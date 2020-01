70 Go en 4G, minutes illimitées et SMS pour 5,99 euros

Les offres de l’opérateur virtuel de Vodafone, i Mobile, sont disponibles pour tous les clients intéressés par la portabilité du numéro et peuvent être demandées via les points de vente de l’opérateur ou son site officiel. Il y a trois promotions qui peuvent être activées mais la moins chère est l’offre que j’ai Mobile avec 70 Go.

Le tarif est dédié exclusivement à Clients Iliad et MVNO, qui ont la possibilité de recevoir mensuellement: minutes illimitées vers tous les numéros, SMS illimité vers tous les numéros et 70 Go de trafic de données en 4G Basic. L’offre i Mobile nécessite des frais mensuels de seulement 5,99 euros par mois et comprend de nombreux services et avantages supplémentaires dans le prix.

Passez à ho Mobile d’Iliad et MVNO et obtenez l’offre ho. 5,99 € avec 70 Go et de nombreux services supplémentaires!

Clients Iliad et MVNO qui passent à ho Mobile, grâce à l’offre ho. 5,99 €, i services importants. En fait, ils ont:

service d’appel en attente

service de renvoi d’appel

le message texte que j’ai. nommé

le service de navigation hotspot

Le gestionnaire vous permet également de contacter gratuitement le 42121 pour connaître le crédit restant et pour télécharger le«Application officielle J’ai Mobile pour transférer le numéro, suivre l’état de la promotion et, en cas d’épuisement des concerts mensuels, demander le renouvellement anticipé du tarif.

Ce ne sont pas les seuls avantages garantis par le low cost qui s’efforce en effet de protéger tous ses clients coûts imprévus suspendre automatiquement la navigation et bloquer tous les numéros et services payants depuis l’activation de la nouvelle carte SIM.