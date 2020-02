8 offres sur les essentiels de voyage dont vous ne devriez jamais vous passer – .

Détendez-vous un instant pendant que je vous raconte une petite histoire. J’ai déjà voyagé à travers le pays pour le mariage d’un ami. Quand je suis arrivé dans ma chambre d’hôtel, j’ai déballé et j’ai vu que malgré tous mes efforts – c’est-à-dire plier et déplier tout pas moins de 12 fois différentes – la tenue que je prévoyais de porter était pleine de rides. J’ai sorti le fer et la planche à repasser du placard de l’hôtel, mis les deux en place et j’ai commencé à repasser. Ne le saurais-tu pas? Le fer avait une sorte de sédiment jaune grossier dans le réservoir d’eau, et il a ruiné ma robe au moment où je l’ai touchée.

C’est pourquoi, mes chers amis, j’emporte toujours mon mini-fer à vapeur Steamfast SF-717 ET mon steamer Masteam pour les vêtements chaque fois que je voyage n’importe où.

Ce sont deux choses dont j’ai appris la dure façon de ne jamais voyager sans, mais il y a plusieurs autres essentiels de voyage que vous devriez toujours penser à emporter. Parmi eux se trouve un bon rouleau à charpie comme le rouleau à charpie Scotch-Brite, qui est particulièrement nécessaire si vous avez des animaux de compagnie. Je ne peux pas vous dire combien de poils de chien je dois enlever mes vêtements même s’ils sont fraîchement lavés.

À moins que vous ne dormiez comme un rocher, c’est toujours une bonne idée d’emporter des bouchons d’oreille comme les bouchons d’oreille en mousse ultra douce de Mack. Les murs des hôtels peuvent parfois être minces et la dernière chose que vous voulez, c’est qu’un bruit excessif vous tienne éveillé toute la nuit lorsque vous avez prévu une journée bien remplie qui commence lumineuse et tôt le matin. Et en parlant de bruit, procurez-vous les impressionnants écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active TaoTronics TT-BH047 alors qu’ils sont en vente pour seulement 25,99 $ (code promo HDQX5Z9Y) pour noyer tout le bruit dans l’avion ou le train.

Il y a quelques autres essentiels de voyage sans lesquels vous ne devriez jamais prendre la route, et vous pouvez tous les voir ci-dessous.

Un fer à repasser de voyage comme le mini-fer à vapeur Steamfast SF-717 pour que vous n’ayez aucun problème de repassage … comme moi.

Un bon bateau à vapeur de voyage comme le Masteam Steamer pour les vêtements afin que vous puissiez lisser vos vêtements sans les brûler avec le fer à repasser crasseux dans votre chambre d’hôtel.

Un bon rouleau à charpie, comme le rouleau à charpie Scotch-Brite, vous pouvez obtenir pour 4,70 $ par paquet de 2.

Écouteurs à réduction de bruit, comme les écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active TaoTronics TT-BH047 qui sont actuellement en vente pour seulement 26 $.

Les bouchons d’oreilles en mousse ultra douce de Mack, car vous ne savez jamais quand vous aurez des voisins bruyants à l’hôtel.

Le chargeur portable Anker PowerCore 13000, pour que tout votre équipement puisse se charger pendant que vous voyagez.

Et si vous avez une montre Apple, vous avez certainement besoin du chargeur portable Apple Watch MQOUNY pour pouvoir recharger en déplacement.

Une brosse à dents Colgate Extra Clean – Je déteste gaspiller, mais une brosse à dents est quelque chose que vous mettez dans votre bouche et vous ne la nettoyez jamais aussi bien que vous le devriez. Ne voyagez pas avec votre brosse à dents principale, utilisez-en une supplémentaire et jetez-la à la poubelle au moment de rentrer chez vous.

