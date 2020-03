800 millions de dollars réservés aux petites entreprises

Google et Covid-19, dans l’un des jours les plus sombres de l’histoire récente, du moins en ce qui concerne la terrible épidémie de coronavirus dans le monde, Google décide de faire un grand pas vers la petites entreprises allouer au-delà 800 millions dollars pour les soutenir dans une période difficile.

Conscient de sa position de domination absolue et de phare pour beaucoup d’entre nous, Google a décidé d’aider ceux qui sont certainement plus en difficulté d’un point de vue pas cher, petites et moyennes entreprises, organismes de santé et gouvernements. Détails de la contribution de 800 millions dollars.

Google et Covid-19: voici la nouvelle contribution de 800 millions de dollars

250 millions sera destiné à crédits publicitaires pour aider leOrganisation mondiale de la santé et 100 les agences gouvernementales du monde entier, avec la ferme intention de diffuser des messages utiles pour prévenir la propagation du virus (une augmentation de 25 millions par rapport aux 225 annoncées il y a quelques semaines).

20 millions dollars sont à la disposition des institutions financières pour le développement communautaire, qui publiera une service public sur les fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises.

340 millions les dollars seront en crédits pour Annonces Google, ainsi que mis à la disposition de toutes les PME ayant des comptes actifs au cours des 12 derniers mois (peut être utilisé d’ici la fin de 2020).

200 millions dollars dans un fonds d’investissement pour aider les institutions financières du monde entier à aider les PME à accéder au crédit et aux prêts ONG.

15 millions dollars de subventions aux organisations à but non lucratif, dont l’objectif est de combler les lacunes des PME dans l’accès au financement.

20 millions en dollars Crédits Google Cloud pour les chercheurs et les établissements universitaires engagés dans l’étude des thérapies, des vaccins et de tout ce qui concerne Covid-19.

augmentation jusqu’à 10 000 $ la contribution offerte par Google pour le doublement des dons à des organisations à but non lucratif par chacun de ses employés, en plus de la 50 millions déjà donné par Google lui-même.

C’est l’engagement de l’entreprise dans la lutte contre Covid-19.