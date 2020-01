7 façons et astuces pour les utiliser avec ruse

Si vous venez d’acheter un tout nouveau smartphone et que vous ne pouvez pas revendre le précédent, la tentation de se débarrasser des vieux téléphones portables est toujours très forte. Mais si nous nous sentons maintenant moins coupables de nous débarrasser de notre vieil aventurier, nous faisons parfois du tort à l’environnement et à nous-mêmes. Dans la plupart des cas, il se retrouve dans un vieux tiroir pour collecter la poussière et manquer de batterie, mais pourquoi ne pas le réutiliser intelligemment?

Bien que moins puissant ou beau à regarder que le nouveau modèle, sachez qu’un ancien téléphone peut toujours être confortable dans n’importe quelle situation. Que vous soyez en voiture, à la maison ou dans le monde, vous pouvez l’exploiter de 7 manières différentes au lieu de le reléguer à l’oubli.

Saviez-vous qu’un téléphone peut devenir un télécommande pour allumer / éteindre le téléviseur, changer de chaîne et régler le volume? Eh bien, si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver la bonne application dans les magasins Google et Apple: notre choix s’est porté sur iRule, une solution gratuite pour gérer notre divertissement à domicile qui nous permet d’interagir avec la console, les téléviseurs intelligents et les mêmes des applications comme Netflix.

Google Home

Une solution moins surprenante est l’interaction avec Google Home, qui est devenu l’application pour 100 millions d’utilisateurs pour la gestion de la domotique à domicile et au bureau. Avec un vieux smartphone, nous pouvons contrôler notre équipement intelligent via l’application officielle.

Caméra de sécurité

Si les vieux téléphones portables intègrent gratuitement des caméras haute définition que nous pouvons utiliser dans un système de vidéosurveillance intégré, utiliser un ad hoc via une application telle que la caméra EWeLink est un excellent moyen de vérifiez votre appartement à distance.

Moniteur pour bébé

Toujours en parlant de télécommande, on peut en faire une pour surveiller notre bébé sans avoir à interférer avec ses activités. Dans ce cas, l’application que nous avons choisie pour Android s’appelle Dormi – Baby Monitor, tandis que sur iPhone, la meilleure application reste Cloud Baby Monitor.

Souris sans fil

Toujours au sujet des vieux téléphones portables à jeter, ils peuvent plutôt devenir une souris sans fil en utilisant l’application Souris à distance, excellente solution pour ceux qui sont fatigués des fils éparpillés autour du bureau et des achats coûteux pour contrôler le PC. Vous pouvez désormais enregistrer et recycler votre téléphone en connectant l’application au réseau WiFI.

Lecteur de musique

Nous pouvons également créer un système de diffusion audio avec nos listes de lecture préférées pour correspondre éventuellement à un puissant haut-parleur Bluetooth. De la même manière, nous pouvons décider de créer nos listes de musique pour une utilisation dans le gymnase ou dans nos sessions de course d’été.

Assistant scientifique

Enfin, si vous ne savez vraiment pas quoi faire de votre téléphone, vous pourriez en faire don à la science! En fait, une application spéciale telle que Boinc de l’Université de Berkeley peut vous présenter un projet scientifique spécifique. Vous ne faites pas un “vrai don d’organes”, mais ce que vous mettez à disposition, c’est la puissance de calcul du smartphone qui fera partie d’une sorte de supercalculateur composé de tous les appareils réunis.