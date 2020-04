8,5 millions de dossiers arrivent, les contribuables en suspens

L’Agence du revenu, nommée à plusieurs reprises «Dracula del Fisco», reprendra officiellement les travaux d’évaluation et de collecte à partir du 1er juin. Une vraie douche froide pour les contribuables italiens qui ont baissé les volets le 11 mars avec tant de difficultés pour arriver en fin de mois. Pour communiquer le début imminent des travaux, le directeur de l’Agence du revenu rouilles qui indique également que l’administration fiscale n’a pas besoin de la prolongation de deux ans pour l’évaluation et le recouvrement.

Selon Ruggini, en effet, cette extension temporelle souhaitée par le gouvernement ne servira pas car l’intention est de redémarrer avec une activité à pleine capacité. Une reprise des travaux, celle du fisc, qui pourrait aggraver les difficultés économiques de nombreuses familles. Dans une situation où interviennent les filets de sécurité sociale, les citoyens pourront-ils supporter le fardeau des grèves fiscales entrantes?

L’Agence du revenu prépare la notification de millions de dossiers.

Le directeur de l’Agenzia delle Entrate Ruggini a réitéré sa volonté de reprendre les activités de l’administration fiscale dans les meilleurs délais par une audition au sein de la commission des finances et des activités de production de la Chambre des députés. A partir d’une estimation très récente à partir du second semestre 2020, ils seront bien livrés 8,5 millions des dossiers de perception fiscale. Parmi ceux-ci, 3,7 millions sont ceux suspendus pendant l’urgence du coronavirus qui seront parmi les premiers à être notifiés.

Une déclaration qui surprend les Italiens aux prises avec la peur de ne pas y arriver, de ne pas rouvrir leur entreprise ou de se retrouver sans emploi. Les filets de sécurité sociale tant attendus ont également de longs délais d’affectation et l’incertitude d’aujourd’hui ne permet pas de bien augurer. Au contraire le calendrier de l’administration fiscale est beaucoup plus étroit et la notification des notes de perception fiscale est une épée de Damoclès que de nombreux contribuables ont sur la tête. L’espoir est que dans une situation comme celle-ci, le gouvernement établira des conditions de paiement au moins plus larges que celles normalement prévues.