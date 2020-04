70 Go en 4G et tout illimité pour les clients Iliad et MVNO

J’ai Mobile, l’opérateur virtuel de Vodafone, continue de proposer l’activation de promotions à faible coût qui incluent des quantités exceptionnelles de trafic de données et de nombreux services supplémentaires. L’opérateur vous permet actuellement de demander quatre promotions, qui ne peuvent être activées qu’en fonction de l’opérateur à partir duquel le numéro est transféré. Par exemple, les clients d’Iliad et de MVNO peuvent demander:offre que j’ai. 4,99 € et leoffre que j’ai. 5,99 €.

ho Mobile: voici les offres pour les clients Iliad et MVNO qui transfèrent le numéro!

la Clients Iliad et MVNO qui procèdent au transfert du numéro vers ho Mobile ont la possibilité de demander l’un des tarifs suivants:

lJ’ai une offre. 4,99 €, qui vous permet de recevoir: minutes illimitées vers tous les numéros et SMS illimités vers tous les numéros.

l ‘offre que j’ai. 5,99 €, qui vous permet de recevoir: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimités vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic.

Les deux offres peuvent être activées via le site officiel du manager, qui vous permet de recevoir les nouvelle SIM sans frais d’expédition, par courrier; ou pour le récupérer dans l’un des marchands de journaux affiliés, en payant les frais d’activation attendus en place. De plus, les clients peuvent décider d’effectuer leur achat directement dans l’un des magasins que j’ai Mobile.

Chaque mois, les clients peuvent en profiter gratuitement services supplémentaires, et donc: le service de navigation par hotspot, le service de notification et de transfert d’appel. En contactant le numéro 42121, ils peuvent également découvrir gratuitement l’état du crédit restant.