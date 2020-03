8 façons dont Batman Forever a mal vieilli (& 7 façons c’est intemporel)

Les films DC sont aujourd’hui considérés comme la contrepartie granuleuse des offres Marvel plus légères, mais les jeunes fans seront surpris de savoir que nous avions l’habitude de récupérer des films Batman campy à l’époque, où Batman Forever était la troisième offre de cette série.

CONNEXES: Joker: 10 mèmes que même Joaquin Phoenix trouverait drôles

En raison de la réception négative de Batman & Robin, la franchise en quatre parties a été fustigée rétroactivement, mais nous pensons que c’est injuste sur ce film qui a ses propres moments crédibles. Bien sûr, en raison de la progression du genre super-héros, quelques éléments de Batman Forever n’ont vraiment pas bien vieilli. Certains d’entre eux n’ont jamais été bons au début, ce qui nous amène aux 5 choses qui sont mauvaises dans ce film, et 5 qui sont intemporelles pour diverses raisons.

Mis à jour par Saim Cheeda le 22 mars 2020: La sortie de Joker a permis à d’autres médias de Batman de savourer la popularité du film, ce qui a conduit les précédents films mettant en vedette le super-héros à être revisités par les fans. Bien que Joker n’était pas présent ici, les méchants de Batman Forever ont été assez comparés à lui.

Bien qu’il soit plus facile de se moquer de ce film que de le louer, nous avons quand même réussi à en extraire quelques points positifs pour rendre votre visionnement plus agréable. Cela a également entraîné la mise en lumière d’aspects plus négatifs, alors lisez la suite pour voir par vous-même.

15 Pauvres: en comparaison avec le DCEU

Le succès de DC Extended Universe a mis en évidence les premiers épisodes de la série, Batman Forever étant l’un d’entre eux. Les plus jeunes fans veulent connaître les représentations en direct des méchants et des protagonistes ici, mais le facteur camp du film pâlit par rapport au DCEU Batman.

Regarder ce film faire une blague dans l’atmosphère généralement sombre des médias Batman a pour effet que Batman Forever apparaît comme un faux pas, et cela ne peut tout simplement pas tenir aux offres DCEU.

14 Intemporel: Promouvoir le rôle d’Alfred

Alfred est facilement l’une des figures les plus aimées de toute l’histoire de la bande dessinée, mais il n’a pas été au centre de l’attention au cours de la dernière décennie. The Dark Knight Rises a été le dernier film à donner à Alfred un rôle charnu, le DCEU n’ayant qu’une entrée mineure.

Regarder Batman Forever, cependant, prouve qu’Alfred est une pièce vitale pour le monde de Bruce Wayne. Bien qu’il soit toujours à l’arrière-plan pour la plupart ici, les conseils et la présence fréquents d’Alfred sont un réconfort pour Batman et le public.

13 Pauvre: manque de concentration sur Batman

C’est à partir de ce film que la quadrilogie originale a commencé à vraiment mettre l’accent sur les méchants que Batman lui-même. Beaucoup de temps est perdu pour configurer The Riddler et Two-Face, Batman étant passé sous silence.

Depuis que The Dark Knight Trilogy a fait de Batman un personnage intéressant qui méritait de occuper le devant de la scène, Batman Forever a certainement l’air pauvre car cela fait que le protagoniste semble inutile envers le public. Maintenant, la séquence des méchants peut être considérée comme une corvée pour s’asseoir.

12 Intemporel: les devinettes du Riddler

Bien sûr, ces énigmes n’étaient peut-être pas de qualité A, mais vous ne pouvez pas nier qu’elles étaient définitivement intrigantes. En plus de cela, ils ont également capturé la caractérisation de Riddler car ces énigmes étaient plus ennuyeuses que menaçantes.

De plus, il y a un sentiment de satisfaction quand une énigme est entendue et que vous connaissez la réponse sans avoir besoin d’écouter la réponse de Batman. Enfin, les devinettes ont également pour effet d’inciter le spectateur à s’impliquer dans le conflit.

11 Pauvre: la perception négative globale de la série originale

Pour être juste, Batman Forever n’est pas vraiment un mauvais film, et c’est assez agréable comme un film de super-héros. Cependant, puisque Batman & Robin a complètement détruit toute la crédibilité de la série, ce film a également fait les frais de la honte.

Pour la plupart, les fans ont tendance à regrouper Batman Forever avec le ridicule que la quadrilogie reçoit généralement, et malheureusement, cette étiquette est restée avec elle. Au cours des deux dernières décennies, les aspects négatifs du film ont été plus frappants que les positifs, et les lacunes des trois autres films incombent également à Batman Forever simplement pour partager la continuité.

10 Pauvre: Tommy Lee Jones joue le Joker

Non, nous n’avons pas mal écrit cette rubrique, car Tommy Lee Jones jouait vraiment le Joker plutôt que le Two-Face. Au moment de la sortie du film, le fantastique Joker de Mark Hamill de la DCAU ne faisait que monter en puissance et – aujourd’hui – cette version est considérée comme un chef-d’œuvre.

Si vous comparez le Joker de Hamill au Two-Face de Tommy, vous pensez que ce dernier essayait de reproduire la performance du premier. Bien qu’il y ait deux personnalités à Harvey Dent, Tommy l’a joué comme étant totalement fou à la place. Maintenant, quiconque regarde Batman Forever comprendrait que Tommy était confus quant au méchant qu’il était censé jouer.

9 Intemporel: Jim Carrey mâchant le paysage

Même si on pourrait soutenir que Jim agissait également comme le Joker à certains moments (et le Joker de Jared Leto semble certainement le copier), il ne fait aucun doute que sa performance grandit vraiment sur vous. Ses qualités de marteau nous ont fait rire dans des films comme Ace Ventura et il a apporté un mélange hilarant de ces performances avec le Riddler.

Étant donné le style de direction de Joel Schumacher, Carrey’s Riddler était vraiment le meilleur type de méchant qui aurait pu suivre le film. Le regarder devenir fou avec ses nombreux puzzles et pitreries est assez bon pour nous tenir pendant 26 ans avant que The Batman ne vienne nous donner notre prochaine version cinématographique du Riddler.

8 Pauvres: les costumes Gimmicky

Le Batman de Christopher Nolan a prouvé que moins peut être plus avec l’armure du Dark Knight, mais cela n’a pas frappé Joel Schumacher, dont le Batman semblait trop rigide pour même bouger son cou. Parallèlement à cela, nous soulignerons la silhouette galbée des costumes de Batman et de Robin sans trop entrer dans les détails.

Pire encore, il semblait clairement que Bruce Wayne devait être boulonné dans le costume plutôt que d’être ajusté, et le Batman de la Dark Knight Trilogy et sa maniabilité ont rendu le costume de cette version beaucoup trop gadget.

7 Intemporel: le premier Robin Mainstream

Bien sûr, Robin a été décrit environ 30 ans plus tôt dans le film Batman dans les années 1960, mais cette aventure a toujours été considérée comme un acte de comédie plutôt qu’une véritable offre de super-héros. Pour cette raison, la version de Chris O’Donnell est considérée comme le premier vrai Robin d’action en direct que nous avons vu dans le film.

CONNEXES: 10 maniérismes Joker Joaquin Phoenix Nails

Bien qu’il agisse trop comme un joli garçon, il résume la jeunesse et l’enthousiasme pour lesquels Robin est connu. Le film a également fait un bon travail en montrant que Batman avait en effet besoin d’un acolyte à ce stade, et cette version de Robin correspond parfaitement à la facture.

6 Pauvre: Intérêt d’amour unidimensionnel

La tétralogie de Batman présentait des intérêts amoureux interchangeables qui apparaissaient et disparaissaient avec chaque film, dont Chase Meridian de Nicole Kidman pourrait être le plus fade et le plus unidimensionnel.

Toute sa caractérisation dépendait de son obsession (parfois inappropriée) de Batman tout en étant amoureuse de Bruce Wayne. Maintenant que les temps ont radicalement changé et que les franchises dirigées par des femmes sont devenues la norme, Chase semble être une demoiselle jetable en détresse qui était sans conséquence dans le grand schéma des choses. Sans oublier que c’est vraiment très inconfortable de la voir être si ouvertement attirée par Batman.

5 Intemporel: le classique Bruce Wayne

Jouer à Batman n’est pas la même chose que jouer à Bruce Wayne, et peu d’acteurs ont très bien réussi. Même Christian Bale, qui était à la barre des films Batman les plus célèbres, ne peut pas être considéré comme le sommet Bruce Wayne.

Val Kilmer, cependant, était parfait dans ce rôle, encore plus que son rôle de Batman. Il a suinté le charme sans effort que Bruce Wayne est censé porter, tout en conservant le genre de stature qui fait de Bruce un cran au-dessus de tout le monde en termes de classe. Kilmer avait le comportement suave et cool – avec un penchant pour l’esprit – de Bruce cloué et c’est toujours l’une des meilleures prises sur le personnage.

4 Pauvre: Comédie au fromage

L’ajout de comédie dans les films de super-héros est quelque chose pour lequel l’univers cinématographique Marvel est principalement connu pour aujourd’hui, mais les premiers films de Batman s’appuyaient fortement sur l’humour noir, qui s’est finalement transformé en humour ringard par Batman Forever.

CONNEXES: Batman commence: 10 scénarios qui étaient bien en avance sur leur temps

Même les scènes impliquant Batman semblaient être inspirées par James Bond de Roger Moore, où des lignes ringardes comme Batman affirmant qu’il “passerait au volant” en cours de route sur sa Batmobile étaient lancées. Regarder ces scènes aujourd’hui inciterait n’importe qui à frapper leur paumes dans leur visage aussi dur que possible; c’est comme un tas de blagues de papa ont été ajoutées dans votre film de super-héros.

3 Intemporel: le coup final

Vous ne pouvez pas m’empêcher de fanboy sur le dernier plan des deux héros qui courent en tandem vers leur prochaine aventure, car cela nous rappelle la série animée classique et les bandes dessinées qui ont rendu les personnages si emblématiques en premier lieu.

Même si le fromage susmentionné était en place juste avant cette scène, la fin vous fait hype pour ce qui va suivre (ne retenez pas votre souffle, car c’était Batman & Robin) et c’est quelque chose que tous les films de super-héros devraient viser. . Aujourd’hui, rejouer cette scène vous rappelle le chemin parcouru dans le genre et que ce sont des moments comme celui-ci qui ont préparé le terrain.

2 Poor: Gothic Soundtrack

La bande sonore a été l’un des points forts du film, c’est jusqu’à ce qu’elle aille trop loin. Vous ne pouvez pas passer deux secondes dans des scènes mettant en scène Batman sans que les haut-parleurs ne sonnent dans vos oreilles, au point où cela commence à devenir ennuyeux.

CONNEXES: Oiseaux de proie: 10 erreurs de l’équipe de suicide que le film doit éviter

Il y a aussi le sentiment que la bande sonore a été utilisée de manière excessive pour ramener à la maison le fait que nous regardions un film de Batman, ce qui semble être un moyen paresseux pour intéresser le spectateur. Les scènes d’action, en particulier, ont été ruinées dans une certaine mesure en raison de la bande originale gothique qui sautait à la vie chaque fois que Batman bougeait d’un pouce.

1 Intemporel: la Batmobile

Regardez cette chose de beauté; il est presque impossible de ne pas s’arrêter et d’admirer la Batmobile à ce jour. Bien que la bande originale gothique n’ait peut-être pas bien vieilli, cette version de la Batmobile est certainement intemporelle car elle capture la sensation de cet univers Batman.

Regarder la Batmobile s’enflammer et passer à la vitesse supérieure est un régal total qui est l’une des meilleures parties de Batman Forever. Même la bande-son ne semble pas excessive lorsqu’elle est associée à des scènes de Batmobile, car le bon travail derrière amener le Caped Crusader sur grand écran est payant chaque fois que le véhicule apparaît pendant le film.

SUIVANT: 10 tatouages ​​Batman que seuls les vrais fans comprendront

Prochain

10 détails de la phase finale des Avengers que vous avez probablement manqués dans les cinémas



A propos de l’auteur

Saim Cheeda est un écrivain spécialisé dans le divertissement couvrant l’ensemble du film, de la télévision, des jeux et des livres. Il est écrivain pour Valnet depuis 2017, contribuant à plus de 500 articles pour The Gamer, The Things, Game Rant, Comic Book Resources et .. Outre l’écriture indépendante, Saim est un blogueur de style de vie, copropriétaire du blog 3 States Apart.

http://3statesapart.com

En savoir plus sur Saim Cheeda