionnant la molette des paramètres. S'il s'agit de votre première expérience Healium, définissez la difficulté jusqu'à FACILE. Pour la fréquence cardiaque avec Apple Watch, utilisez votre respiration pour abaisser votre fréquence cardiaque et voir les planètes s'illuminer. Essayez plus de Healium, y compris notre application de réalité virtuelle, en envoyant un courriel à hello@story-up.com ou consultez nos questions fréquemment posées ici: https://www.tryhealium.com/faq

Les histoires de Healium sont des métaphores selon lesquelles vos pensées et vos sentiments ont * un pouvoir * non seulement dans le monde virtuel mais aussi dans le monde réel. Cette expérience de conscience de soi de la RA n'est pas un outil de traitement ou de diagnostic pour tout type de santé mentale ou de trouble physique. Cette application s'intègre à l'application de santé.

Télécharger Healium AR

