8 façons dont Frozen 2 est meilleur que l’original (et 6 façons dont il ne l’est pas)

Après six longues, longues années, nous avons enfin obtenu la suite de l’un des films les plus populaires de tous les temps, Frozen. C’est un bon garçon! La suite a son lot de problèmes, bien sûr, mais dans l’ensemble, c’est une suite très forte qui fait beaucoup de choses correctement.

Connexes: Frozen: tous les personnages principaux, classés

Aujourd’hui, nous allons examiner cinq raisons pour lesquelles la suite est supérieure, ainsi que cinq raisons pour lesquelles l’original prend le gâteau. Allons droit au but.

Mis à jour par Colby Tortorici le 9 avril, 2o20: Avec Frozen 2 faisant son chemin vers Disney + un peu plus tôt que prévu en raison de l’impact de COVID-19, nous avons jugé bon de jeter un autre regard sur ces films pour déterminer lequel des deux était le meilleur et nommer un vainqueur clair. Continuez à lire pour voir qui gagne.

15 Mieux: l’animation

C’est une donnée que dans le délai de six ans entre les deux sorties, Frozen 2 serait plus beau que le film original. Alors que l’original était toujours absolument magnifique, la suite repousse encore les limites. De superbes plans d’eau, des sculptures de glace et même Elsa subissent une transformation qui a fière allure. Il n’y a rien dans ce film qui semble pauvre. Tout dans Frozen 2 est tout simplement magnifique du début à la fin.

14 Pas mieux: l’originalité

L’originalité de l’ensemble du concept Frozen n’est pas vraiment aussi fraîche qu’elle l’était dans l’original. Bien que le charme des personnages ne disparaisse pas du tout lors de leur deuxième sortie, l’idée du quatuor n’a tout simplement pas la même unicité que celle qu’ils avaient dans leur premier film. Pourtant, ce n’est qu’une préoccupation mineure, car les personnages offrent toujours une tonne de divertissement qui vaut certainement la peine d’être regardé.

13 Mieux: une progression naturelle

Bien sûr, bien que le concept de Frozen 2 ne soit pas aussi nouveau que le film original, l’histoire a un sens, dans l’ensemble. Les personnages ont l’impression d’être là où ils devraient être à ce stade de leur vie. Leurs motivations semblent réelles. Nous n’avions pas nécessairement besoin d’un Frozen 2, mais ce film prouve qu’il a le droit d’exister, ce n’est pas seulement une ponction d’argent sans vergogne qui existe pour imprimer de l’argent Disney, ce qu’il fait toujours de toute façon.

12 Mieux: la bande originale

Let it Go est mort. Elle a été assassinée. Par qui, demandez-vous? Oh, c’est simple. Par Into the Unknown. La bande originale de Frozen 2 est fantastique. Elsa a deux chansons fantastiques, Anna brille plus d’une fois, Kristoff obtient enfin sa propre chanson (et c’est tout ce dont vous pourriez rêver), Olaf entre, et le tout est fantastique.

CONNEXES: 10 films parfaits pour les vacances (qui ne sont pas techniquement de Noël)

Bien que toutes les chansons soient fantastiques, la bande originale contient également trois versions pop des chansons, interprétées par Panic! à la discothèque, Kacey Musgraves et Weezer. Toutes ces interprétations sont excellentes. La bande sonore est absolument fantastique du début à la fin. Il présente également quelques extraits du film! Nous ne le méritions pas du tout. Nous ne méritons pas du tout Idina Menzel.

11 Pas mieux: la relation d’Anna et Elsa

Les spoilers suivent pour le reste de l’article!

La structuration de Frozen 2 maintient Elsa et Anna à part pour la plupart du film. En toute honnêteté, cela a un sens narratif et rend l’histoire très forte. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander comment auraient été les choses si l’histoire avait été un peu différente et qu’Anna et Elsa ont pu travailler ensemble. Au lieu de cela, Frozen 2 suit les traces de Frozen et maintient les sœurs dans des voyages séparés pour la majorité du film. Bien qu’ils aient de bons moments entre eux, c’est un peu décevant.

10 Mieux: Olaf

Bien sûr, Olaf le tue à gauche et à droite dans le deuxième film, c’est ce qu’il fait de mieux. Son soulagement comique est aussi grand que jamais. Olaf a été l’un des points forts de Frozen original, et il n’est pas différent dans la suite. Il est drôle, réconfortant et sa chanson est géniale; il a tout pour la deuxième fois. Vraiment le meilleur des bonhommes de neige.

9 Pas mieux: soutenir Cast

Le Frozen original avait quelques personnages secondaires intéressants, tels que Hans et tous les habitants de Weasletown. Aussi, Raiponce était là parce que pourquoi ne le serait-elle pas? Ces personnages ont ajouté au film. et les personnages secondaires de Frozen 2 sont vraiment une non-entité. Ils n’ajoutent vraiment rien au film de manière significative, à l’exception de quelques moments intéressants ici et là. Dans l’ensemble, ils ont juste fait avancer l’intrigue et n’ont rien fait de trop excitant pour le film.

8 Mieux: les tenues d’Elsa

LES CHEVEUX. Dans Frozen 2, Elsa fait l’impensable et laisse tomber ses cheveux! Oui, tu as bien entendu. Tout le monde a une nouvelle garde-robe dans la suite, Anna a fière allure bien sûr. Cependant, Elsa le tue.

CONNEXES: Frozen: 10 scènes dont vous voudrez vous souvenir avant de regarder la suite

Elle obtient une robe entièrement nouvelle, ce qui est tout simplement génial. Mais nous devons revenir aux cheveux. Il a l’air absolument fantastique pendant qu’il est en panne, et il est si magnifiquement animé, bon Dieu. Jamais les cheveux de quelqu’un n’ont été aussi importants, mais ceux d’Elsa le sont vraiment.

7 Pas mieux: le personnage d’Elsa

Dans Frozen 2, le personnage d’Elsa ne subit pas de grands changements, c’est presque comme si elle n’avait rien appris dans le film original. Elsa préfère toujours relever tous les défis elle-même, au lieu de travailler avec ses amis pour résoudre leurs problèmes. Elsa renvoie plutôt Anna. Pensait-elle vraiment que ça marcherait? Elle devrait savoir que sa sœur ne va pas rester assise pendant qu’Elsa se met en danger. Bien sûr, Anna finit par sauver Elsa à la fin, heureusement, mais Elsa aurait vraiment dû apprendre une chose ou deux dans le film original sur elle-même et sa sœur.

6 Mieux: le personnage d’Anna

Heureusement, Anna voit une bonne quantité de croissance dans Frozen 2. Tout au long du film, nous la voyons lutter avec des thèmes très sombres, et le fait qu’Elsa s’en va toute seule enrage à Anna, à juste titre. Elle doit encore sauver sa sœur, mais elle ne lui en veut pas. Elle l’aime toujours. Malgré les épreuves qu’Elsa fait subir à Anna dans Frozen 2, la nouvelle reine d’Arendelle persiste.

5 Pas mieux: le personnage de Kristoff

Bien que Kristoff ait de bons moments dans le film, comme sa chanson solo susmentionnée, il ne fait pas vraiment grand-chose tout au long du film. Son histoire n’avait pas vraiment de sens. Il a l’impression qu’Anna n’est plus intéressée, mais ce n’est pas le cas, et il n’y a vraiment pas beaucoup de raisons pour lui de penser que c’est le cas du tout, il le fait en quelque sorte. Encore une fois, cela donne une chanson fantastique.

4 Mieux: le récit

Dans un sens général, Frozen 2 a un meilleur scénario que son prédécesseur. Il traite de thèmes plus lourds, a des conséquences différentes, il est juste plus fort dans l’ensemble. Frozen 2 va plus loin et approfondit les origines d’Elsa et Anna de nouvelles façons. En regardant la grande image, Frozen 2 raconte une meilleure histoire que Frozen. Cependant, il y a un problème avec l’histoire qui dans l’ensemble le ralentit un peu. La fin.

3 Pas mieux: la fin

La fin de Frozen 2 est juste un peu … rapide? Les choses bougent si vite dans les derniers instants du film. Bien sûr, c’est un film pour enfants, il est donc logique qu’il doive se terminer assez rapidement. Pourtant, avec seulement cinq minutes de plus, la fin de Frozen 2 aurait eu beaucoup plus d’impact. Le conflit se termine tellement rapidement qu’il fait que les choses semblent un peu bon marché. Dans l’ensemble, le récit est génial. Cependant, la fin enlève simplement l’expérience. Cela ne rend pas le film mauvais du tout, mais l’empêche de monter encore plus haut. Cela brisera toujours le box-office avec ou sans une fin parfaite.

2 Mieux: le savoir

Frozen 2 plonge plus profondément dans la tradition des pouvoirs d’Arendelle et d’Elsa. Nous comprenons mieux le monde dans lequel vivent nos protagonistes, ce qui manquait au premier film. Nous découvrons également en profondeur les pouvoirs d’Elsa, comment et pourquoi ils existent, et pourquoi ils existent en elle. Apprendre à comprendre pourquoi Elsa a ses pouvoirs était quelque chose qu’une suite devait faire, et cela a été très bien géré dans Frozen 2. Il ne semble pas que l’explication ait été créée afin d’être une explication, elle correspond juste .

1 Le gagnant: Frozen 2

Frozen 2 est un meilleur film que l’original, c’est sûr. Il y a certainement pas mal de choses que l’original fait mieux que la suite, mais dans l’ensemble, Frozen 2 est un film plus fort que l’original. Que nous ayons ou non un troisième film pour conclure, une trilogie est actuellement en suspens, mais de toute façon, nous avons ici deux films d’animation spectaculaires.

SUIVANT: 10 films Disney éclipsés par Frozen

Prochain

10 spectacles à regarder si vous aimez la théorie du Big Bang



A propos de l’auteur

Colby est un grand fan de DC et est toujours prêt à discuter au nom de Wonder Woman et des Teen Titans. Il est également complètement obsédé par Disney et Beyonce, et n’hésitera pas à bondir sur quiconque critique Nicki Minaj.

En savoir plus sur Colby Tortorici