85+ changements et fonctionnalités de macOS Big Sur [Video]

Après avoir approfondi avec iOS 14 plus tôt cette semaine, nous nous concentrons aujourd’hui sur macOS Big Sur. Le plus grand enseignement de mon expérience pratique avec le suivi de macOS Catalina est que le dernier système d’exploitation d’Apple est clairement conçu pour l’avenir.

Bien qu’il s’agisse incontestablement d’un Mac, Big Sur se démarque des versions précédentes de macOS en termes d’esthétique. Tout, du dock, à la barre de menus, en passant par le chrome des fenêtres, les icônes et même les sons ont été mis à jour.

Modifications de l’interface utilisateur

L’un des changements les plus importants que vous remarquerez sont les barres latérales pleine hauteur, qui se trouvent dans le Finder et dans les applications comme Notes, rappels, musique, etc. La nouvelle conception de la barre latérale offre plus d’espace pour les éléments fréquemment utilisés dans votre favori applications.

Un autre grand changement concerne les symboles de l’interface utilisateur, qui donnent aux applications un aspect plus cohérent. Bien que l’uniformité complète ne soit pas encore là dans cette version bêta initiale, je soupçonne que les futures versions bêta continueront d’aligner les applications et les utilitaires sur le nouveau langage de conception de macOS.

Vidéo: changements et fonctionnalités de macOS Big Sur

En dehors du nouveau dock flottant translucide et de la barre de menus translucide, le changement visuel le plus notable concerne les icônes d’application. Bien que la plupart des icônes de l’application présentent des textures uniques et des éléments stylistiques de type Mac, les icônes rectangulaires arrondies mises à jour sont incontestablement influencées par iOS.

Les effets sonores mis à jour sont une bouffée d’air frais pour ceux d’entre nous qui se sont lassés des sons macOS typiques. Les nouveaux sons complètent la nouvelle interface utilisateur en ce qu’ils semblent un peu plus légers et aérés. Oh, et le merveilleux son de démarrage qu’Apple a désactivé il y a quelques années a fait son retour; il peut maintenant être basculé via les préférences Sound.

Safari est génial

Safari est encore plus rapide et plus économe en énergie dans macOS Big Sur. Apple note que les pages fréquemment consultées se chargent jusqu’à 50% plus rapidement que les navigateurs concurrents, et les utilisateurs peuvent diffuser des vidéos jusqu’à trois heures de plus et naviguer sur le Web jusqu’à une heure de plus. Ces changements ne devraient pas susciter de surprise, car Safari a toujours été le navigateur le plus efficace pour les utilisateurs de Mac.

Améliorations des onglets

Safari à Big Sur est également axé sur l’expérience utilisateur lorsqu’il s’agit de gérer de nombreux onglets. Les favicons sur les onglets sont désormais activés par défaut, et lorsque vous avez beaucoup d’onglets ouverts, les favicons deviennent l’outil pour vous aider à les identifier rapidement.

Les nouveautés de la dernière version de Safari sont des aperçus de sites Web. Les aperçus du site Web vous permettent de passer votre curseur sur un onglet pour afficher un aperçu rapide de ce que contient cet onglet.

Traduction

Il y a maintenant un utilitaire de traduction natif intégré à Safari, tout comme vous le trouverez dans iOS 14. Au cours des années passées, le manque d’un outil de traduction Safari intégré m’a amené à utiliser Chrome de temps en temps. Grâce à macOS Big Sur, j’ai maintenant une raison de moins d’utiliser le navigateur de Google.

Page de démarrage personnalisée

Enfin, une nouvelle page de démarrage personnalisée vous permet d’ajouter une image d’arrière-plan, un rapport de confidentialité, des onglets iCloud, des sites fréquemment visités, une liste de lecture, etc. Regardez notre procédure vidéo intégrée ci-dessus pour un aperçu pratique.

Mac Catalyst montre sa valeur

Dans macOS Big Sur, nous obtenons deux autres applications natives Mac Catalyst dans Messages et Maps. Ces applications, basées sur leurs versions iPad, sont des améliorations massives du point de vue des fonctionnalités par rapport aux applications Cartes et Messages trouvées dans macOS Catalina. Désormais, les cartes et les messages gagnent plus ou moins en parité avec leurs homologues iOS.

Grâce à ces améliorations, vous pourrez désormais utiliser la fonctionnalité de présentation de Street View dans Maps, utiliser des guides et accéder à des cartes d’intérieur, entre autres améliorations. Dans Messages, la mise à jour est encore plus utile, avec la possibilité d’utiliser des autocollants Memoji, d’insérer des animations GIF, d’utiliser des effets de message, des réponses en ligne, des messages épinglés, renommer des groupes, etc.

Centre de contrôle

L’implémentation de Control Center dans macOS est enfin arrivée à Big Sur, et elle est étroitement liée à la barre de menus traditionnelle de macOS. Control Center, comme son homologue iOS, permet aux utilisateurs de contrôler de nombreuses fonctions du système dans une zone commune. Les utilisateurs de Mac pourront contrôler le volume, la luminosité de l’écran, le rétroéclairage du clavier, Bluetooth et Wifi et d’autres fonctions directement à partir du centre de contrôle de Big Sur.

Les traditionalistes seront heureux de savoir que vous pouvez faire glisser des éléments du bloc de commandes du Centre de contrôle directement dans la barre de menus pour un accès rapide aux raccourcis. Malheureusement, une implémentation d’AirPlay 2 n’est pas encore présente dans cette première version de Control Center, et elle a toujours sa part de bizarreries. Je soupçonne que de nombreuses améliorations seront apportées à Control Center pendant le cycle de vie de la version bêta de macOS Big Sur.

Centre de notification

Notification Center dans macOS a été remanié pour combiner les notifications et les widgets dans une interface de page. Comme les versions précédentes de macOS, les notifications et les widgets sont accessibles depuis le côté droit de l’écran, avec des notifications affichées en haut de l’interface et des widgets résidant directement en dessous.

Notifications groupées

À Big Sur, les notifications groupées sont enfin là. Vous n’êtes plus soumis inutilement à une longue liste de notifications provenant de la même source. Les notifications groupées peuvent être basculées via les Préférences Système.

Widgets personnalisables

Les widgets sont similaires à leurs homologues iOS 14, en ce sens qu’ils existent dans l’une des trois tailles et peuvent être glissés dans la zone des widgets. Malheureusement, c’est là que s’arrêtent les similitudes, car les widgets sont relégués dans cette zone et ne peuvent pas être déplacés vers le bureau. Il y a également un manque flagrant de widgets comme News et Siri suggestions. Nous espérons qu’Apple continuera à consacrer des ressources aux widgets et à les adapter davantage à ce que nous avons dans iOS 14.

Ce n’est qu’un petit avant-goût de tout ce qui est nouveau dans macOS Big Sur. C’est le plus grand changement visuel que nous ayons vu dans macOS depuis des années, car il s’agit de la dernière version de macOS que nous verrons avant que les premiers Mac alimentés par Apple silicon commencent à être livrés aux clients.

Quelle est votre nouvelle fonctionnalité ou modification macOS Big Sur préférée? Décrochez ci-dessous dans les commentaires avec vos pensées.

