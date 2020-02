8 applications iPhone payantes en vente gratuitement le 20 février – .

Nous n’avons pas eu assez de temps ces derniers temps pour fouiller quotidiennement dans l’App Store iOS d’Apple et trouver gratuitement les meilleures applications iPhone et iPad payantes en vente. Lorsque nous avons le temps, nous essayons de trouver autant d’applications iOS formidables que possible. La rafle de jeudi comprend huit applications différentes, y compris de superbes options qui n’avaient jamais été disponibles en téléchargement gratuit auparavant. Ce sont toutes des offres à durée limitée, alors téléchargez-les maintenant pendant que vous le pouvez.

Ce post couvre les applications iPhone et iPad payantes qui ont été mises à disposition gratuitement pour une durée limitée par leurs développeurs. . n’est affilié à aucun développeur d’applications. Il n’y a aucun moyen de savoir combien de temps ils seront gratuits. Ces ventes pourraient se terminer dans une heure ou dans une semaine – évidemment, la seule chose que nous pouvons garantir, c’est qu’elles étaient gratuites au moment de la rédaction de cet article. Si vous cliquez sur un lien et voyez un prix affiché à côté d’une application au lieu du mot «obtenir», ce n’est plus gratuit. La vente est terminée. Si vous téléchargez l’application, vous serez facturé par Apple. Certaines applications peuvent avoir des fonctionnalités supplémentaires qui nécessitent des achats intégrés. Abonnez-vous à notre flux RSS ou utilisez ce flux pour créer une alerte par e-mail afin d’être informé dès que ces articles seront publiés et d’éviter de manquer des ventes.

NOAA Hi-Def Radar Pro

Normalement 1,99 $.

Une application météo simple mais puissante qui combine science et simplicité pour visualiser des images radar animées en temps réel en couleurs vives sur une carte interactive très réactive.

NOAA Hi-Def Radar Pro a été mis à jour pour iOS 13 et au-delà.

Le radar haute définition fournit des détails époustouflants sur les précipitations. Voir les zones de pluie verglaçante (rose) du radar afin de savoir où les conditions routières dangereuses sont probables.

Les fonctionnalités incluent:

• Installez et partez, pas de configuration complexe.

• Sélectionnez la transparence de l’imagerie radar selon vos préférences.

• Des images radar nettes, même sur des écrans rétine, qui montrent les dernières images radar en quelques minutes.

• Affichez la carte météo en plein écran sur votre appareil et masquez les boutons de l’application pour une vue fantastique en plein écran de l’activité radar. A l’air particulièrement bien sur iPad!

• Tapez et maintenez sur la carte pour vérifier les conditions météorologiques actuelles et les prévisions (pour les emplacements aux États-Unis et certains emplacements non américains si disponibles).

• Affichez votre position GPS, votre direction de voyage et votre altitude sur la carte lorsqu’elle est activée.

• Marquez plusieurs emplacements pour un accès rapide et facile à vos endroits préférés.

• Conditions actuelles, prévisions horaires et sur cinq jours, ainsi que des informations météorologiques détaillées pour tous vos emplacements, y compris des relevés de pression pour tous vos emplacements.

Affichez les couches météorologiques sur la carte afin de voir les images de la météo passée (pour les emplacements aux États-Unis et certains emplacements non américains, le cas échéant):

• Radar

• Des nuages

• Nuages ​​et radar ensemble

• Carte des températures

• Carte Water Temps

• Carte des vitesses du vent

• Carte des chutes de neige

• Carte météo routière

Afficher les superpositions et les alertes de temps violent sur la carte afin que vous puissiez voir les boîtes d’avertissement de temps violent où le temps dangereux se produit (emplacements aux États-Unis uniquement):

• Appuyez sur les cases d’alerte sur la carte pour afficher les informations

• Veilles et avertissements sur les tornades et les orages

• Veilles et avertissements d’inondation

• Tracés de prévision des ouragans et des tempêtes tropicales

• Veilles et avertissements sur les ouragans et les tempêtes tropicales

• Traces de tempête indiquant la direction de la tempête dans les prochaines minutes

• Veilles et avertissements de tempête hivernale

• Alertes marines et côtières

• Tremblements de terre

• Afficher les coups de foudre sur la carte (aucun achat supplémentaire nécessaire)

Télécharger NOAA Hi-Def Radar Pro

Coupons couple: l’appli Love

Accès Premium gratuit pendant 6 mois.

Montrez à votre miel (ou shnookums, ou babycakes) combien vous les aimez en envoyant des coupons uniques avec cette toute nouvelle application de relation unique. Allant des activités quotidiennes pratiques aux aspects excentriques d’une relation, vous et votre partenaire adorerez la façon dont cette application gratuite pour les couples vous permet d’échanger de l’amour.

Parfait pour le couple qui exprime son désir par l’action, les Coupons Couple vous aident également à vous rappeler les belles choses que vous avez promises à votre amoureux – et ne leur permettent pas d’oublier ce qu’ils vous doivent!

Recherchez parmi plusieurs catégories, telles que «tâches ménagères», «activités de couple» et «loisirs» pour trouver le coupon parfait pour donner votre bae. Ont-ils mal au dos? Offrez-leur un «massage de 30 minutes» – c’est beaucoup moins cher qu’un spa! Sont-ils fans de gastronomie? Ensuite, ils apprécieront le «serveur d’une nuit» avec leur propre serveur (vous), pour une expérience culinaire abordable et luxueuse. Et pour cette tâche qu’ils redoutent absolument, le coupon «I Got This» vaut une fin de ce qu’ils ne veulent pas faire. Les couples qui coupent ensemble, restent ensemble!

Rapprochez-vous et utilisez ces échanges romantiques pour renforcer votre relation – un coupon à la fois! L’un des meilleurs sentiments après une longue journée ou une période de travail difficile, c’est de rentrer à la maison avec un conjoint ou un partenaire prêt à vous aider exactement comme vous en avez besoin. Ce serait formidable de leur donner cette bonne sensation au milieu de cette terrible journée, n’est-ce pas? Avec le glissement d’un doigt et le clic d’un bouton, vous pouvez mettre un sourire sur leur visage de partout en ville!

Téléchargez l’application de relation en couple maintenant, et vous pourrez utiliser des coupons avec vos noms déjà en eux. Cette personnalisation facile rend l’échange encore plus agréable!

• N’oubliez pas toutes les façons dont vous avez promis d’aider votre proche en utilisant une seule application

• Trouvez des actions et des activités hilarantes que vous pouvez faire pour ou avec votre amoureux

• Développez votre mariage ou votre relation en vous montrant mutuellement combien vous vous souciez

• Profitez de votre temps avec votre partenaire pendant que vous planifiez des moments spéciaux avec chaque coupon envoyé

• Recevez des promesses hilarantes et sincères sous forme de coupons complets et pertinents

Coupons couple: l’appli Love

Phocus: éditeur en mode portrait

Normalement 3,99 $.

Phocus est une application de retouche photo parfaite pour créer des effets de profondeur et des effets d’éclairage portrait sur n’importe quel appareil.

CONFIÉ PAR PLUS DE 250 000 UTILISATEURS

************************************

CE QUE NOS UTILISATEURS DISENT

– «Rend votre téléphone à jour. Je voulais échanger mon SE pour pouvoir avoir les fonctionnalités de l’appareil photo d’un 7 Plus et plus récent, mais cette application fait vraiment exactement ce que fait le XS. Tout aussi bien aussi. J’ai donc décidé de passer à 8. L’appareil photo est déjà bon. Cette application rend le téléphone comme n’importe quel XS ou XS Max. Tout est question de logiciel !!! “

Écrit par Stung68, États-Unis.

“C’est une excellente application. C’est aussi génial que l’application Mode Portrait de l’appareil photo 7+. Celui qui a créé cette application a fait du très bon travail !!! Vous devriez certainement obtenir cette application. Application géniale !!!! ”

Écrit par Unicorn awesome276, United States.

«J’adore retoucher des portraits en noir et blanc. Ils ont l’air professionnel. “

Écrit Rozzimuch, Australie.

************************************

Conception simple associée à la technologie de reconnaissance de personne avancée que nous utilisons en arrière-plan

vous donnera ce que vous cherchez. Phocus n’est pas seulement un éditeur en mode portrait, mais il possède également de nombreux outils d’édition photo uniques, et les applique professionnellement en quelques secondes avec un minimum d’effort. Certains de ces outils parfaits sont le mode portrait, l’éclairage portrait, les éclaboussures de couleurs et de nombreux autres effets. Tout ce que vous avez à faire est de créer des portraits incroyablement rapides avec Phocus.

MODE PORTRAIT

Tout ce que vous avez à faire est de choisir votre photo dans la galerie de votre téléphone ou de la prendre à l’aide de l’appareil photo intégré de Phocus, puis appuyez simplement sur la baguette magique pour le processus de flou d’arrière-plan automatique. Il détectera la personne sur la photo et la séparera de l’arrière-plan. Ensuite, vous pouvez ajuster la quantité de flou sur la photo ou modifier n’importe quelle zone.

Phocus fonctionne parfaitement pour la détection de premier plan. #phocusportraitmode

ÉCLAIRAGE PORTRAIT

En utilisant la fonction d’éclairage de portrait, vous pouvez prendre de merveilleuses photos de portrait, tout comme un travail en studio. Le mode d’éclairage portrait fournit une lumière spéciale au visage tout en assombrissant l’arrière-plan. Dans le même temps, il existe également deux options pour cette fonctionnalité que vous pouvez essayer d’utiliser rapidement. L’éclairage de scène vous amène au premier plan avec vos propres couleurs de choix, et avec un éclairage mono, vous obtiendrez des photos en noir et blanc très cool.

Ces outils vous offrent des capacités de studio professionnelles sans avoir à consacrer du temps et des efforts à choisir un endroit pour prendre vos photos.

#phocusportraitlighting

TÂCHE DE COULEUR

Voulez-vous ajouter une touche plus esthétique à vos photos? Ensuite, l’éclaboussure de couleurs est pour vous. Obtenez des photos sympas avec un arrière-plan en niveaux de gris en utilisant des touches de couleur.

#phocuscolorsplash

MODE D’ÉDITION MANUELLE

Lorsque vous devez modifier la photo en se concentrant sur les détails de votre portrait, utilisez les outils de pinceau et le

Zoom. Vous pouvez également utiliser l’outil de réglage de la quantité de flou. Créez des photos plus professionnelles en utilisant le mode d’édition manuelle!

Télécharger Phocus: éditeur en mode Portrait

Plus loin: Faites avancer les choses

Normalement 2,99 $.

Vous voulez devenir plus organisé? Les choses vous échappent parfois? Vous donne en outre les outils pour vous permettre de rester au top de tout.

Avec De plus, vous ne voyez aucune annonce. Ce sont juste vos tâches. Vous pouvez vous concentrer sur la gestion des choses que vous devez faire sans aucune distraction.

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec Plus loin.

# Aujourd’hui

Concentrez-vous sur votre journée. Voyez ce que vous devez faire en un coup d’œil tout au long de la journée.

# Gestion du temps

Ne vous limitez pas aux dates du calendrier. Avec En outre, vous pouvez également gérer les choses que vous devez faire rapidement ou marquer des choses pour plus tard sans spécifier de date.

# Rappels

Définissez des rappels pour vos tâches et ensuite vous affichera des notifications pour vous rappeler vos tâches.

# Récurrence

Marquez vos tâches à répéter périodiquement au lieu de créer manuellement une nouvelle tâche à chaque fois.

# Grandes tâches

Planifier un voyage? Vous pouvez garder tout ce que vous devez faire pour votre voyage.

# Remarques

Conservez les informations supplémentaires dont vous avez besoin pour ne pas oublier d’acheter du lait lorsque vous êtes à l’épicerie, par exemple.

# Les dates d’échéance

Vous rappelle en outre si vous ne faites rien avant sa date d’échéance.

# Et plus

Téléchargez maintenant pour commencer à vous organiser.

Télécharger plus loin: Get Things Done

Texte uniquement pour Instagram

Normalement 2,99 $.

Pas de pubs.

Pas de filigrane.

Aucun achat intégré.

Text Only est l’éditeur incroyablement simple mais assez puissant pour répondre à vos besoins de création de texte uniquement.

Télécharger du texte uniquement pour Instagram

Life Hacks – Trucs et astuces

Normalement 1,99 $.

Nous vivons à l’ère du piratage de la vie. Le concept, qui dénote une sorte d’approche optimiste de type ingénieur pour maximiser sa productivité personnelle, est entré pour la première fois dans le lexique traditionnel au milieu des années 2000, via des journalistes technologiques, la blogosphère et des articles de tendance avec des titres comme «Meet the Life Hackers» . ” Depuis lors, le terme est devenu omniprésent dans la culture populaire – juste une partie de l’atmosphère, bourdonnant de mots à la mode, de l’ère d’Internet.

Lifehacks vous apporte des milliers de conseils utiles pour le piratage de la vie qui visent profondément à améliorer votre productivité et à calmer votre vie – une tentative de récupérer un peu de temps de loisir et d’autonomie face aux lourdes exigences de nos modes de vie occupés.

Les catégories couvrent un large éventail pour plaire à tout le monde dans diverses situations. Nous vous invitons à améliorer votre productivité avec une dose quotidienne de super astuces et astuces.

– Sauvez des hacks de la vie en les favorisant.

– Partagez des astuces de vie avec vos amis et votre famille.

– De nouveaux hacks de vie sont ajoutés régulièrement.

Télécharger Life Hacks – Trucs et astuces

Breeze: carillons éoliens réalistes

Normalement 3,99 $.

Breeze, Breeze est l’application de carillons éoliens la plus réaliste et la mieux notée de l’App Store!

Certains des commentaires que nous avons reçus à ce jour:

–

«… Le monde entier s’estompe. Hautement recommandé!” – Ke5mte (États-Unis)

“SENSATIONNEL!!” – jazolivia (États-Unis)

“Les sons des carillons sont d’une précision exquise.” – alex_brin (États-Unis)

«Beaux sons» – tusauds (AUS)

“Aucune autre application ne s’en approche!” – Pamela (États-Unis)

“… vraiment exquis et magnifiquement fait!” – E.H (par e-mail)

«Au-delà de la description. Le son est fantastique, les arrière-plans sont incroyables. » – jfkaess (États-Unis)

–

Breeze est le carillon éolien pour votre poche; emmenez-le partout où vous allez. Profitez-en au travail. Utilisez-le pour échapper à votre trajet. Ou laissez-le vous endormir!

Sorti pour la première fois en 2011, Breeze a été apprécié dans tous les coins du globe et avec la dernière mise à jour, il fait un grand pas en avant en termes de qualité et de réalisme – et il peut désormais JOUER DANS LE FOND *!

Breeze n’est pas seulement un tas de sons préenregistrés ou synthétisés. Breeze est une simulation physique en temps réel du vent interagissant avec des carillons. Les sons utilisés pour chaque carillon ont été soigneusement échantillonnés à partir d’objets du monde réel pour créer le plus haut niveau de qualité possible pour votre téléphone.

En plus des carillons éoliens, vous pouvez sélectionner des images d’arrière-plan pour capturer votre humeur. Et avec l’ajout de sons ambiants de fond mixables, vous pouvez atteindre un tout nouveau niveau de calme mental.

Télécharger Breeze: Realistic Wind Chimes

Purrpad

Normalement 2,99 $.

Purrpad une application de bloc-notes simple, belle et rapide qui permet à votre chat compagnon de taper avec vous!

Fonctionnalités:

– Animations de frappe avec des sons de chat!

– Design minimaliste et simpliste.

– Très rapide et facile d’utilisation.

– Thème bleu pour les personnes qui se sentent plus à l’aise pour écrire et lire dans une situation de faible luminosité ou pour celles qui sont sensibles aux écrans lumineux.

– Thème rose pour les personnes qui préfèrent taper sur un écran lumineux.

– Lire / modifier / créer / supprimer.

Téléchargez-moi maintenant! Miaou! : 3

Votre minou attend!

Développeur et Designer:

Reza Abdolahi

Distributeur:

Mohammadhossein Khadjehali

Télécharger Purrpad

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

