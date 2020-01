75% des clients de l’Apple Watch achètent pour la première fois, probablement en raison des promotions de la série 3

L’activité Apple Wearables continue de croître considérablement chaque trimestre. Au cours du premier trimestre de 2020, Apple a annoncé un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars sur les appareils portables, établissant un record de revenus sans précédent et dépassant le Mac pour la première fois.

La catégorie des appareils portables d’Apple comprend en réalité plus qu’une simple Apple Watch. Il se compose d’Apple Watch, d’AirPods, d’accessoires, de produits Beats et de HomePod. Ce trimestre marque la première fois que la catégorie Wearables, Home et Accessories surpasse le Mac, ce qui a généré 7,2 milliards de dollars de revenus à titre de comparaison.

Revenus des appareils portables, de la maison et des accessoires d’Apple:

T1 2019: 7,3 milliards de dollars

T2 2019: 5,1 milliards de dollars

T3 2019: 5,5 milliards de dollars

T4 2019: 6,5 milliards de dollars

T1 2020: 10 milliards de dollars

Selon Apple, 75% des acheteurs d’Apple Watch pendant le trimestre des fêtes étaient flambant neufs sur la plateforme Apple Watch. C’est légèrement plus élevé que la dernière fois qu’Apple a cité cette statistique en septembre, lorsqu’elle a signalé que 70% des clients d’Apple Watch achetaient leur premier modèle. Cela est logique étant donné que l’Apple Watch est encore loin de la taille de l’iPhone en termes de ventes unitaires.

Nous savons également qu’Apple a rencontré des problèmes d’approvisionnement importants avec l’Apple Watch Series 3 pendant le trimestre des fêtes. Cela implique que de nombreuses personnes ont profité des promotions des Fêtes pour acheter l’Apple Watch de deux ans, et la plupart de ces acheteurs étaient probablement des acheteurs d’Apple Watch pour la première fois plutôt que des mises à niveau.

Au cours de l’appel aux résultats d’Apple avec les investisseurs et les analystes, Tim Cook a été invité à ajouter des couleurs supplémentaires à l’adoption d’Apple Watch. Plus précisément, que les acheteurs d’Apple Watch soient ou non nouveaux pour Apple, ou simplement de nouveaux clients Apple Watch avec des iPhones existants.

Cook a déclaré:

Je pense qu’avec chaque produit Apple qu’un client achète, je pense qu’il se resserre dans l’écosystème parce que c’est la raison pour laquelle il y adhère. Ils aiment l’expérience, l’expérience client. Et donc de ce point de vue, je pense que chacun de nos produits peut conduire un autre produit. Je pense que dans ce cas, l’iPhone vient en premier. Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il y a des gens qui sont entrés dans l’écosystème pour la montre.

Vous pouvez lire notre couverture complète de la publication des revenus du premier trimestre 2020 d’Apple ici.

