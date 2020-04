‘83 sur une plateforme de streaming: les producteurs vont-ils l’appeler correctement?

Les comptoirs de caisse à travers l’Inde ont été réduits au silence ces derniers temps avec des entreprises, des écoles, des collèges, des bureaux, des centres commerciaux, des salles de cinéma et des parcs d’attractions tous fermés pour la raison connue de tout le monde à moins qu’ils ne vivent littéralement sous un rocher depuis le dernier couple des mois.

Après le verrouillage, Internet a été le mot à la mode. Des écoles aux réunions en passant par les entreprises et même les divertissements, tout est en ligne. Et grâce aux différentes plateformes de streaming, la consommation de données dans le pays a été multipliée par plusieurs.

Cependant, comme la possibilité de sortie de films dans les salles à côté de chez vous est pratiquement impossible, les producteurs qui ont investi des millions dans la production de films comme Kabir Khan ’83, Laxmmi Bomb d’Akshay Kumar et d’innombrables autres fixent d’énormes pertes, étant donné qu’il y a toujours incertitude quant au moment où le verrouillage se relâchera.

S’il n’y avait pas eu de verrouillage, ces films auraient été sortis ou seraient proches de lui. Pour couvrir la perte inévitable, les producteurs de ces méga films cherchent à sauter les salles de cinéma, au lieu de les libérer via un smartphone à côté de vous.

Les rapports suggèrent que «83, qui est basé sur la victoire de l’équipe indienne de cricket en 1983 et que Ranveer Singh joue le capitaine victorieux Kapil Dev, s’est vu offrir 143 crores par une« plateforme de streaming »pour une sortie numérique. Le film devait sortir le 10 avril mais a été retardé grâce à l’épidémie de coronavirus.

Image 1 de 3

(Crédit image: Reliance Entertainment) Image 2 sur 3

(Crédit image: Reliance Entertainment) Image 3 sur 3

(Crédit d’image: Reliance Entertainment)

Pour la nation folle de cricket qui est déjà affamée de regarder l’IPL, étant donné que l’édition de cette année a été reportée indéfiniment, cela aurait pu être une source de réjouissance. Cependant, Bollywood Hungama rapporte que les fabricants de ’83 ont nié l’offre en disant: “83 a été fait pour l’expérience sur grand écran. À l’heure actuelle, il n’y a aucune intention ou intérêt des réalisateurs ou de nous en tant que producteurs de porter ces films sur petit écran. »

Alors que les producteurs du film très attendu ’83 sont convaincus que la situation sera de retour à la normale dans les 6 prochains mois et qu’ils sont prêts à attendre, Akshay Kumar serait prêt à publier sa comédie à suspense Laxmmi Bomb numériquement sur Disney + Hotstar pour récupérer certains frais.

Partagé par Akshay Kumar sur Twitter (Crédit image: Fox Star Studios)

Le film a non seulement manqué sa date de sortie, mais il est toujours en phase de post-production en raison du verrouillage. Soit dit en passant, Laxmmi Bomb a été produite par Fox Star Studios qui appartient à Disney, d’où les chances de sortie sur Disney + Hotstar est supérieure à 83 en faisant la coupe à la plate-forme de streaming.

Bien que nous, comme beaucoup d’autres, aurions aimé revivre la Coupe du monde de cricket 1983 essayée par Ranveer Singh et d’autres et profiter de chaque morceau de cricket pendant ce stress à plein temps, au final, ce sont les producteurs qui vont prendre un appel au tirage au sort. Nous espérons qu’ils appellent cela correctement afin que nous puissions regarder Ranveer créer la magie à l’écran et nous laisser vivre (ou revivre selon le cas) ces moments historiques où Kapil et son équipe ont rendu tout le pays fier.

Et avec l’âme du pays ébranlée et agitée par la pandémie, le mélange de Cricket, Bollywood et Internet pourrait bien être un enfer de cocktail. N’est-ce pas?