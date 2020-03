7 choses pour économiser de l’argent chaque mois

Le Covid-19 affecte tout le monde sans exception, c’est pourquoi économiser de l’argent est l’une des meilleures stratégies que vous pouvez appliquer aujourd’hui. Vous pouvez donc compter sur un fonds qui vous aide à faire face à n’importe quelle situation d’urgence avec pratiquement aucune complication. Le meilleur de tous, des conseils simples pour que vous puissiez le faire, comme obtenir un tarif mobile bon marché.

Nous vous donnerons une série de conseils qui vous seront très utiles. Mieux encore, ils sont simples à mettre en œuvre, vous n’aurez donc pas besoin de créer un plan compliqué complet qui ne finira pas par fonctionner à la fin. Commençons!

Il est temps de changer votre forfait mobile

C’est vrai, avoir un tarif mobile bon marché est une excellente idée pour ces jours difficiles. Pensez-y, vous respectez sûrement la quarantaine donc, pratiquement, vous ne quittez pas la maison. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de beaucoup de données mobiles pour naviguer à partir de votre smartphone, car vous utilisez toujours le Wi-Fi. Déjà ici, vous pouvez économiser de l’argent en optant pour un plan avec moins de données.

Maintenant, c’est sûr que vous utilisez également beaucoup plus votre ligne fixe pour faire des appels, il n’est donc pas nécessaire que vous ayez autant de minutes. Un plan de base est parfait pour ces jours, il sera utile si vous quittez la maison et vous serez toujours connecté sans avoir à dépenser plus d’argent pour des choses que, finalement, vous ne finirez pas par utiliser.

L’économie d’énergie est vitale

Oui, vous passez beaucoup de temps à l’intérieur et nous savons qu’il est difficile pour vous d’économiser de la lumière, mais soyez assuré que vous pouvez le faire sans aucun problème. La solution est très simple, il suffit d’activer les lumières de l’espace que vous utilisez, rien d’autre, il n’y a pas de secret.

Par exemple, vous êtes dans la salle à manger, alors allumez simplement la lumière de la salle à manger et rien d’autre. La même chose avec l’ordinateur, la console et d’autres appareils, gardez-les allumés lorsque vous les utilisez. Il suffit d’allumer la lumière dans l’espace où vous vous trouvez et c’est tout, vous verrez comment le taux baissera sensiblement.

Internet est parfait pour économiser de l’argent pour Coronavirus

Internet vous offre un monde de possibilités à cet égard. Là, vous pouvez obtenir de la nourriture en vente, des vêtements et des produits de nettoyage et des premiers soins. Vous pouvez même acheter de la nourriture en vrac sans inconvénient d’aucune sorte et soyez assuré que vous économiserez de l’argent sur chacun de vos achats. Ici, la loi est très simple: profitez des offres!

Maintenant, tout ce qui brille n’est pas or, Internet peut aussi devenir votre ennemi. C’est pourquoi vous devez éviter à tout prix les achats compulsifs d’accessoires, d’appareils, de vêtements ou d’objets dont vous n’avez pas besoin. N’oubliez pas, n’achetez que ce qui est vraiment essentiel.

Le moment est venu d’aimer la douche

Cela peut sembler idiot mais ce n’est pas le cas, une douche rapide vous fera économiser beaucoup d’eau, cela signifie que le montant de la facture diminuera, ce qui est apprécié. Évitez de prendre de longs bains dans la baignoire ou de toute autre manière, ce n’est pas recommandé du tout. Il est très important d’économiser de l’eau non seulement pour préserver votre argent mais aussi pour aider la planète.

La cigarette est un mauvais conseiller

Si vous voulez économiser de l’argent, c’est le bon moment pour arrêter de fumer. Oui, acheter des cigarettes est un loyer mensuel et cet argent peut être utilisé pour acheter de la nourriture ou des produits de premiers secours qui pourraient être vitaux pour vous.

Dans un tel cas, une option moins chère pour le cigare est le tabac à rouler. C’est beaucoup moins cher et vous pouvez fumer pendant votre temps libre à moindre coût. Gardez toujours cela à l’esprit.

Moins de café et plus de vie

Le café n’est pas fortement recommandé et moins dans cette situation tendue que vous vivez. Alors évitez de boire autant de café et concentrez votre vie sur des activités plus productives et plus saines.

Tu ne sais pas quoi faire? Vas-y doucement! Les options sont infinies pour vous. Cela peut être un bon moment pour faire du yoga, entrer dans le monde de la méditation, écouter de la musique, composer de la musique avec votre ordinateur portable, écrire, peindre et plus encore. Ici, l’important est de recréer et de garder le stress à distance.

Les banques sans commission sont toujours pour vous

Une banque sans commission est idéale en ces temps difficiles. Vous n’aurez à payer aucun type d’entretien mensuel et vous pourrez économiser de l’argent pour cette situation exceptionnelle du Coronavirus. Ces banques ne fonctionnent généralement que sur Internet, donc c’est génial, vous ne dépendrez pas du personnel humain et vous pouvez effectuer chacune de vos opérations sans maux de tête.

Vous savez maintenant quelles sont les meilleures façons d’économiser de l’argent, si vous appliquez chacun de nos conseils, vous verrez comment cela améliorera votre environnement et votre poche. Êtes-vous prêt à mettre en pratique ce que nous avons dit?