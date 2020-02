7 livres que HBO, Netflix ou Amazon devraient adapter pour la télévision

C’est un moment glorieux pour les adaptations TV. Bien sûr, il y a trop de services de streaming TV qui essaient de se lancer dans l’action, mais avec des hommes comme Watchmen de HBO, His Dark Materials de la BBC, The Handmaid’s Tale de Hulu et la prochaine émission télévisée Lord of the Rings d’Amazon, ces plateformes en ligne apportent des livres sacrés à un public plus large que jamais.

Bien sûr, les adaptations peuvent être une entreprise délicate, avec des droits, des options et l’enfer de production qui ne s’appelle pas affectueusement que tant de projets de films et de télévision peuvent s’enliser – sans parler de la question de faire une émission à la fois apaise la fanbase existante d’une IP et parvient à être accessible aux autres.

Nous allons certainement voir des puants dans les années à venir, mais il y a toutes les chances que nous voyions aussi des adaptations exceptionnelles, avec des séries télévisées qui donnent à une histoire le temps de se développer sur 10 ou 20 heures, plutôt que les contraintes strictes des années 90 blockbuster de minutes.

Dans cet esprit, nous avons rassemblé notre liste de livres que nous aimerions voir adaptés pour le petit écran – dans l’espoir que Netflix, HBO, Hulu ou Amazon lui rendront justice.

1. Moteurs mortels

(Crédit d’image: IMDb)

Attendez, n’avions-nous pas juste une adaptation de film? Il y avait un film Mortal Engines en 2018, produit par Peter Jackson et mettant en vedette Robert Sheehan de Misfits, mais personne n’a été très impressionné. La série de livres en quatre parties, de Philip Reeves, offre une dystopie post-apocalyptique palpitante, sombre et immense, dans laquelle des villes-machines de bûcherons géantes se poursuivent à travers les plaines ravagées pour trouver des pièces de rechange.

C’est une histoire de risque, de robots, de romance et d’aventure passionnante – avec une bonne dose d’enthousiasme (et de scepticisme) pour les merveilles de l’ingénierie, en particulier en temps de guerre. Bien que vous ayez besoin du budget pour lui rendre justice, il y a certainement une série télévisée à fort impact qui attend d’être réalisée.

2. Abattoir-cinq

(Crédit d’image: . / Sean Gallup)

Le roman anti-guerre de Kurt Vonnegut est aussi opportun et curieux que lorsqu’il a été publié pour la première fois en 1969. Il suit la fortune de Billy Pilgrim, un soldat américain pris dans les horreurs et les absurdités de la Seconde Guerre mondiale – y compris le bombardement de Dresdent que Vonnegut lui-même a vu en son temps dans l’armée.

Avec un récit qui va et vient dans le temps et le lieu – avec des éléments de science-fiction surprenants qui incluent un voyage dans le temps réel – il est parfait pour la sérialisation télévisée, et avec une scénarisation intelligente pourrait avoir quelque chose de très pertinent à dire sur la guerre moderne. Votre déménagement, HBO.

3. La trilogie Cœur d’encre

(Crédit d’image: . / Anadolu Agency)

La fille d’un relieur n’est pas l’héroïne la plus évidente, et être capable de lire des personnages fictifs à la vie n’est pas non plus la superpuissance la plus évidente, mais c’est ce que l’auteur Corenlia Funke tourne dans la trilogie Inkheart. Plein de surprises, et avec des mondes bien plus vastes qu’une bibliothèque à sa disposition, Inkheart a beaucoup à offrir une adaptation TV.

Il y a trois livres d’encre à adapter et beaucoup de moments déchirants à consacrer à l’écran. Et s’il vous plaît: oubliez le film de 2008 qui s’est jamais produit

4. 10 minutes 38 secondes dans ce monde étrange

(Crédit d’image: Pingouin)

Bien sûr, vous auriez probablement besoin de changer le titre de la télévision – d’autant plus que cela pourrait sembler une référence trompeuse à l’exécution – mais ce livre substantiel de l’écrivain turc Elif Shafakis mérite bien qu’on s’y attarde.

Sélectionné pour le prix Man Booker 2019 pour la fiction, le roman est une plongée profonde dans la vie d’une travailleuse du sexe à Istanbul, Tequila Leila, qui revient sur sa vie dans ses derniers instants avant que son cerveau ne s’arrête définitivement. Une histoire d’amitié et de lutte, qui place les professionnelles du sexe au centre – et qui ferait toute une déclaration dans un paysage télévisuel qui les relègue généralement aux statistiques dans les fichiers de cas CSI.

5. La trilogie Bridge

(Crédit d’image: Game Awards 2019)

Vous n’avez pas assez de cyberpunk dans votre vie? Une série télévisée basée sur la trilogie de romans de William Gibson devrait certainement gratter cette démangeaison et pourrait combler les lacunes entre les saisons de Altered Carbon sur Netflix (même si Cyberpunk 2077 peut nous occuper pendant une grande partie de l’année prochaine).

Situé dans un monde lumineux, impétueux et coloré – avec de nombreuses visites dans le cyberespace entre les versions futuristes de la Californie et de Tokyo – The Bridge Trilogy pourrait être un nouveau hit de science-fiction en devenir.

6. V pour Vendetta

(Crédit d’image: Silver Pictures)

Mais qu’en est-il des bandes dessinées? Watchmen nous a montré le chemin vers des adaptations du travail d’Alan Moore qui sont dans l’esprit du matériel source mais pas exactement la même histoire.

Moore a de bonnes raisons de ne pas soutenir les gens qui profitent de son travail, mais l’émission de HBO vous amène à vous demander à quoi pourrait ressembler une vision nouvelle et haut de gamme de son travail. V For Vendetta, co-créé avec l’artiste David Lloyd, est une bande dessinée des années 80 sur l’anti-thatchérisme flagrant.

À quoi ressemblerait une adaptation de l’histoire V à une époque où les gens portent véritablement le masque du personnage en signe de protestation? Nous aimerions le découvrir. V For Vendetta avait un film parfaitement bien avec Natalie Portman en 2006, mais il était un peu trop brillant et se sentait étrangement non britannique dans sa représentation du pays. Une adaptation télévisuelle moderne pourrait être un gros problème.

7. De l’enfer

(Crédit d’image: Amazon)

Sur cette même note, Moore et le roman graphique From Hell de l’artiste Eddie Campbell ont obtenu une adaptation cinématographique assez terrible au début des années 00. Le livre est assez dense et aurait beaucoup plus de sens qu’une émission de télévision. En fait, en 2014, il a même été annoncé pour le réseau câblé FX, mais il est clair que le projet ne s’est jamais concrétisé.

From Hell, cependant, est toujours l’une des meilleures œuvres de fiction basées sur les meurtres de Jack l’Éventreur, avec une histoire au niveau de la théorie du complot qui transforme les meurtres en signe avant-coureur du siècle sombre à venir. Cela ferait une incroyable émission de télévision si elle était fidèlement adaptée.