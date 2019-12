7 $ de prises intelligentes, 199 $ de Roomba, 15 $ d'extension Wi-Fi, 5 $ d'ampoules Philips Hue, AirPods, Roku, plus – .

Joyeux Noël à tous! Nous espérons que vous apprécierez les vacances avec vos amis et votre famille les plus proches aujourd'hui, mais nous espérons également que vous êtes prêt à utiliser ces butins de Noël à bon escient, car nous avons une formidable liste d'offres quotidiennes à vérifier. Les points forts incluent les prises intelligentes Wi-Fi activées par Alexa et Google pour seulement 7,17 $ par pièce avec le code coupon LDWIS2EA, l'extension Wi-Fi la plus vendue sur Amazon pour 14,95 $ et la version mise à niveau avec deux fois la vitesse pour 21,99 $, l'aspirateur robot Roomba le plus chaud là pour seulement 199,99 $, des ampoules Philips Hue blanches pour seulement 5 $ chacune lorsque vous les achetez avec un Echo Dot, 20 $ de réduction sur les AirPods 2, 30 $ de réduction sur les AirPods 2 avec étui de chargement sans fil, 50 $ sur le Chromebook 4 de Samsung, un câble de 13 $ brillant qui charge votre iPhone et votre Apple Watch en même temps, des écouteurs Bluetooth Bose pour 99 $, un haut-parleur portable Bose pour 69 $, des appareils Roku à partir de 24 $, une carte microSD de 512 Go pour un prix inégalé de 69,99 $, et plus encore. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures affaires d'aujourd'hui.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l'image: Neil Godwin / Future Publishing / Shutterstock

.