70 Go en 4G, minutes illimitées et SMS pour seulement 5,99 €

L’opérateur virtuel de Vodafone, également ce mois-ci, vous permet d’activer des tarifs dont le coût de renouvellement s’avère négligeable. En fait, l’une des offres dont je dispose prévoit une dépense de seulement 5,99 € par mois, mais seuls certains clients peuvent l’activer.

Passez à ho Mobile: offre disponible pour seulement 5,99 € par mois!

Le tarif le moins cher de l’opérateur low cost de Vodafone et l’offre que j’ai. 5,99 €, dont l’activation s’adresse exclusivement aux clients qui procèdent au transfert du numéro de l’opérateur français Iliad ou de l’un des MVNO choisis par ho Mobile.

La promotion ne comprend pas aucun frais d’activation. En effet, les nouveaux clients n’ont qu’à supporter le coût d’achat de la nouvelle SIM et une première recharge à utiliser pour payer le premier renouvellement de l’offre. Ainsi, la dépense initiale ne s’élève qu’à 6,99 euros.

Le coût mensuel de l’offre ho Mobile, cependant, n’est que de 5,99 € par mois et comprend également le services supplémentaires. Chaque mois, les clients peuvent ainsi profiter de: minutes illimitées pour tout le monde, SMS illimités pour tous et 70 Go de trafic de données en 4G Basic; service d’appel en attente et de transfert, navigation par hotspot et numéro gratuit 42121 qui vous permet de connaître le crédit restant.

La promotion peut être activée en allant dans l’un des 3000 points de vente du manager, mais pas seulement. En fait, les clients peuvent également demander le taux via le site officiel de l’opérateur, décider de recevoir la carte SIM par courrier ou de la retirer auprès d’un des nombreux marchands de journaux affiliés; en payant le coût initial directement au retrait de la carte SIM.