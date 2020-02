8 comédiens que vous ne connaissiez pas ont des crédits dans la série

La sitcom animée de Matt Groening, vieille de plusieurs décennies, Les Simpsons a exposé des légions de téléspectateurs à sa marque unique de commentaires sociaux comiques depuis 1989. Les résidents de Springfield sont exprimés par un casting diversifié d’acteurs bien connus et d’écrivains impliqués dans la production de la spectacle ont continué à faire leur propre travail incroyable.

Alors que la plupart des fans purs et durs des Simpsons connaissent la première équipe d’écrivains de la série, y compris John Swartzwelder, ainsi que les contributions de Conan O’Brien avant qu’il ne devienne un animateur de talk-show emblématique, certains pourraient ne pas être au courant d’autres bien- des comédiens connus qui ont apporté leurs idées au spectacle au fil des ans. Le nombre d’écrivains qui ont participé à la création de The Simpsons est par centaines, et cette liste met en évidence 8 qui se sont fait un nom au-delà de leurs associations avec la famille de dessin animé préférée des États-Unis.

8 Megan Amram

La comédienne émergente Megan Amram s’est établie en travaillant sur la sitcom NBC The Good Place, puis elle a vraiment solidifié son statut d’interprète à regarder avec sa série Web hilarante et perspicace An Emmy for Megan dans laquelle elle tente de répondre aux qualifications minimales pour recevoir une nomination aux Emmy. Le spectacle présente des camées étoilés et un rôle de soutien régulier de Patton Oswalt.

Amram a atteint son objectif et a été nominée pour plusieurs Emmy Awards, dont elle n’a remporté aucun. Amram a écrit deux épisodes des Simpsons dans sa saison 2019: “Bart contre Itchy & Scratchy” et “Crystal Blue-Haired Persuasion”. Alors que la grande majorité des écrivains de la série sont des hommes, les contributions de femmes comme Amram pointent vers des tentatives plus concrètes pour diversifier Hollywood ces dernières années.

7 Seth Rogen

Le virtuose de la comédie canadienne Seth Rogen a écrit l’épisode d’ouverture de la 21e saison des Simpson, intitulé “Homer the Whopper”, en 2009. Il a également joué la voix dans l’épisode.

Rogen est surtout connu pour sa marque unique de comédies de stoner bro comme Pineapple Express et This Is the End. Rogen connaît bien derrière et devant la caméra, écrivant pour les émissions Undeclared et Da Ali G Show bien avant de devenir une célébrité. Son premier concert d’acteur était dans le classique culte Freaks and Geeks, qui a été annulé après une seule saison. Depuis, il a joué dans des dizaines de grandes comédies.

6 Evan Goldberg

Le collaborateur régulier de Rogen, Evan Goldberg, a co-écrit “The Homer Whooper” avec son ami en 2009. Amis de Rogen depuis l’enfance, cette figure comique canadienne a travaillé avec Rogen sur Superbad, Pineapple Express, This Is the End, The Interview et Good Garçons. Goldberg est l’homme dans les coulisses faisant des nombreux projets de Rogen une réalité.

Ses crédits de télévision dans Da Ali G Show. Ces dernières années, il a travaillé sur des adaptations de bandes dessinées comme Preacher, Future Man et The Boys.

5 Bill Odenkirk

Tu ferais mieux de ne pas appeler Saul! À ne pas confondre avec son frère aîné Bob, Bill Odenkirk est un écrivain, acteur et producteur qui travaille dans l’industrie depuis des décennies. Il a travaillé avec son frère et David Cross sur Mr. Show de HBO avec Bob et David dans les années 1990, avant d’écrire pour Tenacious D. de Jack Black.

Depuis 2004, il a écrit 15 épisodes des Simpsons, dont “Treehouse of Horror XV”, “The Mook, le chef, la femme et son Homer” et “Pulpit Friction”. Odenkirk a également travaillé sur Futurama. Comme si sa carrière d’écrivain n’était pas assez impressionnante, il a un doctorat. en chimie inorganique.

4 Dana Gould

Le comédien stand-up Dana Gould a travaillé et joué dans des sketchs comme The Ben Stiller Show et MADtv. Il est devenu écrivain pour The Simpsons de 2001 à 2007, et il a également été producteur exécutif pour les saisons 14 à 18. Il a écrit 7 épisodes au total, tels que “Homer The Moe” et “Bart Has Two Mommies”.

Gould est apparu dans de nombreuses sitcoms, dont Seinfeld et The King of Queens. Il est le créateur de la comédie d’horreur IFC Stan Against Evil. Se déroulant sur trois saisons, la série suit le shérif d’une ville du New Hampshire terrorisée par des événements surnaturels.

3 Judd Apatow

L’écrivain, producteur et réalisateur Judd Apatow a les mains dans de nombreux pots, aux côtés d’une nouvelle vague de comédiens et d’acteurs contemporains en combinant des rires et des cris de manière authentique mais hilarante. Ses dramatiques caractéristiques incluent La Vierge de 40 ans, Knocked Up et Funny People.

Apatow est également responsable de certaines des émissions de télévision les plus appréciées au cours des dernières décennies, notamment Freaks and Geeks, Undeclared et Love. Apatow, au sommet de sa carrière, a écrit l’épisode 2015 des Simpson intitulé “Le nouvel ami de Bart”.

2 Greg Daniels

Greg Daniels était copains de collège avec Conan O’Brien à Harvard, et ils ont tous deux travaillé ensemble sur Not Necessably The News et Saturday Night Live. Après qu’O’Brien a quitté The Simpsons en 1993 aux côtés de la première vague d’écrivains, Daniels a rejoint la série, restant à bord pour la saison 5, la saison 6 et la saison 7. Bien qu’il ait aimé l’expérience, Daniels pense que les meilleures années pour la série sont c’est les quatre premiers.

Son nom est attaché à des épisodes comme “Homer Badman” et “Lisa’s Wedding”. Il a écrit 8 épisodes au total. Après The Simpsons, Daniels a travaillé sur King of the Hill, devenant finalement célèbre pour sa série de comédies en direct The Office et Parks and Recreation.

1 David Mirkin

David Mirkin a fait ses débuts au début des années 1980 en écrivant pour des sitcoms classiques comme Three’s Company. Il a également écrit pour l’émission Tracy Ullman avant de développer sa propre série, Get A Life, qui met en vedette Chris Elliot, maintenant connu pour jouer le maire de Schitt’s Creek.

Mirkin a été showrunner et producteur exécutif des Simpsons pendant les 5e et 6e saisons. Il a écrit le célèbre épisode “Deep Space Homer” dans lequel le personnage principal est choisi par la NASA pour devenir astronaute. Il est revenu en 2015 pour co-écrire l’épisode “L’homme qui est venu dîner” avec Al Jean.

